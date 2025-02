Dar viena „Swedbank“ naujovė investuotojams – „Mini investicijos“

„Investuojančių gyventojų gretos Lietuvoje sparčiai didėja – vien per praėjusius metus „Swedbank“ investuojančių klientų skaičius išaugo beveik 70 proc. ir priartėjo prie 100 tūkst. Kita vertus, žvelgiant į Skandinavijos šalių pavyzdžius bei sąskaitose laikomas neįdarbintas šalies gyventojų lėšas, matome pakankamai potencialo tolesniam investuotojų skaičiaus augimui. Pasiūlę „Mini investicijų“ įrankį, norime paskatinti dar daugiau žmonių žengti pirmuosius žingsnius investicijų pasaulyje ir atrasti jo naudas rūpinantis savo finansine sveikata“, – sako „Swedbank“ Privačių klientų tarnybos vadovas Pavel Ladziato.

„Swedbank“ pristatytas „Mini investicijų“ įrankis atveria galimybę reguliariai investuoti nedideles sumas ir pradedantiems, ir pažengusiems investuotojams bei leidžia realiai pamatyti potencialią investavimo naudą.

Pasak P. Ladziato, didėjant gyventojų pajamoms ir mažėjant tokių taupymo priemonių kaip indėliai palūkanoms, naujos galimybės įdarbinti pinigus tampa vis aktualesnės, o „Mini investicijos“ taip pat gali padėti įsitikinti, kad toks lėšų įdarbinimo būdas yra santykinai paprastas ir prieinamas kiekvienam.

Fondo vienetų pirkimas – kartą per savaitę

Norėdamas pradėti naudotis „Mini investicijomis“, banko klientas ją pirmiausia turės aktyvuoti „Swedbank“ išmaniojoje programėlėje (joje reikia pasirinkti meniu punktus „Paslaugos“, „Taupymas, investavimas“ ir „Mini investicijos“). Jei klientas iki šiol neturėjo vertybinių popierių sąskaitos banke, ją galės atidaryti tiesiai išmaniojoje programėlėje.

Aktyvavus „Mini investicijas“, po kiekvieno mokėjimo kortele atlikto atsiskaitymo suma bus apvalinama iki artimiausio didesnio sveikojo skaičiaus, o susidarantis skirtumas rezervuojamas banko sąskaitoje. Sukaupta suma kartą per savaitę bus investuojama į vieną iš kliento pasirinktų „Swedbank Robur“ fondų – už ją automatiškai įsigyjamas atitinkamas skaičius fondo vienetų.

Šiuo metu banko klientams siūloma 19 skirtingų „Robur“ fondų, kurių lėšos investuojamos į skirtingus pasaulio regionus, ekonomikos sektorius, valstybių ar įmonių obligacijas. Gyventojui prireikus investuotų lėšų, jis galės bet kada parduoti visus ar dalį turimų fondo vienetų ir į savo banko sąskaitą gauti pinigus.

Panašiu principu veikia prieš kelerius metus pristatyta „E. taupyklė“, skirta taupymui naudojant apvalinimo funkciją, kuria šiuo metu naudojasi virš 235 tūkst. banko klientų. Atsiradus „Mini investicijoms“, banko klientai galės naudotis abejomis paslaugomis vienu metu. Tokiu atveju kiekviena suapvalinta suma po mokėjimo kortele bus atidedama du kartus – pervedama į „E. taupyklės“ sąskaitą ir rezervuojama investicijoms.

Atsiskaitymų apvalinimo funkcija taikoma ir debeto, ir kredito kortelėms, o klientai tiek „E. taupyklę“, tiek „Mini investicijas“ gali bet kada išjungti.

Smulkių investicijų efektas per ilgą laiką

Skaičiuojama, kad net ir nedidelės investuojamos sumos laikui bėgant gali reikšmingai išaugti. Pavyzdžiui, šiuo metu vienas „Swedbank“ klientas Lietuvoje kortele per savaitę atsiskaito vidutiniškai 14 kartų. Suapvalinus atsiskaitymus per savaitę galima sukaupti vidutiniškai 7 eurų sumą. Tokiu būdu per metus investicijoms iš viso galima skirti apie 364 eurus.

Juos investuojant į tokias finansų rinkų priemones kaip fondai ir darant prielaidą, kad metinė grąža sudaro 7 proc., per 2 metus galima investuoti 781 eurą ir potencialiai uždribti 53 eurus grąžos, per 5 metus investuota suma sudarytų 1 820 eurų, o potenciali grąža siektų 357 eurus, per 10 metų – atitinkamai 3 640 eurų ir 1627 eurus.

„Swedbank“ atkreipia dėmesį, kad investavimas yra susijęs su rizika. Investicijų vertė investavimo laikotarpiu gali ir mažėti, ir didėti. Istoriniai rezultatai negarantuoja rezultatų ateityje. Investicinės vertės apskaičiavimo tikslas – informuoti apie tikėtiną investicijų grąžą per nurodytą laikotarpį, kas savaitę investuojant pranešime nurodytą investuojamą sumą. Pateikiama grąža negarantuoja rezultatų ateityje ir nėra pagrįsta realiomis grąžomis finansų rinkose. Pateikiant skaičiavimus nėra atsižvelgiama į galimų mokesčių įtaką.