„Norfa“ kulinarijos cechus įtvirtino parduotuvėse

Tai darau kone kiekvieną kartą, kai penktadieniais po darbo neriu iš Vilniaus, – traukiu tiesiai į sodybą Ukmergės rajone. Nebeužsuku į namus sostinėje, antraip tektų gaišti laiką automobilių spūstyse.

Mano tarpinė stotelė būna „Norfos XXL“ parduotuvėje prie pat Ukmergės, Dukstynos kaime. Kadangi sodyboje vasarą darbų į valias, pasirūpinu tuo, kad joje bent jau šeštadienį nereikėtų gaminti maisto.

Bulviniai vėdarai, keletas keptų varškėčių, pora dar šiltų kiaulienos kotletų, virtų ryžių garnyras – visa tai praverčia ir vakarienei pasiekus kaimą, ir šeštadienio pietums. Kartais pardavėjos paprašau atpjauti kiaulienos vyniotinio su slyvomis, nes jis – vienas mano mėgstamiausių.

Regiu ir tai, kaip parduotuvės kulinarijos skyriuje ties vitrinomis sustoję pirkėjai tariasi, kokios mišrainės reikėtų nusipirkti, paskui ginčijasi, kol galiausiai nusiperka jos kelių rūšių.

Nors jau būna penktadienio vakaras, darbiniais drabužiais apsirengusių vyrų paprašyta pardavėja į indelius deda ir mėsos kepsnių, ir įvairių salotų, ir virtų bulvių. Tikėtina, kad po darbų jiems irgi norisi kuo greičiau pavalgyti, o „Norfos“ kulinarų paruoštas maistas yra šviežias ir skanus.

Apyvarta sparčiai auga

„Norfos“ parduotuvių kulinarijos cechuose gamyba vyksta kasdien, pavyzdžiui, kepama žuvis, bulviniai blynai, apkepami lietiniai, čirškinami kotletai, maišomos mišrainės. Ir jų iš karto visa tai nešama į vitrinas.

Pagaminta produkcija jose neužsiguli, nes gaminama jos tiek, kad pakaktų kasdieniams pirkėjų norams.

Vis dėlto pastaruoju metu dalis Lietuvos prekybos tinklų daugelyje savo parduotuvių naikina kulinarijos cechus ir visą kulinarijos produktų gamybą perkelia į savo gamybos įmones, esančias atokiau prekybos vietų. Tad į parduotuves tiekiama tik jose pagaminti supakuoti produktai.

Bendrovė „Norfos mažmena“ pasuko priešinga kryptimi. Ji laikosi nuostatos, kad kulinarijos cechas turi būti kuo arčiau pirkėjų.

Šiuo metu jie veikia kiekvienoje naujai pastatytoje ar renovuotoje XXL formato „Norfos“ parduotuvėje ir daugumoje XL formato parduotuvių. Cechų darbuotojai kasdien pirkėjams siūlo ką tik pagamintų šviežių kulinarijos gaminių.

Kadangi jų pagaminama tiek, kiek kasdien išperkama, į šiuos produktus nededama jokių konservantų.

Šviežių ir pirkėjų pamėgtų kulinarijos gaminių pastaraisiais metais „Norfos“ parduotuvėse įsigyjama vis daugiau ir jų apyvarta kasmet padidėja daugiau nei 20 proc.

„Priimame tokius sprendimus, kuriais siekiame, kad mūsų pirkėjai galėtų įsigyti kuo šviežesnių produktų ir gaminių.

Šiuo metu mūsų prekybos tinklą pirkėjai puikiai vertina dėl šviežios mėsos ir jos gaminių, šaldytų ir atvėsintų žuvų bei jų gaminių, daržovių bei vaisių, konditerijos gaminių.

Kulinarijoje taip pat laikomės kryptingo tikslo – norime pirkėjams pasiūlyti šviežių, vartoti ką tik paruoštų maisto produktų“, – sakė 160 parduotuvių valdančios bendrovės „Norfos mažmena“ valdybos pirmininkas, gamybos įmonės „Rivona“ vadovas Dainius Dundulis.

