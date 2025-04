Didžiausia tarptautinė operacija Lietuvoje: grupuotė į šalį veždavo daužtus JAV automobilius, siekė nuslėpti milijonus

Grupuotė siekė legalizuoti pinigus per įmones visoje Europos Sąjungoje. 9 mln. eurų legalizuoti per susijusias ir nesusijusius įmonės ne tik Lietuvoje, bet ir visoje Europos Sąjungoje.

Pagrindinis įtariamas, lietuvis, buvo sulaikytas Portugalijoje.

Tai per spaudos konferenciją penktadienį pranešė Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) direktoriaus pavaduotojas Mindaugas Stravinskas.

Jis sakė, kad grupuotę demaskavusi operacija buvo didžiausia tarptautinė operacija, vykdyta Lietuvoje, joje dalyvavo daugiau nei 1 tūkst. pareigūnų net tik Lietuvoje, bet ir Europos Sąjungoje.

„Siekis buvo šios operacijos – nukreipti savo viziją į rizikingiausią sektorių pagal mūsų ir Europolo analitinius dokumentus – automobilių importą iš JAV, Kanados į Europos Sąjungą. Manome, kad šis sektorius generuoja nemažą šešėlį PVM srityje“, – sakė M. Stravinskas.

Pagalbą per šią operaciją suteikė tarptautinės policijos organizacijos ir Europolo ir Eurojusto.

Europos deleguotoji prokurorė Jurgita Steponavičiūtė-Otto pasakojo, kad Lietuvos piliečiai veikė organizuotoje grupėje, kuri per jų pačių įsteigtas bendroves užsakydavo automobilius iš JAV ir Kanados aukcionų, dažniausiai apgadintus ir daužtus automobiliai. Jie buvo importuojami į Lietuvą per Klaipėdos uostą, taip pat per Nyderlandus, Belgiją sumažintomis kainomis, išvengiant muito sumokėjimo.

Jie būdavo atgabenami iki Lietuvos, čia remontuojami ir parduodami Lietuvos, Ukrainos, Vokietijos rinkose.

Pasak prokurorės, organizuotai grupei pavyko išvengti PVM, nuslepiant tikrąją apyvartą.

Įtarimai pareikšti 18 Lietuvos piliečių, dviem Latvijos piliečiams ir Bulgarijoje veikusiam Rusijos piliečiui.

Per kratas rasta 430 tūkst. eurų, 176 tūkst. JAV dolerių 28 tūkst. Rusijos rublių.