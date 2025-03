Nauji tarifai plienui paveiks kritinę pramonės šaką, kuri ir taip susiduria su iššūkiais: kuo skundžiasi D. Trumpas?

25 proc. tarifai, taip pat taikomi JAV importuojamam aliuminiui, įsigaliojo vidurnaktį Vašingtone ir paveikė daugybę šalių nuo Brazilijos iki Pietų Korėjos, taip pat ES.

Vašingtonas sprendimą dėl tarifų apibrėžė kaip siekį apsaugoti amerikietišką plieną ir amerikiečių darbuotojus, nes šis sektorius smunka ir susiduria su didele užsienio, ypač Azijos, konkurencija.

Kas eksportuoja plieną į JAV?

Remiantis naujausiais Pasaulio plieno asociacijos duomenimis, 2024 m. pasaulinė plieno gamyba siekė 1,84 mlrd. tonų, t. y. 0,9 proc. mažiau nei ankstesniais metais.

Didžiausia plieno gamintoja yra Kinija, kuriai tenka daugiau nei pusė pasaulinės produkcijos (virš milijardo tonų). JAV užima ketvirtą vietą su 79,5 mlrd. tonų, t. y. 2,4 proc. mažiau nei 2023 m.

Didžiausia pasaulio ekonomika 2023 m. importavo 26,4 mln. tonų šio lydinio, todėl yra antra pagal dydį užsieninio plieno rinka po ES.

Pagrindinių JAV plieno tiekėjų sąrašo viršuje yra Kanada, kuri pernai į JAV eksportavo 5,95 mln. tonų, rodo JAV prekybos departamento duomenys. Toliau eina Brazilija su 4,08 mln. tonų, ES su 3,89 mln. tonų, Meksika – 3,19 mln. tonų ir Pietų Korėja – 2,5 mln. tonų.

Nors bendras Kinijos plieno eksportas 2024 m. pasiekė 111 mln. tonų (devynerių metų rekordą), į JAV buvo išsiųsta tik 470 tūkst. tonų.

Kuo skundžiasi D.Trumpas?

Dėl pasaulinės perprodukcijos plieno kainos per pastaruosius metus smarkiai nusmuko.

Ekspertai teigia, kad praėjusią pusę amžiaus plieno ekonomikoje būta ir trūkumo, ir pertekliaus laikotarpių, o šiandien ji susiduria su struktūrine problema – plieno gaminama per daug. Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos duomenimis, šis perteklius sudaro apie pusę milijardo tonų.

Daugelis ekspertų mano, kad už didžiąją dalį perprodukcijos atsakinga Kinija, ir įtaria, kad Pekinas subsidijuoja plieno gamintojus.

Šį mėnesį Kinija pareiškė, kad sumažins savo milžiniškos plieno pramonės produkciją, siekdama spręsti perprodukcijos problemą ir gelbėti smunkantį sektoriaus pelną, tačiau išsamesnės informacijos nepateikė.

Ar kalta perprodukcija?

Kai kurie analitikai teigia, kad kaltinti reikia ne ją.

Marcelis Genet, plieno ekspertas ir Prancūzijos konsultacinės bendrovės „Laplace Conseil“ vadovas, teigė, kad pramonės problemos daugiausia kyla dėl senų aukštakrosnių nekonkurencingumo.

Tokiose krosnyse plienas lydomas iš geležies rūdos ir anglies, tačiau jis gali būti gaminamas ir iš perdirbto laužo elektros lanko krosnyse – toks gamybos būdas kur kas pigesnis.

Bendrovės, naudojančios „tradicines aukštakrosnes, neturi lėšų finansuoti energetinio perėjimo“, o tai reiškia, kad jos nepajėgia atsisakyti akmens anglies „be didžiulės valstybės paramos“, sakė M.Genet.

Be to, JAV ir Europos plieno gamintojai patiria spaudimą, nes jų eksportas per pastarąjį pusšimtį metų mažėjo, kol besivystančios šalys vystė savo plieno pramonę, pridūrė jis.

Japonijos „Nippon Steel“ jau bandė įsigyti sunkumų patiriantį konkurentą „US Steel“, tačiau pasiūlymą užblokavo buvęs prezidentas Joe Bidenas, o dabar ir D.Trumpas.

Šiuo metu Europoje likę apie 50 aukštakrosnių, teigė M.Genet.

Dauguma jų dirba mažesniu nei 70 proc. pajėgumu ir atsisako planų masiškai investuoti į mažesnės taršos projektus.

Kas nutiko praėjusį kartą?

Per savo pirmąją kadenciją 2017–2021 m. D.Trumpas įvedė 25 proc. tarifus plienui ir 10 proc. tarifus aliuminiui.

Paskutinės 12 JAV veikiančių aukštakrosnių priklauso „US Steel“, įsikūrusiai Pitsburge, Pensilvanijos valstijoje, ir Klivlendo „Cliffs“ (Ohajas). Abi valstijos turi didelį svorį JAV rinkimuose.

Ankstesni D.Trumpo tarifai turėjo labai ribotą poveikį, sakė Prancūzijos draudimo bendrovės „Credit Coface“ ekonomistas Rubenas Nizardas.

Remiantis JAV Tarptautinės prekybos komisijos ataskaita, JAV plieno importas per minėtą laikotarpį sumažėjo 24 proc., o aliuminio – 31 proc.

„Apčiuopiamos naudos nei užimtumo, nei produkcijos požiūriu nebuvo, o kainos pakilo“, – pažymi R.Nizardas.