Pasirinko kitokį kelią

Anot D.Dundulio, mažmeninės prekybos sektoriuje situacija kinta – konkurentai palieka šviežiai pagamintų kulinarijos gaminių nišą.

„Mes pasukome priešinga kryptimi – ir ką tik pastatytose, ir renovuojamose parduotuvėse kuriame gerai techniškai aprūpintus kulinarijos cechus. Jų reikia, kad juose pagaminti produktai iš karto patektų į vitrinas. Žinome, kad pirkėjams tokių gaminių ypač reikia.

Pagal parduotuvėse veikiančių kulinarijos cechų skaičių esame lyderiai Lietuvoje. Tokie cechai veikia beveik pusėje „Norfos“ tinklo parduotuvių.

Jie įrengti ir dalyje mažesnių XL formato parduotuvių, – teigė D.Dundulis. – Tai suteikia galimybę pirkėjams pasiūlyti šviežiausius kulinarijos gaminius už konkurencingą kainą. Jų gamybą organizuojame taip, kad pasiektume abu šiuos tikslus.“

Kėdainiuose, ten pat, kur kiaurą parą vilkikai gabena prekes iš „Norfos“ centrinio sandėlio į tinklo parduotuves, veikia ir „Rivonos“ kulinarijos cechas.

Būtent šiame ceche virėjos pagamina tai, kas atsiduria „Norfos“ parduotuvių kulinarijos gaminių vitrinose.

Pasak D.Dundulio, iš Kėdainių cecho ir patys gaminiai, ir paruoštos sudedamosios jų dalys tiekiamos ne tik „Norfos“ parduotuvėms, bet ir dar vienam prekybos tinklui.

Automatizuoja gamybą

„Siekiame kuo labiau automatizuoti kulinarijos produktų gamybą. Tai palengvina darbuotojų darbą. Jie gali našiau dirbti ir daugiau uždirbti. Kartu tai mažina sąnaudas ir padeda išlaikyti konkurencingas kainas.

Suprantama, kad kiekvienoje parduotuvėje kulinarijos padalinio neįmanoma automatizuoti, tai būtų neracionalu. Tačiau Kėdainiuose esančiame „Rivonos“ kulinarijos ceche įrangai patikima vis daugiau operacijų.

Pavyzdžiui, iš čia į parduotuvių kulinarijos cechus tiekiamos supjaustytos daržovės ir kiti mišrainių ingredientai, kurie parduotuvėse tiesiog sumaišomi – baigiami ruošti.

Taip pat parduotuves pasiekia Šilalėje esančiame mūsų mėsos padalinyje gaminami žalios mėsos vyniotiniai ir kiti mėsos ruošiniai, kurie parduotuvėse išverdami, iškepami ir iš karto siūlomi pirkėjams.

Taip pasiekiame, kad daugumą kulinarijos gaminių pirkėjai gali įsigyti šviežių, ką tik pagamintų“, – apie gamybos specifiką pasakojo „Norfos“ vadovas.

Anot jo, „Rivonos“ kulinarijos cecho ir mažųjų cechų sinergija suteikia galimybę, kiek tik tai įmanoma gaminant kulinarijos gaminius, panaudoti modernias technologijas ir įrangą. Tad parduotuvių kulinarijos cechų darbuotojams telieka baigti procesus, kuriems reikia rankų darbo.

Savo ruožtu ir prekybos vietose diegiama technologinių patobulinimų, pavyzdžiui, naujausiose parduotuvėse į konvekcines krosnis gaminiai nuvežami jiems pritaikytais vežimėliais, o iškepti irgi vežimėliais perduodami vėsinimo padaliniui. Tai palengvino darbuotojų darbą – jiems nebereikia patiems nešioti sunkių padėklų su gaminiais.

Žaliavas tiekia atskirai

Dauguma „Norfos“ parduotuvių veikia mažesniuose šalies miestuose, kur šviežių, vartoti paruoštų kulinarijos gaminių pasiūla nėra didelė.

