Po ką tik priimtos reformos – smūgis: mano, kad ši Vyriausybė kels dar vieną mokestį

A.Romanovskio teigimu, nors naujoji Vyriausybė derinant mokesčius žadėjo palaikyti kokybišką dialogą su verslo atstovais, realybė parodė, kad įvyko kiek kitaip.

„Mes supratome, kad teisėkūra pas mus tampa vis labiau fasadinė, kai yra taikomas principas „jūs pasitarėte – mes nusprendėme“.

<...> Mes gavome naują, visiškai netikėtą bombą, kai verslo asociacijos buvo eliminuotos iš diskusijų Seime. Daugybė asociacijų siuntė savo pasiūlymus raštu komitetams, bet dėl jų nebuvo balsuojama – buvo balsuojama tik dėl tų pasiūlymų, kuriuos registravo Seimo nariai. O mūsų pasiūlymai, liaudiškai tariant, į šiukšlių dėžę“, – pirmadienį surengtuose žurnalistų pusryčiuose sakė LVK prezidentas.

Tuo metu G.Nausėda, anot A.Romanovskio, galima sakyti, nuo diskusijų mokesčių klausimais apskritai nusišalino.

„Reikia pripažinti, kad šioje diskusijoje prezidentas dalyvavo tik dėl socialinių klausimų“, – neslėpė jis.

O padidinus mokesčius paaiškėjo, kad jie tiek gyventojus, tiek verslus paveiks skirtingai, mat galutiniame reformos rezultate atsirado daug išlygų ir lengvatų.

„Taip, mes turime didesnius mokesčius, bet kaip iš tos pasakos – kas gavo, kas negavo.

<...> Paskutinis pavyzdys yra ūkininkai, žemdirbiai. Kodėl jie gavo gyventojų pajamų mokesčio (GPM), saugumo įnašo lengvatas ir panašiai? Visi sako, kad dėl to, jog jie su traktoriais buvo išvažiavę į Gedimino prospektą – aš taip nemanau. Aš manau, kad jiems pavyko dėl to, jog jie sėdėjo prie stalo – jie turi savo ministrą, partijas, kurios juos palaiko. Jie patys buvo tų derybų dalimi ir dėl to sau išsiderėjo nuolaidas“, – vieną pavyzdžių įvardijo A.Romanovskis.

Dar vienas pavyzdys – nekilnojamojo turto (NT) mokestis.

„Daugeliui gyventojų NT mokestis yra faktiškai sumažintas, verslams – padidintas“, – pabrėžė jis.

Todėl įvykusią reformą A.Romanovskis vadina „jovalo reforma“ ir mano, kad pinigų pagrindiniam reformos tikslui – gynybai – pritrūks.

„Mes manome, kad pinigų gynybai daugiau nebus surinkta. <...> Jeigu nebus surinkta daugiau pinigų, tai reiškia, kad mokesčius reikės toliau kelti.

<...> Aš esu pajuokavęs, kad nusiskusiu barzdą, jei šita Vyriausybė nepakels pridėtinės vertės mokesčio (PVM) dar šioje kadencijoje. Manau, kad tai yra juokas per ašaras – labai tikėtina, kad toks scenarijus ir bus“ – prognozavo A.Romanovskis.

Pildoma.