Kaip teisingai pasirinkti elektros tiekimo planą: svarbu atkreipti dėmesį į kelis niuansus

„Ignitis“ privačių klientų padalinio vadovė akcentuoja, kad norint tikslingai pasirinkti elektros energijos tiekimo planą, visų pirma reikėtų įsivertinti savo vartojimą. Kad mėnesio pabaigoje būtų gaunama kuo optimalesnė sąskaita už suteiktas paslaugas, patikimu partneriu daugybei vartotojų tapęs „Ignitis“ siūlo tris nepriklausomo elektros energijos tiekimo planus „Minimalus“, „Optimalus“ ir „Išmanus“. Kiekvienas jų pritaikytas skirtingiems klientų vartojimo įpročiams.

Planas „Minimalus“ rekomenduojamas iki 2 400 kWh elektros energijos per metus suvartojantiems vartotojams. Elektros prietaisais neapkrautuose namuose, Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos skaičiavimais, vidutiniškai per metus suvartojama apie 1200 kWh elektros energijos arba 100 kWh per mėnesį.

„Fiksuotos kainos planas tinkamas elektros kainos svyravimų norintiems išvengti vartotojams. Siekiantiems daugiau stabilumo, naudinga fiksuoti kainą ilgesniam laikui, bet ne ilgiau nei dvejiems metams. Šiuo metu labiausiai verta fiksuoti kainą 16 mėnesių su įsigaliojimu nuo gegužės 1 dienos – esant minėtam suvartojimui, elektros sąskaita per mėnesį nesiektų ir 25 eurų. Kadangi pagalvoti apie naują planą vertėtų kiek anksčiau nei baigėsi dabar esantis, toks pasiūlymas itin naudingas tiems vartotojams, kuriems šiuo metu baigiasi turėto plano kainos fiksavimo laikas“, – aiškina D. Bražiūnaitė.

Planas „Optimalus“ labiausiai tinka tiems vartotojams, kurie suvartoja daugiau nei 2 400 kWh elektros energijos per metus arba virš 200 kWh per mėnesį. Paprastai tokie vartotojai gyvena individualiuose namuose, juos šildo elektros energija, naudoja elektros siurblį ir daug buitinių prietaisų ar namuose įkrauna elektrinę transporto priemonę. Nors mėnesio mokestis yra didesnis nei pasirinkus minimalų planą, tačiau kilovatvalandės kaina fiksavus kainą 16 mėnesių nuo gegužės pradžios siekia vos 0,213 euro. Daugiau elektros energijos vartojantiems naktį ir savaitgaliais, verta pagalvoti ir apie dviejų laiko zonų planą.

Kada naudingas su birža susietas planas?

„Ignitis“ nepriklausomo elektros energijos tiekimo planas „Išmanus“ susietas ne su fiksuota, o rinkoje esančia elektros energijos kaina. Tad šis planas tinkamiausias vartotojams, kurie nori mokėti rinką labiausiai atitinkančią kainą.

Pasirinkus plano variantą „Išmanus – Mėnesinis“, kaina skaičiuojama remiantis oficialiai skelbiamos „Nord Pool“ biržos Lietuvos kainų zonos konkretaus mėnesio vidurkiu ir pridedant PVM bei tiekimo dedamąją. Šis planas naudingiausias manantiems, kad ateityje elektros energijos kaina ir toliau mažės, tačiau tuo pačiu susijęs su didesne rizika. Plano variante „Išmanus – Valandinis“ elektros energijos kaina susieta su birža ir keičiasi kiekvieną valandą.

„Paprastai elektros energija pigiausia būna naktimis ir savaitgaliais, tad tuo metu skalbiant drabužius, kraunant elektromobilį ar naudojant šilumos siurblį, galima gerokai sumažinti išlaidas elektros energijai. Patogumo šiems vartotojams suteikia tai, kad mobiliojoje programėlėje „EnergySmart“ ir „Ignitis“ savitarnoje mano.ignitis.lt galima analizuoti elektros energijos vartojimo duomenis ir stebėti šiandienos bei rytojaus kainų pokyčius biržoje“ – aiškina specialistė.

Gera rinktis žaliąją energiją

„Ignitis“ atstovė pabrėžia, kad pasirinkus bet kurį fiksuotą bendrovės planą, buitiniams vartotojams tiekiama tik žalioji elektros energija. Ji gaminama Lietuvoje veikiančiose hidroelektrinėse, vėjų ir saulės parkuose, elektrinėse iš biomasės ir biodujų.

Norėdami prisidėti prie reikšmingų pokyčių – lietuviškos žaliosios energetikos vystymo, šalies energetinės nepriklausomybės didinimo ir klimato kaitos stabdymo, žaliąją energiją jau pasirinko daugiau nei 310 tūkst. „Ignitis“ klientų.

„Ačiū jiems, kad galime kartu kurti sveikesnę aplinką gyventi – vien pernai žalioji energetika leido į aplinką neišmesti virš 166 tūkst. tonų anglies dvideginio. Prisidėti prie tvaresnės ateities kūrimo skatina ir tai, kad visi „Ignitis“ nepriklausomo tiekimo planai buitiniams vartotojams turi įskaičiuotą žaliąją energiją, tad papildomai už ją mokėti nereikia“, – teigia „Ignitis“ privačių klientų padalinio vadovė. Daugiau apie planus ir numatomą elektros kainą galima sužinoti pasinaudojus „Ignitis“ elektros kainų skaičiuokle. Pasikeisti planą, kai turėto plano kainos fiksavimo laikas baigia galioti, galima ir „Ignitis“ savitarnoje.