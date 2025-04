Kas gali sulaikyti kvalifikuotų darbininkų nutekėjimą iš Lietuvos?

„Sprinter“ tyrimų duomenimis, paskelbtais šių metų pradžioje, per trečdalį Lietuvos verslininkų susiduria su kvalifikuotų darbininkų trūkumu ir tai kelia realią grėsmę verslui. Labiausiai jų trūksta Vilniaus, Klaipėdos ir Utenos regionuose. Darbininkiškų profesijų specialistų trūkumas Lietuvoje jau yra įsisenėjusi problema. Dar 2017 m. dėl kvalifikuotų darbuotojų stygiaus skundėsi 37 proc. verslininkų. Naujausių tyrimų duomenimis šis skaičius padidėjo beveik 2 proc. iki 38,6 proc. apklaustųjų. Patyrusių darbo rankų trūksta net pusei Klaipėdos verslų, Vilniuje kvalifikuotų darbininkų neranda 46 proc. verslininkų, Utenoje – 43 proc.

Pataria investuoti į darbo sąlygų gerinimą

Pasak ergonominius baldus kuriančios ir gaminančios švedų kompanijos „AJ Produktai“ padalinio Lietuvoje generalinės direktorės Eglės Gasiūnienės, nereikėtų stebėtis žmonių, norinčių dirbti gamybos cechuose, sandėliuose, restoranų ir kavinių virtuvėse trūkumu. Užuot apgailestavus ji ragintų imtis labai konkrečių priemonių, kurios visų pirma šiuos sunkius darbus palengvintų: „Didelė dalis mūsų šalies verslininkų darbuotojų trūkumui kompensuoti renkasi greičiausią sprendimą – siekia įdarbinti žmones iš trečiųjų šalių. Lietuvos darbininkai bėga į užsienį ne tik dėl didesnio uždarbio. Manau, kad tam įtakos turi ir darbo sąlygos. Niekas nenori per dienas tampyti sunkių dėžių, fiziškai pervargti ir dėl to kęsti skausmus, susigadinti sveikatą. Deja, bet visos Europos mastu atlikti tyrimai rodo, kad dėl raumenų ir kaulų sistemos sutrikimų, atsiradusių dėl prastų sąlygų darbe, kenčia milijonai žmonių. Sutrikimus sukelia sunkių daiktų kėlimas, ypač lenkiantis ar pasisukant, kartotiniai, per jėgą atliekami judesiai, neįprasta ir nepatogi kūno padėtis, vibracija, netinkamas apšvietimas, šaltis, karštis, skuba, ilgas sėdėjimas ar stovėjimas. Dėl to ir kuriame ergonomiškus baldus, kitus sprendimus gamybos patalpoms ir sandėliams, kad visų šių veiksnių būtų galima išvengti“.

Didina verslo konkurencingumą

UAB „AJ Produktai“ vadovė įsitikinusi, kad investicijos į darbo sąlygų gerinimą gali nulemti ne tik bet kurio verslo augimą, bet ir jo išlikimą. Pažangių, užsienio kapitalo ar tarptautinėse rinkose dirbančių gamybos įmonių vadovai puikiai supranta, kaip svarbu yra sukurti sveikatai palankias darbo sąlygas. Investuodami į ergonomišką aplinką jie rūpinasi darbuotojais, bet galiausiai dėl to laimi ir verslas. Įmonės, investuodamos į sveikatai palankias darbo vietas, įrengtas atsižvelgiant į darbo pobūdį ir lengvai pritaikomas kiekvienam konkrečiam žmogui, iš esmės yra konkurencingesnės. Tokiomis rinkos sąlygomis, kai darbo pasiūla didelė, o paklausa, kaip rodo tyrimai – maža, darbo vietą renkasi darbuotojai, o ne atvirkščiai. Natūralu, kad jie eina dirbti ten, kur yra gerbiami darbuotojų poreikiai ir interesai, kur negresia rizika pervargti ar užsidirbti ligą. Be to, gerai apgalvota ir ergonomiškai įrengta darbo aplinka didina pramonės įmonių darbo našumą, kuris tiesiogiai susijęs su pelningumu.

Standartų negana

Taisyklių ir institucijų, besirūpinančių saugiomis darbo sąlygomis gamyboje yra nemažai, tačiau, pasak E.Gasiūnienės, jeigu norime sukurti visapusiškai palankias darbui sąlygas, turime eiti toliau. O kitas žingsnis kaip tik ir yra ergonomika. „Kas geriausiai gali žinoti, kas vargina, o kas padeda, kokių priedų reiktų, o kam pinigai bus išleisti be reikalo? – retoriškai klausė ir pati atsakė „AJ Produktai“ vadovė, – darbuotojai! Jie yra geriausi patarėjai, kai reikia išsiaiškinti, ko trūksta lengvesniam ir efektyvesniam darbui. Pirmiausia pasiklauskite savo žmonių, ko jiems reikia. O vėliau jau ateis mūsų eilė: išgirdę problemas galime lengvai rasti sprendimus. Drąsiai tai sakau, nes būtent tokiu principu yra kuriami mūsų baldai. Dirbančių žmonių atsiliepimai gretinami su mokslininkų, sveikatos specialistų tyrimais ir žiniomis“.

Dirbti lengviau, kai yra patogi kūno padėtis. Nereikia per daug lenktis, darbo metu patogu atremti rankas. Tam sukurtas universalus surinkimo stalas. Jo stalviršio pasvirimo kampas ir aukštis gali būti reguliuojami pagal konkretaus žmogaus ūgį ir darbo pobūdį. Stalas su ratukais, kurie savo ruožtu turi stabdžius, todėl jį paprasta perstumti iš vienos vietos į kitą, o kai reikia – stabilizuoti. Aukštį ir pasvirimo kampą reguliuoja pneumatinis mechanizmas. Šis stalas pritaikytas pakavimo, detalių surinkimo darbams.

„Kai renkame ir pasiūlome baldus gamybininkams, labai dažnai jie nustemba, nes būna nė negirdėję apie sumaniai praplėstas jų funkcijas. Todėl kviečiame konsultuotis, klausti, atvažiuoti, skambinti. Parinkdami baldus ir įrangą mes tam tikra prasme konsultuojame ir verslo plėtros klausimais. Didžiuojamės dėl to“, – sakė E.Gasiūnienė.