Lietingą trečiadienio rytą, apie 10:30 val. sostinę pasiekė pirmieji traktoriai. Visgi LGAA pirmininko teigimu, jog iš pagarbos tą pačią dieną vyksiančiam pareigūnų protestui, trečiadienį jie tik paruoš savo techniką garsesnei demonstracijai ketvirtadienį.

„Mes, pagrindiniai organizatoriai, atvyksime prie Seimo, tačiau pasitarėme viduje ir nusprendėme, kad trečiadienį didelio triukšmo nekelsime iš pagarbos pareigūnams, kurie taip pat rengia savo protestą“, – Eltai teigė A. Vanagas.

Policininkai, pasieniečiai, ugniagesiai, aplinkosaugininkai ir kiti pareigūnai trečiadienį prie Vyriausybės rengia įspėjamąjį protestą, kuriuo sieks priminti politikams apie jų duotą pažadą didinti algas.

Protesto organizatorių teigimu, į sostinę atvažiavo senovinė ūkio technika, o toks pasirinkimas nėra atsitiktinis.

„Ekspozicijos mintis yra apie tai, kur mus nori grąžinti ir kaip valdžia mato, kurioje vietoje ūkininkas turėtų būti – neinovatyvus, neinvestuojantis ir, gink Dieve, kad neužsiteptų storesnio sviesto sluoksnio ant duonos“, – portalui Lrytas kalbėjo A.Vanagas.

Prieš protestą kalbintas LGAA pirmininkas teigė, kad sunku įvardinti, kiek tiksliai šių transporto priemonių atvyks į Vilnių.

Ketvirtadienį protesto dalyviai ketina keliauti į Seimą, kur valdininkai galutinai apsispręs dėl GPM pakeitimų.

Kausto miestiečių dėmesį

Vaizdelis Gedimino prospekte trečiadienį traukė ne vieno praeivio dėmesį.

Paklausti, kur rado tokią seną ir jau ne visada užsikuriančią techniką, ūkininkai juokavo. „Nuo tos technikos pradėjo tėvai, dirbom mes, o dabar paliksim Vilniaus komunalininkams“, – kalbėjo iš Prienų atvykę protestuotojai.

„Visi sako, kad ūkininkai milijonieriai, važinėja su brangia technika. Tai ta technika, kuri stovėjo aną sykį, tai ten yra banko technika. Ši – mūsų, ištraukėme iš griovių ir po mokesčių reformos greičiausiai teks dirbti su tokia. Nieko nepadarysi“, – kalbėdamas su naujienų portalu Lrytas juokavo ir Prienų rajono atvykęs Ovidijus.

Pasak jo, jei Seimas pritars dabartinei mokesčių reformai, mokesčiai ūkininkams kitąmet augs dvigubai, o tai, pasak jų, gali daugelį nuvaryti į bankrotą.

„Mes sutinkame, kad reikia mokėti į gynybos fondą, bet būkime biedni, bet teisingi, nenusmaukime. Vieną kartą sumokėsime į tą fondą ir po to užsidarys pusė ūkių. Juk daugelis techniką yra paėmę lizingu, yra įsipareigojimai bankams. Jei, pavyzdžiui, pridėtinės vertės mokestis augtų 1 proc. punktu, tokios didelės įtakos nebūtų, mes galbūt pasikalbėtume su bankais, atidėtume mokėjimus. Tačiau šiandien dienai mokesčiai auga dvigubai, mes esame šoke“, – kalbėjo ūkininkas.

Kartą jau protestavo

Kaip jau buvo skelbta, birželio 19 d. greta Seimo susirinkę ūkininkai protestavo prieš Vyriausybės mokesčių reformą ir reikalavo, kad parlamentas sumažintų siūlomus gyventojų pajamų mokesčių (GPM) tarifus. Įspėjamajame proteste „NE – mokesčių buldozeriui“ žemdirbiai pasirodė su keliais šimtais traktorių. Apie tai daugau galima skaityti čia.

ELTA primena, kad ketvirtadienį Seimas planuoja paskutinį kartą balsuoti dėl daug diskusijų sukėlusių GPM ir nekilnojamojo turto (NT) mokesčio pakeitimų.

Po svarstymo pritarta gyventojų pajamas nuo 2026-ųjų apmokestinti progresyviau, trimis tarifais – 20, 25 ir 32 proc.

Tačiau Seime gimė iniciatyvų taikyti pajamų mokesčio lengvatas žemdirbiams – siūlyta jų iki 12 vidutinių darbo užmokesčių (VDU) per metus (kitąmet – apie 27,6 tūkst. eurų) pajamas apmokestinti 5 proc., nuo 12 iki 36 VDU (apie 83 tūkst. eurų) – 15 proc., didesnėms nei 36 VDU taikyti 20 proc., tačiau šią iniciatyvą Seimas atmetė.

Dabar užregistruotas ir siūlymas, kad ūkininkų pajamos būtų apmokestintos dviem tarifais – 15 ir 20 proc., priklausomai nuo to, ar per metus gavo mažiau, ar daugiau nei 36 VDU sudarančias pajamas (maždaug 138 tūkst. eurų per metus).

Mokesčių pakeitimai turėtų įsigalioti nuo 2026-ųjų.