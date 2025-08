Buityje būtinos prekės pirkėjams – po ranka

Dulkių siurbliai, virduliai, duonos skrudintuvai, darbo įrankiai, kompiuterinė technika – tai tik kelios prekės iš buityje reikalingų gaminių, kurių galima įsigyti prekybos tinklo „Norfa“ parduotuvėse, gausos.

„Darbo įrankių asortimentas mūsų parduotuvėse yra didžiausias iš visų kitų Lietuvos mažmeninės prekybos tinklų, o kainos ypač konkurencingos. Netgi tada, kai nebūna paskelbta akcijų, kai netaikoma nuolaidų, kainos priimtinos pirkėjams“, – sakė „Norfos“ prekių grupės vadovas Edgaras Kaliačius. Jis yra atsakingas už darbo įrankių, buitinės technikos ir elektronikos prekių įvairovę šiame prekybos tinkle.

Pasak E.Kaliačiaus, „Norfa“ neturi privataus prekės ženklo, skirto darbo įrankiams, bet prekiauja Kinijos įmonės „Ingco“ gaminiais. Tai patikimas gamintojas, jo produktai eksportuojami net į 180 pasaulio šalių.

Įmonė laikosi principo „Make the World in Your Hands“ (liet. „Kurk pasaulį savo rankomis“), pati projektuoja ir gamina elektrinius, akumuliatorinius ir mechaninius įrankius naudodama profesionaliems gaminiams būdingas medžiagas ir komponentus, pavyzdžiui, kokybišką plastiką, metalines pavarų dėžes, ličio baterijas ir kt.

Jos pagamintais įrankiais besinaudojantys žmonės savo atsiliepimuose dažnai nurodo, kad tai patikimas pasirinkimas darbui namų ūkiuose. Jie yra kokybiški ir nebrangūs.

Perka ir profesionalai

„Joks kitas mažmeninės prekybos tinklas Lietuvoje nesiūlo tokio didelio „Ingco“ meistrams mėgėjams ir profesionalams reikalingų gaminių asortimento, koks yra „Norfoje“.

Mūsų pirkėjai gali pasirinkti tinkamiausią prekę maždaug iš šimto „Ingco“ gaminių.

Jų asortimentą sudarėme atsižvelgdami į klientų poreikius – analizuodami pardavimo tendencijas. Gaminių įvairovė ypač didelė, pradedant elementariomis žirklėmis ir atsuktuvais, baigiant įvairiais elektriniais ir akumuliatoriniais įrankiais“, – teigė E.Kaliačius.

Pasak jo, minėto gamintojo įrankius palankiai vertina ne tik namų meistrai, bet ir šios srities profesionalai.

„Iš tiesų pati įmonė akcentuoja, kad įrankius gamina namų meistrams, kurie juos naudoja santykinai retai, tačiau juos noriai perka ir meistrai profesionalai, kuriems tai kasdienė darbo priemonė“, – sakė E.Kaliačius.

Anot 160 parduotuvių Lietuvoje turinčios bendrovės „Norfos mažmena“ valdybos pirmininko bei gamybos ir logistikos bendrovės „Rivona“ generalinio direktoriaus Dainiaus Dundulio, „Ingco“ įrankių kokybės ir kainos santykis ypač palankus pirkėjams.

Nepaisant to, „Norfa“ jiems kartkartėmis skelbia akcijas, per kurias kaina sumažinama 35–50 proc.

Prekės ženklų įvairovė

Atsižvelgdama į tai, kad yra pirkėjų, kurie gaminius renkasi paisydami prekių ženklų, „Norfa“ ir jiems turi ką pasiūlyti.

„Per akcijas net garsiausių pasaulio įmonių gaminių „Norfoje“ galima įsigyti, atrodytų, už neįtikėtinai mažą kainą.

Pavyzdžiui, aukšto slėgio plovimo įrangos ir dulkių siurblių gamintojas „Karcher“ mažmeninės prekybos tinkle „Norfa“ pirkėjams siūlo atrinktus modelius už ypatingą kainą, tarkim, akcijos metu „Karcher“ dulkių siurblį galima įsigyti maždaug už 50 eurų.

Tokių siurblių kasmet parduodame tūkstančius, ir garsaus prekės ženklo gaminius pirkėjai įsigyja už konkurencingą kainą. Be to, tokių modelių pirkėjai neturi galimybės įsigyti specializuotose parduotuvėse ar net iš gamintojo įgaliotųjų atstovų.“

Anot E.Kaliačiaus, mažesniuose miesteliuose, kuriuose yra „Norfa“, bet nėra specializuotų buitinės technikos ir elektronikos parduotuvių, jos teikiamas pasiūlymas yra ypač patrauklus. Nes ir atokiau nuo didžiųjų miestų gyvenantys žmonės gali nusipirkti garsių prekių ženklų gaminių ir išsirinkti įvairių jiems reikalingų darbo įrankių.

„Atsižvelgiame į vyraujančią tendenciją – į tai, kad nedidelių miestų ir miestelių gyventojai „Norfoje“ vis dažniau perka įvairius darbo įrankius, buitinės technikos ir elektronikos gaminius, ir jais aprūpiname ten esančias savo tinklo parduotuves.

Pavyzdžiui, iš darbo įrankių ypač didelę paklausą turi atsuktuvų ir galvučių, grąžtų rinkiniai, o ne pavieniai įrankiai.

