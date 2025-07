„Data Template“ Lietuvoje įkurs pirmąjį padalinį Europoje: įdarbins pusšimtį žmonių

Europoje plėtrą vykdanti tarptautinė IT paslaugų teikėja „Data Template“ kuria biurą Vilniuje. Įmonė teikia programinės įrangos ir aplikacijų kūrimo, didžiųjų duomenų analizės, DI/mašininio mokymosi ir DevOps paslaugas bei įterptųjų sistemų ir debesijos inžinerijos sprendimus. Daugiausia klientus iš JAV aptarnaujanti bendrovė planuoja per 6 mėn. sostinėje įdarbinti 5-10 programuotojų, o per ateinančius trejus metus – iki 50 darbuotojų, skelbiama pranešime žiniasklaidai.