„Darnu Group“ plečia savo valdomą viešbutį „Urbihop“

Viešbutis pasipildys 20-čia kambarių, o bendras jų plotas sieks 660 kv. m. Naujuose kambariuose bus siekiama išlaikyti modernų dizainą, juos pritaikant tiek verslo klientams, tiek komfortiško poilsio norintiems turistams.

„Skaičiuojame, kad didžiąją laiko dalį – maždaug 10 mėnesių per metus – viešbučio „Urbihop“ užimtumas siekia 85 proc. ir didesnius rodiklius. Be to, pastaraisiais metais stebime augantį poreikį dideliems renginiams ne tik mieste, bet ir „SEB arenoje“, kurioje įsikūręs mūsų viešbutis ir restoranas. Teigiamos tendencijos rodo, kad poreikis apgyvendinimo paslaugoms šiame komplekse išliks ir rodys augimo tendenciją“, – plėtros motyvus komentuoja Agnė Lingytė-Grybauskienė, „Darnu Group“ viešbučių įmonių grupės direktorė.

Pasak A.Lingytės-Grybauskienės, viešbučio sėkmei daug įtakos turi jo aplinkinė sporto infrastruktūra. Atvykę į tarptautinius turnyrus ir kitus renginius arenoje, svečiai pageidauja apsistoti čia pat įsikūrusiame viešbutyje. Kaip pastebi „Darnu Group“ atstovė, ūgtelėję klientų srautai itin pasijuto po arenos rekonstrukcijos 2022 metų rudenį.

Fiksavo solidžius rodiklius

Praėjusiais metais viešbučių užimtumas Vilniaus mieste išliko stabilus ir siekė apie 67 proc. Tuo metu „Darnu Group“ valdomi „Artagonist“ ir „Urbihop“ viešbučiai fiksavo didesnius nei Vilniaus miesto vidurkis rezultatus.

Viešbučio „Urbihop“ vidutinis užimtumas siekė 86 proc., o jo apyvarta augo kiek daugiau nei 3 proc. A.Lingytė-Grybauskienė skaičiuoja, kad pusę viešbučio pajamų sudarė apgyvendinimo paslaugos, kitą pusę – konferencijų ir maitinimo paslaugos. Rezultatams reikšmingi buvo jau minėti sporto renginiai, kurių vien SEB arenoje per metus įvyko daugiau nei 60.

Tuo metu aukštos klasės viešbučių segmente veikiančio „Artagonist“ užimtumas pernai pasiekė 79 proc., o apyvartos rodikliai išliko 2023-iųjų metų lygyje. Anot „Darnu Group“ atstovės, rodyti augimo tendenciją šiam viešbučiui kliudė kritusi rinkos vidutinė kambarių kaina, kuri 2023 metais buvo pakilusi dėl išskirtinių renginių, leidusių skaičiuoti didesnes pajamas net ir esant mažesniam užimtumui.

Įmonės duomenimis, abu viešbučiai 2024 m. generavo per 4 mln. eurų pajamų.

Prognozės sektoriui: kainų kilimas ir augantys turistų srautai

Pasak A.Lingytės-Grybauskienės, dalis 2024 metais viešbučių segmento rezultatams reikšmingos įtakos turėjusių veiksnių bus aktualūs ir šiais metais.

„Kad galėtų amortizuoti padidėjusius išlaikymo kaštus po PVM lengvatos panaikinimo, nemaža dalis viešbučiuose veikiančių restoranų buvo priversti 10–15 proc. didinti kainas. Prie padidėjusių sektoriaus išlaidų taip pat prisidėjo ir metų pradžioje didėjusi minimalioji mėnesinė alga. Ji išlaidų eilutes išpūs ir šiais metais. Tačiau nors apgyvendinimo sektorius dėl to gali būti priverstas didinti kainas, tą jis darys nuosaikiai“, – kalba A.Lingytė-Grybauskienė.

Pasak jos, esant tokiai trapiai situacijai rinkoje, labai svarbu ilgainiui sugrąžinti turizmo srautus į 2019 metų lygį. Svečiai iš užsienio yra didžiausias pajamas sektoriui generuojantis klientų segmentas, kadangi jie atvyksta į šalį su nakvyne ir yra linkę išleisti daugiau nei lietuviai.

Tačiau bendros turizmo tendencijos Lietuvai ir Vilniui yra palankios. Šalis buvo įvertinta „Lonely Planet“ gido, kuris pripažino ją antra geriausia turizmo kryptimi 2025 metais. Taip pat praėjusiais metais paskelbtas ir „Michelin Guide Lithuania 2024“, kuris padeda pritraukti gastronominių turistų.

„Pastebima tendencija, kad vis daugiau keliautojų ieško autentiškų patirčių, nori atrasti dar nepažintus, masinio turizmo nepaliestus kraštus. Tad kol Ispaniją purtė protestai dėl perteklinio turizmo ir buvo įvedinėjami papildomi mokesčiai bei draudimai, „Euronews“ sudarė alternatyvių krypčių sąrašą, kuriame vietoje Barselonos ar Amsterdamo kviečiama aplankyti Vilnių. Prognozuočiau, kad dėl didėjančio Vilniaus ir Lietuvos matomumo, 2025 metai viešbučių segmentui bus palankūs“, – sako „Darnu Group“ atstovė.