Kuria tai, ko reikia visam pasauliui: „Digital Aero Technologies“ atskleidė, kaip auginami aviacijos startuoliai

2021-aisiais įkurto aviacijos technologijų įmones vienijančio holdingo „Digital Aero Technologies“ tikslas – suvienyti į technologijas orientuotas įmones, skatinti inovacijas ir dalytis žiniomis. Holdingas siekia aprėpti daugybę sričių – nuo naujienų ir įdarbinimo portalų iki išmaniųjų įrankių ir internetinių platformų – ir suburti įmones, teikiančias paklausius skaitmeninius sprendimus.

Per savo verslo rizikos kapitalą „AeroCity Tech Ventures“ „Digital Aero Technologies“ investuoja į dar tik besivystančias bei jau veiklą vykdančias įmones, siekiančias įnešti naujovių bei pozityvių pokyčių į aviacijos technologijų pramonę.

Praėjus keleriems metams nuo holdingo veiklos pradžios, jo vadovas J. Norkūnas jau gali apibendrinti pirmuosius rezultatus.

– Kokias pagrindines funkcijas šiuo metu atlieka jūsų vadovaujamas holdingas?

– Plečiantis „Avia Solutions Group“, buvo svarbu turėti holdingą, kuris būtų orientuotas į technologinius verslus ir startuolius, norėjome ir norime jų pritraukti daugiau. Šiandien kuruojame 10 prekės ženklų. Kadangi esame sukaupę daug pažangiosios praktinės patirties, galime padėti augti startuoliams, pasiūlyti jiems finansines, teisines ir kitas reikiamas paslaugas.

– Buvo skelbta, jog „Digital Aero Technologies“ kartu su rizikos kapitalo įmone „AeroCity Tech Ventures“ ketina investuoti 20 mln. JAV dolerių į kylančias įmones. Kiek pinigų jau yra investuota?

– Apie 12 mln. Eur, iš kurių daugiausia buvo skirta vidinių startuolių auginimui. Mūsų veiklos centrai yra Lietuvoje, bet rinkos, su kuriomis dirbame, yra absoliučiai globalios – bendraujame su Pietryčių Azija, Vakarų Europa, Afrika, Šiaurės Amerika.

– Kokius kriterijus taikote startuoliams, į kuriuos turite galimybę investuoti?

– Vienas iš kriterijų yra supratimas apie aviaciją. Pas mus dažniau ateina ankstyvesnės stadijos startuoliai, tačiau svarbus supratimas apie produktą, kad startuoliai žinotų, ką jie daro ir kuo mes galime padėti.

Esame labiau linkę auginti startuolius, orientuotus į sprendimus paslaugų sektoriuje.

Sulaukiame nemažai užklausų, kartą startuoliai iš Šveicarijos norėjo montuoti sėdynėse ekranus, tačiau čia mūsų pačių kompetencijos šiek tiek ribotos, nes kai esi gamybininkas – esi gamybininkas. Kai startuoliai sako, kad nori ir gaminti produktą, ir kurti programinę įrangą, ir dar užsiimti reklama – mes akcentuojame, jog esame orientuoti į paslaugos teikimą.

– Kokias startuolių idėjas aviacijos pramonėje laikytumėte perspektyviausiomis, realiausiomis įgyvendinti ir plėtoti artimiausiu metu?

– Manau, kad neišvengiamai toliau plėtosis oro taksi, vadinamieji „eVTOL“.

Nepaisant to, jog praėjusių metų pabaigoje pranešta, kad Vokietijos skraidančių taksi startuolis „Volocopter“ susiduria su finansavimo trūkumu, panašu, kad galiausiai jie rado išeitį, turėtų gauti leidimus iš reguliatorių, kad galėtų skraidyti.

Amerikoje bus labai įdomu stebėti „Joby“, kurie Kalifornijoje statosi didžiausią gamyklą. Jie taip pat turėtų gauti leidimą iš reguliatorių. Artimiausioje ateityje jie tikrai skraidys, klausimas, kuriais metais ir kaip vystysis visa ekosistema. Juk reikės teikti paslaugą, aptarnauti, pardavinėti bilietus ir t.t. Bus aibė naujų dalykų, kurie jungsis į bendrą ekosistemą.

– Skaičiuojama, kad didžioji dalis startuolių žlunga per pirmuosius trejus ar penkerius metus. Kokios yra pagrindinės kliūtys, su kuriomis susiduria aviacijos startuoliai?

– Bėgant metams matau, kad yra nemažai norinčių kurti produktus, kurie su dirbtiniu intelektu leistų pasiūlyti tobulesnį kelionių paketą. Tačiau tiek žmonės, tiek pačios avialinijos yra išvystę puikių sprendimų, kurie leidžia įvertinti ir susidėlioti keliones.

Svarbu, kad kūrėjai suprastų, kam jų kuriamas sprendimas iš tiesų reikalingas, koks galimas geografinis pritaikymas.

Norėčiau pasidžiaugti mūsų turimu portfeliu: šiemet turime du startuolius, kurie 100 proc. viršija pajamų augimą, palyginti su ankstesniais metais. Mūsų tikslas, kad startuoliai pasiektų 50 proc. pajamų augimą. Panašu, kad šie metai gali būti tikrai geri, nes pati aviacijos industrija yra atsigavusi, oro linijose visame pasaulyje generuoja gerus pelnus.

Skatinčiau kuo daugiau domėtis ir nebijoti kurti savo startuolius. Deja, bet aviacijoje labai daug konservatyvių, standartinių sprendimų. Tai sukuria terpę kurtis naujiems dalykams, yra tikrai labai daug galimybių.

Pagrindinis iššūkis, jog žmonės, dirbantys aviacijoje, nedrįsta rizikuoti kurti sprendimų. Pati industrija labai stipriai augs, žmonės nori keliauti ir kelionių tik gausės.

Yra daug sprendimų, pasiūlymų iš IT sektoriaus atstovų, bet ne visi supranta, kas iš tiesų yra reikalinga, kaip tai veiktų. Dėl to svarbu susirasti aviacijos industrijoje dirbančių inžinierių ir dirbti kartu. Tokios sinergijos galėtų atnešti daugiausia naudos, nes galimybės yra tikrai labai didelės. „Boeing“, „Airbus“ akcentuoja, kad per 20 metų rinka padvigubės, dėl to galimybių yra labai daug.

Tiesa, augimą labai stipriai jus ne Europa, bet Artimieji Rytai, Azija. Dėl to svarbu kurti tokius sprendimus, kurie būtų reikalingi visam pasauliui.