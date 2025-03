„Sumos kelia daug daugiau klausimų“: įtaria, kad naujame parke „užkas“ milijonus

Prioritetas – parkas, o ne apleistos infrastruktūros ir augančių mokesčių problemų sprendimas?

Radviliškio mieste tebėra gausu nesutvarkytų gatvių ir šaligatvių, Šeduvos gyventojai skundžiasi netvarkoma ir nusidėvėjusia kelių infrastruktūra, o Baisogalos bendruomenė jaučia, kad ignoruojamos jų stadiono ir vandentiekio problemos.

Tuo tarpu pastaraisiais metais rajone žymiai padidėjo mokesčiai už darželius, komunalinių atliekų tvarkymą bei valstybinės žemės nuomą.

Dar daugiau abejonių kyla dėl Antaniškių parko ateities, mat neseniai įrengtas Eibariškių parkas jau reikalauja rimtų remonto darbų. Takus vietomis jau reikia remontuoti, o Eibariškių tvenkinys užsiteršė dumblu.

Ar tikrai rajonas pasiruošė skirti milijonus naujam parkui, kai jau egzistuojantys rekreaciniai objektai nėra tinkamai prižiūrimi?

Antaniškių parke – amfiteatras, bokštas ir „Grybuko“ namelis knygoms

Nepaisant visų abejonių, savivaldybė planuoja atnaujinti buvusią Antaniškių vasaros estradą, tam skirdama apie 5 mln. eurų. Ši suma buvo įvardinta naujienų tarnybos BNS išplatintame pranešime.

BNS ir Radviliškio rajono savivaldybės duomenimis, parko atnaujinimo projektą rengs Vilniaus bendrovė „Aplan“, kurios vizija „Zuiki“ laimėjo projektavimo konkursą.

Planuojama, kad parke atsiras amfiteatras, 23 metrų aukščio apžvalgos bokštas, treniruokliai, vaikų žaidimų aikštelės ir net „Grybuko“ namelis, skirtas knygų mainams.

Projekto aprašymas skamba patraukliai, tačiau kai kuriems projektą aptarusiems Tarybos nariams iškilo klausimas, ar knygų nameliui vertėtų statyti pastatą miške? Tokie sumanymai, kai kurių Tarybos narių ir gyventojų nuomone, skurstančiame rajono žmonių pragyvenimo kontekste atrodo mažų mažiausiai įžeidūs.

Būtina pažymėti, kad prie parko teritorijos sutvarkymo prisidės ir Valstybinių miškų urėdija, kadangi Antaniškių miškas priklauso būtent urėdijai. Planuojama, kad urėdijos iniciatyva miške bus įrengtas 1,5 km ilgio dviračių ir pėsčiųjų takas, besidriekiantis per visą parko teritoriją. Be to, numatyta sukurti laisvalaikio ir poilsio zonas, kurios papildytų savivaldybės įgyvendinamus infrastruktūros darbus.

Per trejus metus parko remontams bus išleistos didžiulės sumos

Nors didžiausią projekto dalį (85 proc.) ketinama finansuoti iš ES lėšų, likusi suma teks savivaldybei, o ši suma iš tiesų didelė.

Mero Kazimiero Račkauskio „Radviliškio kraštui“ pateiktais duomenimis, Radviliškio rajono savivaldybės 2025 metų biudžete, kuriam praėjusiame posėdyje irgi pritarė rajono Taryba, numatyta 80 tūkst. eurų skirti Radviliškio miesto Antaniškių miške esančio žemės sklypo, Vytauto Landsbergio-Žemkalnio g. 26, Radviliškio m., sutvarkymo ir pritaikymo lankymui techninio darbo projektui parengti, dar 15 tūkst. eurų numatyta šiam projektui skirti metų pabaigoje, kai Centrinė projektų valdymo agentūra paskelbs kvietimą dėl projekto įgyvendinimo plano pateikimo, šios lėšos bus naudojamos investicijų projektui ir kitiems pridėtiniams dokumentams teikti, siekiant gauti finansavimą.

