„Lidl“ kviečia prisijungti prie naujos parduotuvės komandos Kaune: naujiems darbuotojams – papildomas 600 eurų priedas

Naują komandą sudarys apie 30 žmonių. Šiuo metu ieškoma darbuotojų parduotuvės vadovo pavaduotojo ir pardavėjų pozicijoms. Prie komandos kviečiami prisijungti ir tie, kurie dar neturi darbo patirties prekyboje, kadangi prieš pradedant dirbti, visiems naujiems darbuotojams bus organizuojami išsamūs teoriniai ir praktiniai mokymai.

Darbuotojams, kurie prisijungs prie parduotuvės komandos, „Lidl“ skirs papildomą 600 eurų skatinamąjį priedą. Po pirmojo darbo mėnesio jie gaus 200 eurų vertės dovanų kortelę, o po trijų ir šešių mėnesių – po 200 eurų piniginę premiją (neatskaičius mokesčių).

Norint dalyvauti atrankoje, pakanka užpildyti paraiškos formą internete – su atrinktais kandidatais susisieks „Lidl Lietuva“ atstovai. Turintys klausimų dėl atrankos, gali kreiptis el. pašto adresu noriudirbti@lidl.lt.

Siūlo konkurencingą atlyginimą

„Lidl Lietuva“ ypač didelį dėmesį skiria darbuotojų gerovei ir motyvacijai, todėl savo komandos nariams siūlo vieną didžiausių vidutinių darbo užmokesčių sektoriuje.

Naujausiais portalo „Rekvizitai.lt“ duomenimis, gegužės mėnesį vidutinis „Lidl Lietuva“ darbo užmokestis siekė 2621,67 eurus prieš mokesčius ir buvo didžiausias tarp penkių didžiųjų mažmeninės prekybos tinklų.

Vidutinis darbo užmokestis apskaičiuojamas remiantis visą kalendorinį mėnesį įmonėje dirbusių darbuotojų atlyginimo duomenimis.

Finansinį komandos narių saugumą užtikrina ir įmonėje veikianti pakopinė algų kėlimo sistema, leidžianti jau nuo pirmos darbo dienos žinoti, kaip ateityje keisis jų atlyginimas. Be to, kas mėnesį darbuotojams suteikiamos „Lidl“ apsipirkimo kortelės, už kurias jie gali įsigyti įvairių prekių visose „Lidl“ parduotuvėse.

Rūpinasi fizine ir emocine sveikata

„Lidl“ siekia ne tik užtikrinti darbuotojų finansinį stabilumą, bet ir rūpinasi jų sveikata – po bandomojo laikotarpio visiems darbuotojams suteikiamas papildomas sveikatos draudimas. Visi komandos nariai taip pat gali apsilankyti dešimtyje gydytojo psichoterapeuto ar psichologo-psichoterapeuto psichoterapijos seansų per metus bei pasinaudoti specialia konsultacijų programa „Gali mumis pasikliauti!“ ir pasikonsultuoti su specialistais teisiniais, asmeniniais ar finansiniais klausimais.

Įmonė skiria dėmesį ir darbuotojų artimiesiems. Kasmet, artėjant rugsėjui, prekybos tinklas jų mokyklinio amžiaus vaikams dovanoja reikalingiausių kanceliarinių priemonių rinkinius. Prieš žiemos šventes dovanų sulaukia tiek komandos nariai, tiek ir jų vaikai. „Lidl“ taip pat rūpinasi darbuotojų ir jų vaikų iki 14 metų imunitetu – skiriami organizmą stiprinantys vitaminų ir maisto papildų rinkiniai, sudaroma galimybė nemokamai skiepytis nuo gripo.

Be to, „Lidl“ svarbu, kad per didžiąsias šventes darbuotojai galėtų visą dėmesį skirti savo šeimai ir artimiesiems, todėl pirmąsias Kalėdų, Velykų ir Naujųjų metų dienas „Lidl“ parduotuvės nedirba.

Šiuo metu „Lidl Lietuva“ dirba daugiau nei 2,8 tūkst. darbuotojų. Iš viso Lietuvoje veikia 81 „Lidl“ parduotuvė 29 šalies miestuose: Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Alytuje, Marijampolėje, Kėdainiuose, Telšiuose, Kretingoje, Mažeikiuose, Tauragėje, Jonavoje, Panevėžyje, Ukmergėje, Utenoje, Plungėje, Palangoje, Elektrėnuose, Visagine, Šilutėje, Radviliškyje, Vilkaviškyje, Druskininkuose, Rokiškyje, Kaišiadoryse, Nemenčinėje, Gargžduose, Molėtuose ir Jurbarke.