Keliaujantys Venecijoje gali nepatekti į tam tikras vietas: vyks miljardieriaus J. Bezoso vestuvės

61-erių „Amazone“ įkūrėjas ir jo 55-erių sužadėtinė Lauren Sánchez apsistojo prabangaus viešbučio „Aman“ apartamentuose prie Didžiojo kanalo – tai vienas bangiausių Italijos lagūnos miesto viešbučių.

Atvykę jie mojo paparaciams ir kitiems smalsuoliams. Į vestuvių iškilmes laukiama atvykstant apie 200 svečių, įskaitant daug garsenybių iš JAV.

Mieste imtasi griežtų saugumo priemonių. Čia, kur šiuo metu kasdien apsilanko per 100 000 turistų, matyti neįprastai daug policininkų ir karių. Ant kai kurių stogų esą yra ir snaiperių.

Tuo tarpu paskelbta, kad J.Bezosas, kurio turtas vertinamas 220 mlrd. dolerių, įvairioms Venecijos organizacijoms paaukojo dar du milijonus eurų. Iki šiol buvo žinoma apie vieno milijono eurų auką.

Be to, anot žiniasklaidos, svečiai paprašyti nenešti dovanų“ o vietoj to paaukoti lėšų Venecijos tvarkymui.

Miestas labai gerai uždirba iš kasmet čia apsilankančių milijonų turistų. Tačiau dėl masinio turizmo kyla ir daug problemų. Įvairios grupės paskelbė protestuosiančios prieš milijardieriaus vestuves. Jos kaltina merą Luigį Brugnarą parduodant jų miestą antram ar trečiam turtingiausiam pasaulio žmogui.

Tuo tarpu į Veneciją renkasi vestuvių svečiai. Čia, be kitų, jau atvyko JAV prezidento Donaldo Trumpo duktė Ivanka. Marco Polo oro uoste kas valandą leidžiasi privatūs orlaiviai. Iki penktadienio laukiama per 100 specialių skrydžių. Prie Venecijos krantų jau prisišvartavusios ir kelios milijonų eurų vertės jachtų.

Anot žiniasklaidos, svečių sąraše yra Barbra Streisand, Oprah Winfrey, Kylie Jenner, Kim Kardashian, Leonardas DiCaprio ir Orlandas Bloomas, taip pat Billas Gatesas. Spėliojama, kad vestuvėse koncertuos Lady Gaga, Eltonas Johnas ir Mickas Jaggeris.