2026 m. Strateginiame veiklos plane šiam projektui numatyta skirti 43,2 tūkst. eurų savivaldybės biudžeto ir 384,9 tūkst. eurų ES ir kitos finansinės paramos lėšų. Kai bus parengtas Techninis darbo projektas ir įvyks darbų pirkimas, bus finansuojami pagal projektą numatyti rangos darbai.

2027 m. Strateginiame veiklos plane šiam projektui numatyta skirti dar 82,8 tūkst. eurų savivaldybės biudžeto ir 435,2 tūkst. eurų ES ir kitos finansinės paramos lėšų. Svarbu pridurti, kad galutinė projekto kaina paaiškės tik po parko remonto darbų ir konkretaus projekto įgyvendinimo, taigi reikiama savivaldybės sąskaita išleisti pinigų suma dar gali išaugti.

Mero reakcija į kritiką – tylėjimas vietoje argumentų?

Į kritiką dėl išlaidavimo ir galimai nepagrįstai didelės Antaniškių parko remonto darbų kainos meras K.Račkauskis atsakinėjo nenoriai ir tikslios savo nuomonės, atrodo, nepateikė.

Meras akcentavo, kad Antaniškių parko remonto darbams pritarė rajono Taryba, taigi tai rodo, kad Tarybos nariai šio projekto nelaiko nepagrįstu išlaidavimu. Kokia paties mero nuomonė, atsakyme nebuvo pažymėta.

Opozicinės frakcijos lyderis G.Lipnevičius: šiuo projektu tikrai turėtų susidomėti teisėsauga

Pasiteiravome ir Radviliškio rajono savivaldybės tarybos nario, opozicinės frakcijos lyderio G.Lipnevičiaus nuomonės, kuris buvo teikęs siūlymą sutvarkyti Antaniškių parką radviliškiečių ir verslininkų jėgomis, bet tuometiniams savivaldybės vadovams toks siūlymas neišleidžiant milijonų netiko.

Tarybos narys G.Lipnevičius posėdžių metu negailėjo kritikos valdantiesiems dėl švaistomų pinigų bei nevyniojo žodžių į vatą:

„Pirma turime susitvarkyti Eibariškių parką, jo takus, tvenkinį. Beje, gavęs gyventojų prašymų, teikiau siūlymą, kad būtų išvalytas tvenkinio dumblas, nes ši vieta jau tampa reprezentacine miesto erdve, kurioje vyksta Ledinės maudynės, Pirties diena ir, aišku, Eibariškių tvenkinys tapo vaikų pamėgta maudynių vieta, bet mero ir jo koalicijos šis pasiūlymas nesudomino.

Negana to nesusitvarkius vieno objekto, manau, pradėti įrenginėti kitą neprotinga. Įsisavinti planuojamos mero ir jo komandos milijoninės sumos kelia daug daugiau klausimų ne tik dėl reikalingumo, bet ir milijoninių sumų pagrįstumo. Beje, šiuo projektu tikrai turėtų susidomėti teisėsauga“, – dėstė jis.

Ar Antaniškių parkas yra tikrai svarbiausias rajono prioritetas?

Visgi klausimas lieka atviras: ar Antaniškių parkas yra tikrai svarbiausias rajono prioritetas? Kai rajono infrastruktūra vis dar reikalauja didelių investicijų, daugelis gyventojų pagrįstai kelia klausimą, ar šis projektas atitinka skubiausius radviliškiečių poreikius?

Svarbu diskutuoti ir ieškoti sprendimų, kurie užtikrintų optimalų biudžeto paskirstymą ir maksimaliai naudingą investicijų grąžą visiems rajono gyventojams.

Dabar pagrįstai iškyla abejonė, ar buldoreziu varant naujo parko remonto įrengimo projektą valdantiesiems politikams liko vietos logiškam pasvarstymui, ar rajonas gali sau leisti tokias išlaidas?