„Nedideliuose miestuose, pavyzdžiui, Zarasuose, „Norfos“ parduotuvėje ties kulinarijos skyriumi, ypač per pietų pertraukas, susidaro pirkėjų eilutės. Jie žino, kad ten galima įsigyti šviežių ir skanių maisto produktų.

Miestų ir miestelių bendruomenėse žinia apie gerus gaminius sklinda iš lūpų į lūpas, todėl jų kokybei nuolaidų niekur būti negali, – patikino D.Dundulis. – Be to, stropiau pinigus skaičiuojantys pirkėjai įsitikina, kad visiems produktams, kurių reikia nedideliam kiekiui maisto pasigaminti, nusipirkti reikia daugiau lėšų nei čia pat perkant tai, kas šviežia, skanu ir ką galima iš karto valgyti. Be to, ir pačiam gaminimo procesui nebereikia gaišti laiko.“

Pašnekovas akcentavo, kad ir „Rivonos“ kulinarijos ceche Kėdainiuose, ir parduotuvių cechuose gaminiams ruošti yra tiekiamos tik kokybiškos žaliavos.

„Buvo tokie laikai, kai kitų tinklų parduotuvių kulinarijos cechuose darbuotojai, matyt, „pasimokę“ kitur, ragindavo gaminiams naudoti parduotuvėje esančias besibaigiančio galiojimo ar prekinę išvaizdą prarandančias daržoves bei kitas žaliavas.

Mes to niekada nedarėme. Mūsų darbuotojams net nekyla tokių minčių, juo labiau kad žaliavos į kulinarijos cechus ir anksčiau, ir dabar yra tiekiamos tik garantuotos kokybės ir skirtos būtent produktams gaminti“, – patikino D.Dundulis.

Pavyzdžiui, patiekalams gaminti naudojama tik šviežia mėsa. Ji iš Šilalėje esančios „Rivonos“ skerdyklos kasdien vežama ir į kulinarijos cechą, ir išvežiojama į „Norfos“ parduotuves visuose Lietuvos regionuose.

Konkurencija – būtinybė

Anot „Norfos“ vadovo, išlaikyti kulinarijos gaminių kokybę padeda ir konkurencija. Ji vyksta net bendrovės viduje.

Pavyzdžiui, dalis naminių mišrainių, kurias „Norfos“ pirkėjai ypač pamėgo, gaminamos „Rivonos“ kulinarijos ceche Kėdainiuose ir paruoštos vartoti iš karto pasiekia parduotuves.

Kitą dalį iš patiektų ingredientų baigia gaminti parduotuvių kulinarijos cechų darbuotojai.

Pardavimo statistika rodo, kuri mišrainė pirkėjų vertinama geriau ir kuriems gamintojams reikėtų labiau pasitempti.

„Konkurencija būtina visur ir visada, kad ir kokia ekonomine veikla įmonės užsiimtų. Ji neaplenkia ir kulinarijos gaminių gamintojų.

Jeigu tik konkurencijos nėra, kenčia vartotojai, – tuo yra įsitikinęs „Norfos“ vadovas. – Štai todėl kulinarijos produktų asortimentą paįvairiname ir kitų gamintojų produkcija.

To reikia, kad ir mūsų įmonės specialistai galėtų palyginti savus bei kitų gaminius ir siekti kuo aukštesnės kokybės.

Jei mūsų gaminių kokybę pranoks kiti gamintojai, pirkėjams pasiūlysime jų labiau vertinamų produktų.

Beje, iš tiesų tarp kulinarijos gamintojų konkurencija nėra didelė, tokių gamintojų šalyje nėra daug.“

Šiuo metu „Norfos“ tinkle pirkėjams siūloma apie 160 kulinarijos gaminių, o jų paklausa kasmet padidėja maždaug penktadaliu.

Apie dešimtadalį visų gaminių kasmet yra atnaujinama – mažiausiai pirkėjų paklausos sulaukę produktai keičiami naujais.

Tačiau daug yra ir vitrinų „senbuvių“, kuriuos pirkėjai nuolat mielai perka. Tai įvairios naminės mišrainės, mėsos vyniotiniai, „Kijevo“ kotletai, šaltiena ir kiti.