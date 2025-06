Kodėl sandėlis yra viena svarbiausių sėkmingo verslo dalių?

Įrenginių techninio vertinimo ekspertai išskiria kelias pagrindines incidentų sandėliuose priežastis. Tai taupymas, blogas dizainas, didelis darbo tempas, fiziniai įrangos pažeidimai, jos nusidėvėjimas ir elementarios tvarkos nebuvimas. Tačiau nereikia ir nelaimingų atsitikimu, kad dėl tų pačių neigiamų veiksnių sandėliai ilgainiui taptų daiktų krūva.

Švedų ergonominių baldų gamintojos, kompanijos „AJ Produktai“ padalinio Lietuvoje generalinė direktorė Eglė Gasiūnienė įsirenginėjantiems sandėlius bei kenčiantiems nuo netvarkos juose verslams turi keletą bendrų patarimų, bet pabrėžia, kad geriausias patarimas yra individuali konsultacija ir specialistų pagal poreikius parengtas projektas, kuris papildomai nekainuoja.

Dizainas – tai funkcionalumas

Kai kalbame apie gerą dizainą, pirmiausia pagalvojame apie estetiką. Tačiau dizainas apibrėžia ne tik estetiką, bet ir funkcionalumą. Sandėlio dizaine svarbiausias yra funkcionalumas. Norint sukurti gerą sandėlio dizainą reikalingas racionalus požiūris ir ergonomiškas mąstymas.

Bet kurio sandėlio pradžių pradžia yra tvarka. Tai reiškia, kad sandėlyje dirbantys žmonės tiksliai žino, kiek, ko ir kur yra bei gali lengvai, patogiai prie to turto prieiti, padėti arba paimti. Pagrindiniai sandėlio baldai – stelažai ir lentynos.

„AJ Produktai“ siūlo ne pavienius produktus, bet stelažų ir lentynų sistemas, kurias galima modifikuoti, patogiai pritaikyti jose laikomiems daiktams pagal aukštį, svorį, gabaritus, kenksmingumą, saugumo lygį ir t.t Tam sistemoje yra sukurti priedai: – įvairių talpų, aukščių stalčiai ir jų įdėklai, dėžės, papildomos lentynos ir atskiros stelažų dalys, galinės sienelės, skersiniai ir atitvarai, kurie neleidžia netyčia daiktams iškirsti, lentynų pertvaros, papildomos ištraukiamos lentynos ir daugybė kitų priedų priedelių, kurių kiekvienas atlieka kokią nors funkciją, palengvinančią žmogaus darbą ir padedančią rūšiuoti bei patogiai laikyti kartais labai skirtingą sandėlio turinį.

Ypač daug funkcionalių priedų yra sukurta paletiniams stelažams. Pavyzdžiui išlyginamosios plokštės, naudingos tuomet, kai grindys yra nelygios. Jos dedamos po stelažo statramsčio kojomis ir taip yra išlyginamas visų statramsčių aukštis.

Idėjų semiasi iš patirties

„AJ produktų“ inžinieriai, kurdami sandėlių įrangą, yra įvertinę daugybę problemiškų situacijų. Kiekviena detalė yra apgalvota ir yra skirta patogiam ir saugiam darbo procesui, kuris kažkieno buvo pastebėtas kaip sunkus ir tobulintinas.

„Puikiai suprantame, kad kartais klientams patiems susikomplektuoti įrangą iš didžiulio mūsų asortimento nėra paprasta. Sandėlio ir pramonės skyriuje yra 1812 produktų. Todėl kompanijos padalinio Lietuvoje darbas neapsiriboja vien tik pardavimais. Mūsų ekspertai konsultuoja, jei reikia, važiuoja į klientų gamyklas, sandėlius ir įvertinę situaciją, poreikius, parengia ne tik aktualios įrangos sąrašą, bet ir visą sandėlio projektą“, – sakė E.Gasiūnienė.

Visgi vienas bendras principas galioja visiems – sandėlyje patartina visada turėti apie 20 proc. laisvos vietos nenumatytiems atvejams. Plėsti sandėlio talpą galima dviem būdais – arba didinti plotą, arba naudojant sumanius priedus didi stelažų talpą.

Darbuotojai vertina dėmesį

Prekių judėjimas moderniuose sandėliuose kontroliuojamas skaitmeniniais įrankiais, tačiau tik labai retais atvejais juose išsiverčiama be žmogaus darbo. O ten, kur dirba žmogus, ten atsiranda ergonomikos poreikis. Ir nors dauguma ergonominių priemonių yra skirtos patenkinti fiziologinius žmogaus poreikius, palengvinti darbą, galiausiai naudą iš to gauna verslas. Dėl to investicijos į geresnes darbo sąlygas darbuotojams iš tiesų prisideda prie didesnio pelno.

Pasak E.Gasiūnienės, pagal požiūrį į darbininkų darbo sąlygas pramonės įmonėse, egzistuoja dvi kategorijos įmonių. Vieni vadovai tiesiog laikosi darbo saugos reikalavimų, tuo tarpu kitiems iš tiesų rūpi, kad žmonės dirbdami pavargtų mažiau, kad darbas būtų lengvesnis, kad nebūtų žalojama sveikata. Tokie verslai dėl savo žmonių daugiau investuoja į ergonomines darbo priemones. „Nesunku numanyti, kurie galiausiai išlošia. Žmonės supranta ir vertina dėmesį. Darbovietėse, kuriose žmonėmis rūpinamasi, mažesnė darbuotojų kaita. Per ilgesni laiką susiformuoja samdomų darbuotojų emociniai ryšiai su įmone, jie tampa komandos, siekiančios to paties tikslo dalimi. Kiekvieno darbdavio svajonė. Bet kad ji taptų realybe, pirmą žingsnį turi žengti vadovai“, – įsitikinusi „AJ produktai“ padalinio Lietuvoje vadovė.

Būtent darbuotojai geriausiai žino, kas dar palengvintų darbą, nors ir nėra įtraukta į darbų saugos taisykles. Jie atlieka kasdienius darbus ir puikiai žino, kas sunku, nepatogu, vargina, nuo ko vakarais maudžia kūną, skauda galvą. Gal reikalingas vežimėlis su keltuvu, arba šlaitinis slenkstis, uždengiantis paprastąjį, už kurio nuolat kliūna ratukai, o gal mobili pakrovimo rampa, skirta pervežti daiktams iš vienos patalpos į kitą, kai yra aukščio skirtumas, arba kažkas juda neįgaliojo vežimėlyje? Kiekviena, net ir smulki problema – tai ir papildomai gaištamas laikas.

„Vadovams, kuriems tikrai rūpi darbo vietos ergonomika, galiu tik pakartoti: jei tiksliai nežinote, ko reikia, negaiškite laiko mūsų produktų asortimento studijoms. Ateikite pasikonsultuoti. Didžioji dalis naujų klientų nustemba, kaip lengvai gali būti spendžiamos kasdienės nepatogios situacijos jų sandėliuose ir cechuose“, – kvietė E.Gasiūnienė.

Kompanijos gamyklinės produkcijos ekspozicija yra įsikūrusi Vilniaus prieigose, Ukmergės plento pradžioje.