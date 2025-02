Tarptautinės prekybos prekėmis deficitas gruodį sudarė 653,3 mln. eurų

Per mėnesį (2024 m. gruodį, palyginti su 2024 m. lapkričiu) eksportas sumažėjo 15 proc., importas – 7 proc. Eksporto sumažėjimui įtakos turėjo kritęs elektros mašinų ir įrangos bei jų dalių (25,6 proc.), baldų (21,4 proc.), plastikų ir jų gaminių (29,4 proc.) eksportas.

Importo sumažėjimą lėmė kritęs elektros mašinų ir įrangos bei jų dalių (20,2 proc.), mineralinio kuro, mineralinių alyvų ir jų distiliavimo produktų (11,2 proc.), organinių chemijos produktų (56 proc.), importas.

Prekių, išskyrus mineralinius produktus, eksportas sumažėjo 17 proc., importas – 6,2 proc. Lietuviškos kilmės prekių eksportas sumažėjo 18 proc., be mineralinių produktų – 21,5 proc.

Per metus (2024 m. gruodį, palyginti su 2023 m. gruodžiu) lietuviškos kilmės prekių eksportas sumažėjo 4,5 proc., be mineralinių produktų – 0,8 proc. Lietuviškos kilmės prekių eksportas sumažėjo 0,3 proc., be mineralinių produktų – padidėjo 2,6 proc.

2024 m. daugiausia eksportuota į Latviją (11,9 proc.), Lenkiją (9,9 proc.), Vokietiją (8,7 proc.), o importuota iš Lenkijos (14 proc.), Vokietijos (12,4 proc.), Latvijos (8,1 proc.). Lietuviškos kilmės prekių daugiausia eksportuota į Vokietiją (9,9 proc.), Lenkiją (9,6 proc.), Nyderlandus (8,7 proc.), Latviją (7,7 proc.), Jungtines Valstijas (6,8 proc.).

2024 m. daugiausia eksportuota mineralinių produktų (14,2 proc.), mašinų ir mechaninių įrenginių, elektros įrangos (13,6 proc.), chemijos pramonės ir jai giminingų pramonės šakų produkcijos (11,2 proc.); daugiausia importuota mineralinių produktų (18,9 proc.), mašinų ir mechaninių įrenginių, elektros įrangos (17,5 proc.), chemijos pramonės ir jai giminingų pramonės šakų produkcijos (12,2 proc.).

Iš lietuviškos kilmės prekių daugiausia eksportuota mineralinių produktų (18,1 proc.), įvairių pramonės dirbinių (11,1 proc.), paruoštų maisto produktų, nealkoholinių ir alkoholinių gėrimų, tabako ir perdirbtų tabako pakaitalų (10,5 proc.), mašinų ir mechaninių įrenginių, elektros įrangos (9,1 proc.).