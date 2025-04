Kauno Rotušės aikštėje pjaus senus medžius ir juos keis naujais – tai dar ne visi suplanuoti pokyčiai

Baigia požeminius darbus

Rotušės aikštės rekonstrukcija startavo nuo archeologinių tyrimų. Praėjusiais metais ištyrinėtas 4 tūkst. kv. metrų plotas. Tai buvo vieni didžiausių tokio pobūdžio archeologinių darbų, kada nors vykusių Kauno senamiestyje.

Skalda grįstus praėjimus įrengę ir patekimą į čia veikiančias įstaigas užtikrinę rangovai baigia atnaujinti visus požeminius tinklus.

„Pakeitus senus, ilgą laiką neliestus centralizuoto vandentiekio, nuotekų ir dujų tinklus neabejotinai naudą pajaus tiek vietos gyventojai, tiek ir kaimynystėje veikiantys verslai. Po žeme ženkliai sumažės galimų avarijų ir neplanuotų išlaidų tikimybė“, – tikina Kauno savivaldybės Miesto tvarkymo skyriaus vedėjas Aloyzas Pakalniškis.

Aikštę papildys nauji medžiai

Artimiausiu metu iš Rotušės aikštės bus pašalinti trys blogos būklės medžiai. Rudeniop juos ir anksčiau išvirtusius pirmtakus pakeis devynios 6–8 metrų aukščio brandžios liepos ir klevai.

Atliekant rekonstrukciją, aplink medžius bus sukurtos žalumos salelės. Tiek likę senieji, tiek ir naujieji želdiniai užtikrins pavėsį saulėtomis dienomis.

Išliks prioritetas pėstiesiems

Rangovai ruošiasi pradėti kloti granito dangą rytinėje Rotušės aikštės dalyje. Visas aikštės grindinys bus vienodo aukščio, be iškilumų. Kaip ir iki šiol, prioritetas numatomas pėstiesiems. Be to, planuojama modernizuoti čia pat esantį fontaną – jį pakeis iš grindinio trykštančios vandens srovės.

Kaip įprastai, centrinis aikštės plotas bus pritaikytas šventėms, koncertams bei kitiems renginiams. Čia pat galės įsikurti paviljonai, turgeliai.

Finišo tiesioji – metų pabaigoje

„Kantrybės dar prireiks, bet galutinis rezultatas visa tai atpirks. Siekiame, kad senamiestis būtų išbaigtas, gyvas. Sutvarkyta reprezentacinė miesto erdvė bus dar patrauklesnė ir patogesnė visiems“, – sako Kauno meras Visvaldas Matijošaitis.

Sutvarkyta aikštė papildys ne tik rekonstruotą Vilniaus gatvę, bet ir iš pagrindų restauruotą rotušę – atnaujintas tiek fasadas, tiek ir vidaus erdvės. Jose įrengta interaktyvi Kauno muziejaus ekspozicija, parodų erdvė, kavinė, naujai atgijo ir didžioji salė santuokoms bei oficialioms miesto ceremonijoms.

Rotušės aikštės rekonstrukciją planuojama užbaigti iki metų pabaigos.