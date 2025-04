Chaosas dėl kasos aparatų: smulkieji verslininkai kalba apie blogiausią scenarijų – kai kurie jau pranešė, kad užsidarys

Klausimų daug, bet atsakymų negirdi

Smulkieji verslininkai, prekiaujantys turguose ir mažose parduotuvėse, yra pasimetę ir nežinioje. Visą laiką buvo kalbama, kad tereikės įsigyti arba atsinaujinti kasos aparatą, tačiau tik dabar paaiškėjo tikrosios šios reformos sąlygos.

Naujo kasos aparato kaina siekia beveik tūkstantį eurų, o prie to prisideda dar visa eilė papildomų išlaidų: sutarčių sudarymas, įdiegimo mokestis (beveik 200 eurų), metinis aptarnavimo mokestis. Be to, aparatas neveiks be interneto ryšio, todėl būtina pasirūpinti interneto tiekimu. Tačiau pati svarbiausia problema – jokie mokymai, kaip tinkamai naudotis nauja sistema, nėra organizuojami.

Pasak asociacijos pirmininko Airino Jermolajevo, daugelis smulkiųjų verslininkų yra vidutinio ir vyresnio amžiaus žmonės, kurie neturi išsamių skaitmeninių įgūdžių ir reikalauja aiškių, nuoseklių paaiškinimų bei mokymų. Tačiau valdžios institucijos šiuo klausimu kol kas išlieka tylios.

„Nuolat sulaukiame skambučių iš Raseinių, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio, Kauno turgų. Žmonės pasimetę, laukia atsakymų, bet jų vis dar nėra. Kelios dešimtys smulkiųjų verslininkų jau pranešė, kad jei tikrai bus reikalaujama įsigyti naujus brangius kasos aparatus, jie bus priversti uždaryti savo verslus. Smulkusis verslas, kuris turėtų būti valstybės prioritetas ir kurį valdžia žadėjo ginti, šiandien yra paliktas nežinomybėje“, – tikina asociacijos pirmininkas.

Jo teigimu, ši problema jau kelia nerimą ne tik jų asociacijai. „Girdime, kad kitos verslo asociacijos jau organizuoja peticijas, mitingus ir protestus. Tačiau ar tai išspręs problemą? Geriausias būdas yra aiški komunikacija, kurios šiuo metu stinga iš ministerijos“, – tikina A.Jermolajevas ir priduria, kad ministerija yra gavusi daugybę pasiūlymų, prašymų ir raštų su faktais bei statistika, pagrindžiančiais būtinybę atidėti naujų ir visiškai nepatikrintų kasos aparatų įvedimą.

Per didelė finansinė našta

Naujo kasos aparato kaina – apie 1 000 eurų. Įdiegimo mokestis – apie 200 eurų. Metinis aptarnavimo mokestis – papildomos išlaidos. Reikalingas interneto ryšys, už kurį taip pat teks mokėti. Daugelis smulkiųjų verslininkų – vidutinio ir vyresnio amžiaus žmonės, kuriems trūksta mokymų.

Dalis verslininkų jau pranešė, kad uždarys savo verslus, nes negali sau leisti tokių papildomų išlaidų: smulkieji verslininkai kalba apie blogiausią scenarijų – bus priversti uždaryti savo verslus.