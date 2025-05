Paskelbė, kiek „Teltonikos“ įmonių grupės uždirbo pelno

Paramai „Teltonika“ pernai skyrė per 1 mln. eurų, iš kurių didžiausia dalis – 0,7 mln. eurų – teko akcijai „Radarom!“ bei VŠĮ „Stiprūs kartu“, organizuojančiai vasaros stovyklas Ukrainos karo našlaičiams, skelbiama įmonių grupės 2024 m. finansinėje ataskaitoje.

„Teltonikos“ įmonių grupė 2024 metais pajamas generavo iš šių verslo sričių: telematikos, pramoninės tinklo įrangos, telemedicinos, elektromobilių krovimo stotelių bei kontraktinės gamybos. Dviejuose gamybos padaliniuose – Vilniuje ir Molėtuose – per metus buvo pagaminta 7,6 mln. daiktų interneto (IoT) gaminių, kurių 80 proc. sudarė „Teltonikos“ produktai.

„2024 m. pasiektus rezultatus vertiname teigiamai – sugebėjome gana ženkliai padidinti pajamas, išlaikydami pakankamai aukštą pelningumą. Į naujų technologijų ir gaminių kūrimą per mokslinių tyrimų ir eksperimentinę veiklą investavome rekordiškai didelę sumą – 21,3 mln. eurų.

Šis sprendimas leis grupės įmonėms dar užtikrinčiau plėstis, naujose rinkose siūlant savo partneriams moderniausius daiktų interneto sprendimus“, – teigia „Teltonikos“ įmonių grupės prezidentas Marius Derenčius.

Anot grupės vadovo, praėjusiais metais įmonių grupė uždirbo apčiuopiamai didesnį pelną, gerokai sustiprino nuosavo kapitalo bei likvidumo pozicijas, reikalingas šiuo metu vystomiems ir ateityje planuojamiems plėtros projektams finansuoti.

„Svarbu paminėti, kad nors ekonominė aplinka 2025 m. ir nepagerėjo, o, priešingai – atsirado daugiau neapibrėžtumo, dedame visas pastangas, kad Teltonikos grupės augimo tempas nemažėtų. Pirmasis ketvirtis indikuoja, kad galime išlaikyti panašų augimo tempą kaip ir pernai“, – pabrėžia M.Derenčius.

2024 metais įvyko didžiausia tarptautinė plėtra „Teltonikos“ istorijoje net penkios naujos atstovybės buvo įsteigtos skirtinguose pasaulio regionuose. Naujos vietinės atstovybės buvo atidarytos Dalase, Milane, Varšuvoje, Tokijuje ir Mančesteryje. Šiandien 2750 darbuotojų komandos dirba jau 27 šalyse ir per paskutinius 12mėn. paaugo 250 specialistų.

2024 m. „Teltonika“ Vilniuje tęsė didžiulio 50 ha ploto technologijų parko vystymą, į kurį iš viso per 2024 m. buvo investuota per 95 mln. Eur, o per 2025 m. planuojama investuoti dar apie 75 mln Eur.