„2go“ lauko ekranų tinklas: reklama, kurianti įspūdį

Reklama lauko ekranuose: dėmesį atkreipiančios kampanijos galimybės

Reklamos tikslas – ne tik būti pastebėtam, tačiau ir palikti įspūdį. Siųsti žinutę, kuri, išlikusi auditorijos atmintyje, būtų prisiminta reikiamu metu. Todėl ryšio su tiksline auditorija kūrimas, prekės ženklo žinomumo ir atpažįstamumo didinimas yra tokie svarbūs tikslai. Kaip ne tik atkreipti dėmesį, bet ir kurti įsimintiną reklamos žinutę?

Šias galimybes siūlo reklama lauko ekranuose . „Kantar Media Reactions 2023“ tyrimo metu nustatyta, kad yra didelė koreliacija tarp tos reklamos priemonės, kuri, vartotojų teigimu, atkreipia jų dėmesį ir tos, kurioje jie reklamą nori matyti labiau. Kitaip sakant, didesnė tikimybė, kad reklama bus matoma toje medijoje, kurią auditorija vertina palankiau.

Praeitais metais atlikto tyrimo „Kantar Media Reactions 2024“ – jame apklausti tiek vartotojai, tiek rinkodaros specialistai iš įvairių pasaulio šalių – duomenimis, reklama už namų ribų (angl. out of home ads) atsiduria vartotojų palankiausiai vertinamų reklamos kanalų penketuke. Reklama už namų ribų taip pat yra ir tarp penkių palankiausiai vertinamų rinkodaros specialistų reklamos kanalų, o skaitmeninė reklama už namų ribų (angl. digital out of home ads) šiame penketuke – lyderė.

Reklama lauko ekranuose sujungia jau daug metų gyvuojančios lauko reklamos ir šiuolaikinių technologijų privalumus, padėdama kurti dėmesį atkreipiančias, įspūdį paliekančias ir ryšį su vartotoju užmezgančias reklamos kampanijas. Žinutė, siunčiama pasitikėjimą pelniusioje reklamos medijoje – lauko ekranuose – tai ne tik matoma reklamos kampanija, bet ir įvaizdžio dalis.

„2go“ lauko ekranų tinklas: inovatyvumas, išskirtinumas, dėmesys

„2go“ lauko ekranų tinklas – tai lauko ekranus Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje jungianti reklamos platforma, siūlanti aukščiausios kokybės reklamą matomiausiose miestų vietose.

Lauko ekranai įvairiuose Lietuvos ir Estijos miestuose bei Latvijos sostinėje Rygoje yra strategiškai atrinktose vietose – miestų gatvėse, sankryžose, šalia prekybos ir laisvalaikio centrų, arenų ir kitų didelius žmonių srautus pritraukiančių objektų – ten, kur yra užtikrinama auditorija ekrane transliuojamai reklamai.

„2go“ lauko ekranų tinklas taip pat siūlo reklamą ekranuose ant viadukų. Tai aukštos kokybės, ryškios ir transporto priemonių keleivių matomos skaitmeninės drobės virš didelio užimtumo Vilniaus ir Rygos gatvių. Ekranai ant viadukų įsilieja į dinamišką sostinių peizažą ir tuo pačiu transliuoja dėmesį atkreipiančią reklamos žinutę.

„2go“ siūlo ne tik aukščiausios kokybės reklamos priemones, padedančias išsiskirti šiandieniniame informacijos sraute, tačiau ir inovatyvius, unikalius reklamos sprendimus. Tai lauko ekranai su saulės baterijomis – tvaresnės reklamos kūrimui, pirmasis Lietuvoje ir vienintelis toks Baltijos šalyse tripusis, lenktos formos lauko ekranas – įspūdį paliekančioms kampanijoms Kauno mieste ir kiti sprendimai, užtikrinantys išskirtinės reklamos galimybes.

„2go“ – laikas būti matomam.