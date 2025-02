ES įspėja D. Trumpą dėl muitų plieno ir aliuminio importui

Ursulos von der Leyen vadovaujama Komisija, be to, pabrėžė, kad muitų įvedimas, ES požiūriu, būtų neteisėtas ir ekonomiškai nenaudingas. „Įvesdama muitus, JAV vyriausybė apmokestintų savo pačių piliečius, padidintų įmonių kaštus ir paskatintų infliaciją“, – teigiama pranešime. Be to, muitai padidintų ekonominį neapibrėžtumą ir paveiktų pasaulinių rinkų efektyvumą bei integraciją.

Kol kas nėra oficialaus pranešimo dėl papildomų tarifų ES prekėms įvedimo.

D.Trumpas sekmadienį pareiškė, kad taikys 25 proc. muitus plieno ir aliuminio importui į Jungtines Valstijas. Detales ketinama paskelbti šios savaitės pradžioje, sakė respublikonas žurnalistams skrisdamas prezidentiniu lėktuvu „Air Force One“.