Vilniuje renkasi vadovai iš visos Lietuvos: EBIT konferencijoje – žinomos pavardės ir įtraukiančios diskusijos

Nuo lyderystės paslapčių iki konfliktų darbe

Konferenciją rengiančios bendrovės „Delfi“ konferencijų verslo vadovė Sandra Meškauskaitė-Stepšienė sako, kad EBIT yra tos dvi dienos metuose, kurių laukia įvairių industrijų lyderiai: „Tai vieta, kur vyksta gilios diskusijos apie verslą, lyderystę, ekonomiką, politiką, filosofiją ir kitas svarbias temas.“

Tryliktą kartą vykstančios EBIT vadovų konferencijos išskirtinumas, „Delfi“ konferencijų programos vadovės Gretos Riaubienės teigimu, yra jos dalyviai, o šiųmetį renginį vadina ypatingu dėl išskirtinių užsienio pranešėjų, kuriuos pavyko pritraukti į Lietuvą:

„Lyderystės profesorius Manfredas Ketsas de Vriesas, apdovanotas „Lifetime Achievement Award“, kaip vienas iš šešių moderniosios lyderystės „tėvų“ konferencijoje atskleis lyderystės paslaptį – kaip kurti aukštus rezultatus pasiekiančias organizacijas.

Organizacijų elgsenos ekspertė Amy Gallo, tyrinėjanti tarpasmeninių santykių ir sudėtingų pokalbių temas, atskleis, kodėl jūsų organizacijai reikia konfliktų.

Profesorius Halas Gregersenas pasidalys inovatorišku požiūriu į lyderystę ir klausimų galią, apie kurią rašo savo knygoje „Questions are the answers“.

Erin Meyer, viena įtakingiausių vadybos mąstytojų pasaulyje, kvies pasinerti į kontraversiškas idėjas, glūdinčias „Netflix“ organizacijoje, kurios atnešė verslo pasauliui pavydėtinų rezultatų. Apie tai ji rašo ir savo knygoje „No rules rules: Netflix and the culture of reinvention“.

Platesniu požiūriu į kapitalizmą pasidalys istorikas Johanas Norbergas. Jis į konferenciją atskrido tiesiai iš Niujorko, kur vakar už savo knygą „Kapitalizmo manifestas: kodėl pasaulinė laisvoji rinka išgelbės pasaulį“ (angl. „The Capitalist Manifesto: Why the Global Free Market Will Save the World“) atsiėmė 21-ąją metinę F. Hayeko knygos premiją.

Airių ekonomistas Davidas McWilliamsas EBIT kels provokuojantį klausimą: kodėl menas ir net absurdiškos idėjos atspindi realybę tiksliau nei visa ekonomika kartu sudėjus.“

Nuo ekonomikos aktualijų iki politinių idėjų

Ne mažiau svarbus ir įdomus ir Lietuvos pranešėjų ratas, o nagrinėjamos temos apims ekonomiką, geopolitiką, organizacijų kultūrą, lyderystę, technologijų poveikį mūsų savijautai ir darbui, kasdienybės svarbą, žmogaus ribų galimybes ir kt.

EBIT scenoje vienas žinomiausių mūsų šalies ekonomistų Nerijus Mačiulis apžvelgs pasaulio ekonomikos aktualijas ir tendencijas. Ši faktais grįsta apžvalga padės geriau suprasti, kokia kryptimi juda pasaulio ekonomika ir ką tai reiškia verslui bei kiekvienam mūsų.

SEB banko ekonomistas Tadas Povilauskas ir „Luminor“ banko vyr. ekonomistas dr. Žygimantas Mauricas atvirame pokalbyje „Juoda–balta“ kvies pažvelgti į skirtingas Lietuvos ekonomikos perspektyvas: vienoje – tai, kas veikia ir kur matome pažangą, kitoje – tai, kas kelia nerimą ir reikalauja dėmesio.

