Ūkininko klausimo sulaukęs V. Pranckietis atskirto: „Klausyk, rėksny, aš tujintis nenoriu“

Nepasitenkinimą suplanuotomis reformomis planavę parodyti būtent tuo metu, kai Seime turėjo būti svarstomi minėti įstatymai, ūkininkai ketinimų neatsisakė ir parlamentarams pakeitus darbotvarkę – tiek NT, tiek GPM įstatymų pakeitimų svarstymas perkeltas į kitą ketvirtadienį.

Savo ruožtu ūkininkai neatmeta, kad protesto akciją gali surengti ir kitą savaitę.

Įspėjamasis protestas „NE – mokesčių buldozeriui“ inicijuojamas parlamentui ketinant priimti mokesčių įstatymus, ignoruojant ūkininkų pateiktas pastabas.

Protestas prasidėjo emocingai. Mitingo pradžioje į sceną lipo Seimo Kaimo reikalų komiteto narys Viktoras Pranckietis. Kalbėjęs apie kuriamą socializmą, apie tai, kad baudžiami tie, kurie daugiau dirbdami nesutinka dvigubai mokėti, Seimo narys iš mitinguojančių ūkininkų sulaukė emocionalaus klausimo apie aukcionuose parduodamą valstybinę žemę. Įsiaudrinęs ūkininkas į parlamentarą kreipėsi „tu“.

Į tai V.Pranckietis sureagavo: „Klausyk, rėksny, aš tujintis nenoriu. Parėkti visada gerai“.

Pasak Lietuvos grūdų augintojų asociacijos (LGAA) pirmininko Audriaus Vanago, paskutinis lašas buvo išlietas praėjusį trečiadienį, kai Biudžeto ir finansų komitetas (BFK) nusprendė visiškai neatsižvelgti į žemės ūkio atstovų ir juos palaikančių Seimo narių siūlymus dėl GPM pataisų.

„Mums atrodo, kad jie net nebuvo apsvarstyti ir tai ūkininkams jautėsi kaip spjūvis į veidą – trūko kantrybė“, – naujienų agentūrai ELTA kalbėjo LGAA pirmininkas.

Pasak A.Vanago, padidėjęs apmokestinimas ūkininkams būtų itin skaudus, kadangi jie didelę dalį uždarbio turi vėl investuoti į savo ūkį.

Jungiasi ne visi ūkininkai

Tuo metu Lietuvos jaunųjų ūkininkų ir jaunimo sąjungos pirmininkė Rūta Jurgautė nurodė, kad šis protestas nėra visų ūkininkų protestas. „Jį inicijuoja stambiausių Lietuvos žemvaldžių atstovai – Žemės ūkio taryba, siekiantys išlaikyti ilgalaikes sistemines privilegijas, o ne atstovauti smulkių ir vidutinių ūkių ar regionų interesams“, – rašoma jos išplatintame pranešime žiniasklaidai.

Ten pat nurodoma, kad proteste keliami reikalavimai – tai turtingiausiųjų bandymas išlaikyti patogią, dešimtmečiais susiformavusią situaciją, vengiant mokėti teisingus mokesčius.

„Kalbama ne apie ūkininkų išlikimą, o apie pelnų apsaugą tiems, kurie dažnai generuoja daugiau nei 5,8 tūkst. eurų grynojo pelno per mėnesį. Šie reikalavimai neturi nieko bendra su tikrosiomis kaimo problemomis“, – teigė R.Jurgautė.

Paskutinis balsavimas – kitą savaitę

Priminsime, kad kitą savaitę Seimas planuoja paskutinį kartą balsuoti dėl daugiausia diskusijų sukėlusių GPM ir NT mokesčio pakeitimų.

Po svarstymo pritarta gyventojų pajamas nuo 2026-ųjų apmokestinti progresyviau, trimis tarifais – 20, 35 ir 32 proc.

Tačiau Seime gimė iniciatyvų taikymi pajamų mokesčio lengvatas žemdirbiams – siūlyta jų iki 12 vidutinių darbo užmokesčių (VDU) per metus (kitąmet – apie 27,6 tūkst. eurų) pajamas apmokestinti 5 proc., nuo 12 iki 36 VDU (apie 83 tūkst. eurų) – 15 proc., didesnėms nei 36 VDU taikyti 20 proc., tačiau šią iniciatyvą Seimas atmetė.

Buvo registruotas ir siūlymas, kad ūkininkų pajamos būtų apmokestintos dviem tarifais – 15 ir 20 proc., priklausomai nuo to, ar per metus gavo mažiau, ar daugiau 60 VDU pajamas (maždaug 138 tūkst. eurų per metus).

Pirmąjį būstą šiuo metu Seimas linksta apmokestinti nuo 450 tūkst. eurų jo vertės „grindų“, ne pagrindinio būsto vertės sumuojamos ir apmokestinamos nuo 50 tūkst. eurų.

Mokesčių pakeitimai turėtų įsigalioti nuo 2026-ųjų.

Šalies ūkininkai prieš jiems nepalankią valdžios nukreiptą politiką surengė du protestus praėjusių metų žiemą.

Tąkart į sostinę susirinkę keli tūkstančiai ūkininkų protestavo prieš reikalavimus taisyti daugiamečių pievų atstatymo tvarką, ragino stabdyti rusiškų grūdų tranzitą, grąžinti iki 2024 m. galiojusius „žaliojo“ dyzelino ir suskystintųjų naftos dujų akcizus, spręsti vadinamąją pieno krizę sureguliuojant prekybos grandinę, stabdyti saugomų teritorijų plėtrą.