Teisme – neeilinė verslininko byla: ieškinių suma siekia daugiau kaip 7,5 mln. eurų

Bylos duomenimis, laikotarpiu nuo 2009 m. sausio iki 2023 m. gegužės mėnesio., R. M., būdamas bendrovės direktoriumi, veikdamas per finansinę apskaitą tvarkiusį asmenį, vyr. buhalterę, ir pateikdamas pastarajai neteisingus finansinės apskaitos dokumentus, apgaulingai tvarkė įmonės finansinę apskaitą dėl ko buvo pažeisti finansinę apskaitą reglamentuojantys įstatymai ir kitų norminių aktų reikalavimai, dėl ko negalima iš dalies nustatyti bendrovės veiklos, turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros už laikotarpį nuo 2019–01–01 iki 2023–05–25.

Tokiais tyčiniais veiksmais R.M. kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką, numatytą LR BK 222 str. 1 d.

Be to, R.M., sąmoningai blogai valdydamas įmonę nulėmė jos bankrotą ir dėl to padarė didelės turtinės žalos kreditoriams. T. y. nuo 2019–01–01 iki 2023–05–25, būdamas įmonės vienintelis akcininkas ir direktorius, pasinaudodamas tuo, kad turimų akcijų pagrindu galėjo priiminėti vienasmenius sprendimus bei faktiškai valdydamas įmonę, tęstiniu sąmoningu blogu bendrovės valdymu, vadovo pareigų pažeidimu ir nevykdymu, ekonomiškai nenaudingų, nuostolingų sandorių ir sprendimų priėmimu.

Jis taip pat kryptingai, nuosekliai ir tyčia mažino likvidaus bendrovės turto masę bei didino bendrovės įsipareigojimus kreditoriams, kai jam, kaip vadovui, buvo žinoma, jog atitinkamų nuostolingų sandorių sudarymas, ekonomiškai nenaudingų sprendimų priėmimas, turto pardavimas tretiesiems asmenims už ženkliai mažesnę kainą nei savikaina, pažeidžiant bendrovės kreditorių teises ir teisėtus interesus, sudarė bendrovei nuostolingus ir ekonomiškai nenaudingus sandorius, apribojo kreditorių galimybes nukreipti išieškojimą į bendrovės turtą.

Kauno apylinkės teismas taip pat nurodo, kad įmonėje buhalterinė apskaita buvo tvarkoma apgaulingai, iškreipiant bendrovės finansinę padėtį, klaidindamas bendrovės kreditorius, dokumentais maskuodamas faktiškai nemokios bendrovės padėtį įtraukė neegzistuojančias debitorines skolas.

Būdamas atsakingas už atitinkamų duomenų pateikimą, neužtikrino atitinkamų duomenų ir ataskaitos kompetentingai institucijai pateikimo, todėl bendrovei buvo skirta itin didelė piniginė bauda: Valstybinės energetikos reguliavimo tarybai iki 2023 m. balandžio 30 d. nepateikė ataskaitos apie 2022 m. vidaus rinkoje patiektus benzino, dyzelino, gamtinių dujų kiekius ir degalų iš atsinaujinančių energijos išteklių kiekius, dėl ko Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2023 m. liepos mėn. paskirta 4 441 762,74 Eur dydžio bauda, taip dar labiau pablogino nemokios bendrovės turtinę padėtį. Tokiais tyčiniais veiksmais R.M. kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką, numatytą LR BK 209 str. 1 d.

Šiandien, liepos 22 d., vykusio teisiamojo posėdžio metu buvo išklausytas atvykęs liudytojas.

Bendra civilinių ieškinių suma šioje byloje siekia daugiau kaip 7,5 mln. eurų.