LR nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius Švedijos Karalystėje Linas Linkevičius ir „Delfi“ vyr. redaktorė Rasa Lukaitytė-Vnarauskienė kvies į atvirą pokalbį apie tai, kas iš tiesų šiandien vyksta pasaulyje, aprėpiant tarptautinę politiką, saugumo iššūkius, informacinį lauką ir vertybes, kurios tampa vis svarbesnės globalių krizių fone.

R.Lukaitytė-Vnarauskienė taip pat kalbins Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje vadovą Marių Vaščegą – aptars Europos saugumą šiandien ir kokios įtakos mūsų ateičiai turės šiuo laikotarpiu priimami sprendimai.

Įmonės „Repsense“ vadovas, „Fabula Rud Pedersen“ valdybos pirmininkas ir įdėmus JAV politikos stebėtojas Mykolas Katkus EBIT klausytojams papasakos, kokios idėjos šiuo metu JAV formuojasi tarp Donaldo Trumpo politikos rėmėjų ir priešininkų.

„Ignitis grupės“ vadovas, valdybos pirmininkas Darius Maikštėnas aptars, kaip JAV tarptautinė politika išjudina globalios gamybos pagrindus, o pasaulis persigrupuoja, ir kokios galimybės šiandien atsiveria Lietuvai.

Verslininkas, ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto rektorius Dalius Misiūnas ir žurnalistas, laidų vedėjas Edmundas Jakilaitis pristatys tyrimą apie biurokratijos mažinimą Lietuvoje.

Apie organizacijų strategijas ir vaidmenį

„Grand Partners“ ugdymo partneris, vadovų komandos ir verslo plėtros ekspertas Romanas Gaidukas kvies pažvelgti į savo organizaciją be pagražinimų klausdamas – ar jūsų strategija vis dar gyva?, ir siūlydamas drąsiai įvertinti, atnaujinti ir išjudinti tai, kas galbūt jau seniai nebeveikia.

„Nasdaq“ prezidentas Talas Cohenas ir SEB banko valdybos narys bei Verslo bankininkystės tarnybos vadovas Tadas Jonušauskas apžvelgs ekonominių, technologinių ir politinių pokyčių poveikį verslo aplinkai ir ką tai reiškia organizacijoms.

SEB banko Lietuvoje vadovė Sonata Gutauskaitė-Bubnelienė, nepriklausoma valdybų narė Jurgita Petrauskienė ir žemės ūkio technika prekiaujančios bendrovės „East West Agro“ generalinis direktorius Gediminas Kvietkauskas nagrinės organizacijų vaidmenį stiprinant ekonominį atsparumą – kaip verslai ir lyderiai gali prisitaikyti prie kintančios aplinkos sparčiai besikeičiančiame pasaulyje.

„Rockit“ vadovė Lina Žemaitytė-Kirkman dėmesį skirs skaitmeninės gerovės temai – kaip šiuolaikinė darbo aplinka, persmelkta technologijų, veikia mūsų savijautą, dėmesį ir darbo kokybę. Ji kels klausimus apie tai, kodėl pažadas dirbti išmaniau dažnai virsta nuolatiniu skubėjimu ir perdegimu, ir kokių pokyčių reikia tiek asmeniniu, tiek organizaciniu lygmeniu, kad technologijos iš tiesų padėtų mums dirbti tvariai, kūrybiškai ir su pasitenkinimu.

Mitais apipinta sritis – lyderystė

Vadovavimo ir organizacijų vystymo ekspertas, „OVC Consulting“ vadovas ir konsultantas Paulius Avižinis kvies permąstyti, kas iš tiesų yra vadovo galia – formalūs įgaliojimai ar gebėjimas įkvėpti žmones veikti kartu?

„Lietuvos draudimo“ Strategijos, klientų ir marketingo departamento direktorė Aurelija Kazlauskienė, „Master Class Lietuva“ partnerė Laura Duksaitė-Iškauskienė, psichologas-psichoterapeutas dr. Viktoras Keturakis ir „OVC Consulting“ partneris ir konsultantas Tomas Misiukonis diskutuos apie vieną labiausiai mitais apipintų sričių – lyderystę. Ar vadovas tikrai turi būti viską žinantis, charizmatiškas, turėti prestižinį išsilavinimą?