Įprasta, kad kiti mažmeninės prekybos tinklai mažosiose savo parduotuvėse arba visai neprekiauja minėtomis prekėmis, arba turi jų vos po keletą. O net mažiausiose „Norfos“ parduotuvėse pateikiamas gana didelis būtiniausių įrankių ir populiariausių prietaisų asortimentas“, – sakė E.Kaliačius.

Apie didėjančią tokių prekių paklausą liudija ir statistika – darbo įrankių pardavimas „Norfos“ parduotuvėse per 2022–2024 m. padidėjo 15 proc.

Kainos ir kokybės santykis

Iš kitų mūsų šalies mažmeninės prekybos tinklų „Norfa“ išsiskiria ir buitinės technikos bei elektronikos prekių įvairove. Tinklo parduotuvėse gausu virtuvės prietaisų, asmens higienos priežiūros priemonių, elektros įrangos, įvairių elektronikos prietaisų.

Pirkėjai gali pasirinkti prekes iš gausaus privataus prekės ženklo „Onex“ asortimento. Tai ir elektriniai virduliai, ir gruzdintuvės, ir plaukų tiesintuvai, ir irigatoriai burnos priežiūrai.

Parduotuvėse apsiperkantiems žmonėms taip pat siūloma Europos gamintojų „Esperanza“, „Bomann“ ir „Clatronic“ prekių.

„Šių gamintojų prietaisai kokybe nenusileidžia ir garsiems prekių ženklams. Darome tokią išvadą matydami, kad pirkėjai ypač retai kreipiasi dėl jų netenkinančios įsigytų gaminių kokybės, – sakė E.Kaliačius. – Tad drąsiai galima teigti, kad minėtų gamintojų prekių kainos ir kokybės santykis atitinka pirkėjų lūkesčius.“

Anot pašnekovo, žmonėms, kuriems labiau rūpi įsigyti ne tiek funkcionalų ir patikimą prietaisą, kiek garsaus prekės ženklo ar kitokio dizaino gaminį, „Norfa“ siūlo įmonės „Tefal“ produktus ir parduoda juos už ypač patrauklią kainą.

„Ir darbo įrankių, ir buitinės technikos asortimentą sudarome atsižvelgdami į klientų poreikius, todėl atrenkame prekes, kurios geriausiai atitinka paklausos tendencijas, – teigė D.Dundulis. – Pavyzdžiui, didėjant virdulių, keptuvių sumuštiniams, kraujospūdžio matuoklių, barzdaskučių, plaukų kirpimo mašinėlių paklausai kartu didinome ir šių prekių asortimentą.

Ypač daug darbo įrankių, buitinių prietaisų ir elektronikos gaminių nuperkama prieš didžiąsias metų šventes – akivaizdu, kad jie tampa praktiška dovana.

Be to, matydami pardavimo tendencijas į „Norfą“ kreipiasi ir patys prekių ženklų atstovai siūlydami savo gaminius.“

Teigiama, kad per pastaruosius porą metų buitinės technikos paklausa „Norfos“ parduotuvėse padidėjo maždaug trečdaliu.

Elektronikos prekės

Išskirtinis „Norfos“ parduotuvėse yra ir elektronikos prekių bei kompiuterinės technikos asortimentas.

Jis sudarytas atsižvelgiant ir į tai, kad daugybė pirkėjų, „Norfoje“ apsirūpinančių maisto prekėmis, turi ir kitokių poreikių. Jiems prireikia specifinių pirkinių, kuriais prekiauja specializuotos parduotuvės.

„Pastebėjome, kad vasarą ypač padidėja kompiuterinių pelių, klaviatūrų, išorinių baterijų, telefonų įkroviklių ir jiems pritaikomų laidų pirkimas.

Tikėtina, kad vykdami atostogauti žmonės pamiršta juos namie arba atvirkščiai – poilsio arba laikinosiose darbo vietose.

Užėję nusipirkti maisto į „Norfą“ jie parduotuvėse randa sprendimą ir savo užmaršumui gydyti, – pajuokavo E.Kaliačius. – Regime ir kitų prekių pardavimo sezoniškumą, pavyzdžiui, kiekvieną pavasarį šokteli garso kolonėlių ar garso sistemų paklausa.

Matyt, dažnėjant išvykoms į sodybas atsiranda ir tokių pirkinių poreikis.“

Anot D.Dundulio, „Norfos“ tinklą valdančios bendrovės „Norfos mažmena“ tikslas – pasiūlyti pirkėjams įvairius jų poreikius tenkinančius sprendimus.

„Šiuo metu pirkėjai ieško galimybių patogiai apsipirkti. Jie taupo laiką ir kuo daugiau skirtingų prekių nori rasti vienoje vietoje. Mūsų rūpestis – suteikti jiems tokią galimybę.

Mums svarbus ir atgalinis ryšys – regime, kad pirkėjai, gausiai pirkdami buityje būtinas prekes, vertina mūsų siūlomų gaminių kokybę ir gerą jų kainą“, – teigė „Norfos“ vadovas.

Bendrovės „Norfos mažmena“ pardavimo pajamos pernai, palyginti su 2023-iaisiais, padidėjo 10,5 proc. ir pasiekė 866,1 mln. eurų. 160 parduotuvių valdantis tinklas panašią augimo tendenciją išlaiko keletą pastarųjų metų.