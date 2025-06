Planuoti keliones į šiuos miestus bus paprasčiau: skraidins kur kas dažniau

„airBaltic“ tarp Vilniaus ir Amsterdamo vykdys 14 skrydžių per savaitę, dar labiau pagerindama Lietuvos susisiekimą su pasauliu per vieną didžiausių Europos oro uostų. Be to, „airBaltic“ didins skrydžių skaičių į Dubajų iki keturių kartų per savaitę – daugiau nei bet kuri kita aviakompanija, taip atliepdama augantį kelionių poreikį skrydžiams į Jungtinius Arabų Emyratus.

„airBaltic“ sprendimas dar labiau sustiprinti susisiekimą su tokiais pasauliniais aviacijos centrais kaip Amsterdamas ir Dubajus žymi kokybinį susisiekimo oru augimą Lietuvoje. Tokie maršrutai atveria dar patogesnius kelius į daugelį pasaulio šalių. Vertiname šį nuoseklų oro bendrovės žingsnį, kuris reikšmingai prisideda prie visos šalies aviacijos plėtros“, – sako Lietuvos oro uostų (LTOU) vadovas Simonas Bartkus.

Be „airBaltic“ plėtros Vilniuje, aviakompanija toliau teiks tiesiogines skrydžių paslaugas tarp Palangos (Lietuva) ir Amsterdamo, vykdydama du skrydžius per savaitę, kurie bus skirti tiek poilsiautojams, tiek verslo keliautojams, taip pat užtikrins patogų tolesnį susisiekimą.

Artėjančiu žiemos sezonu „airBaltic“ planuoja pradėti naujus skrydžius tarp Rygos (Latvija) ir Faro (Portugalija). Siekiant užtikrinti sklandų ir patogų kelionės procesą keleiviams iš visos Lietuvos, jungiamųjų skrydžių iš Vilniaus ir Palangos į Rygą tvarkaraščiai buvo suderinti su naujais skrydžiais į Faro.