Lyderystę ir jos svarbą savo pranešime „Oskaro verta, bet nematoma“ palies ir „TV3 Group Lithuania“ generalinė direktorė Laura Blaževičiūtė.

Nuo kitokio požiūrio į pinigus iki žmogaus ribų

Edukologė, 7 knygų autorė, „Vaikystės sodo“ ir „Karalienės Mortos mokyklos“ įkūrėja dr. Austėja Landsbergienė kvies susimąstyti apie kasdienybės svarbą, asmeninę atsakomybę ir sąmoningą buvimą dabartyje: „Ar mes suprantame, kad gyvename ypatingais laikais?“

Visuomenininkas, ekstremalių kelionių entuziastas Aurimas Mockus EBIT konferencijoje pasidalys įspūdinga 140 dienų kelione per Ramųjį vandenyną – vienumoje, akistatoje su taifūnais ir siekdamas net dviejų Gineso rekordų. Šis pasakojimas – ne tik apie fizinį iššūkį, bet ir gilią vidinę kelionę – vienatvę, ištvermę ir žmogaus ribas. Jį kalbins jachtos kapitonas, lektorius Paulius Kovas.

LSMU ligoninės Kauno klinikų Vaikų ligų klinikos vadovas prof. Rimantas Kėvalas dalysis savo asmenine vadovo patirtimi, kur sprendimai dažnai būna ne tik sudėtingi, bet ir lemtingi – vaikų gyvybių kaina. Jis atvirai papasakos apie atsakomybę, žmogiškumą ir lyderystę ten, kur kiekvienas sprendimas turi ypatingą svorį.

Antropologas, verslininkas, lektorius dr. Saulius Matulevičius kvies pažvelgti į pinigus kitaip – kaip į kultūrinį reiškinį, kuris formuoja mūsų elgesį, vertybes ir santykius, panagrinėti, kaip keičiasi pinigų kultūra šiandien ir ar suvokiame naujojo „žaidimo“ taisykles.

Lietuvių kino režisierius, scenaristas, dailininkas ir dėstytojas Emilis Vėlyvis ir žurnalistas, laidų vedėjas E. Jakilaitis EBIT auditorijai pristatys didžiąją Lietuvos kino ambiciją.

Menininkas, dizaineris, inžinierius ir VDA docentas Julijonas Urbonas dalysis asmenine istorija ir kvies mąstyti pliuralistiškai: jungiant meną, mokslinę fantastiką ir atrakcionų parkų logiką.

Vadovų konferencijoje EBIT pranešimus taip pat skaitys Estijos pilietinės visuomenės aktyvistas ir nuomonės lyderis, naujos pilietinės platformos „Salk“ įkūrėjas Tarmo Jüristo, komikas, „Šventinis bankuchenas“ muzikos kūrėjas Lukas Šidlauskas ir „TGS Baltic“ vadovaujantysis partneris, Baltijos šalių valdybos pirmininkas Vilius Bernatonis, kuris kalbės apie tai, kad, norėdamas susitarti, turi prarasti save.

EBIT – tai vieta, kur susitinka įvairių industrijų lyderiai, dalijasi įžvalgomis ir semiasi žinių iš pasaulinio lygio ekspertų. Čia vyksta gilios diskusijos apie lyderystę, verslo valdymą, ekonomiką, politiką, filosofiją, saugumą, diskutuojama ir kitomis svarbiomis temomis. Pagrindiniai konferencijos partneriai: SEB bankas, „Lietuvos draudimas“, advokatų kontora „TGS Baltic“. Konferencija vyks birželio 5–6 d. „Vilnius Grand Resort“, organizuoja „Delfi“. Susipažinti su pranešėjais ir užsiregistruoti galite ČIA. EBIT – ne tik apie turinį, bet ir bendravimą, ryšių kūrimą, bendruomenę.