Prancūzija uždraudžia vienkartines elektronines cigaretes

Gamintojai su savo „begėdiška reklama“ taikosi į vaikus, kurie viliojami saldžiomis aromatinėmis medžiagomis, pabrėžė įstatymo projektą pateikę parlamentarai. „Tai žingsnis nerūkančios kartos link“, – sakė už ryšius su parlamentu atsakingas ministras Patrickas Mignola.

Jis elektronines cigaretes pavadino „aplinkos maru“. Vėžio lyga pasveikino įstatymą ir pareikalavo uždrausti daugiau nikotino turinčių produktų. Vienkartinės elektroninės cigaretės yra spalvotos ir būna įvairiausių skonių, pavyzdžiui, pasiflorų, cukraus vatos ar mėtos – dėl to jos patrauklios jaunimui. Be to, jų kaina santykinai maža.

Prancūzijoje 15 proc. 13–16 metų amžiaus vaikų jau yra rūkę elektronines cigaretes. Beveik pusė jų nurodė, kad elektroninės cigaretės tapo pirmuoju žingsniu cigarečių link.

Pasak ekspertų, elektroninėse cigaretėse yra daug nuodingų medžiagų, kurios gali sukelti plaučių ir širdies ligas bei galimai vėžį.