Didesni JAV muitų tarifai įsigalioja dešimtims šalių

Įsigaliojus D. Trumpo praėjusią savaitę pasirašytam vykdomajam įsakui, JAV muitai prekybos partneriams padidėjo nuo 10 proc. iki 15-41 proc.
Daugeliui produktų iš tokių ekonomikų kaip Europos Sąjunga, Japonija ir Pietų Korėja dabar taikomas 15 proc. tarifas, net ir po to, kai su Vašingtonu buvo sudaryti susitarimai, siekiant išvengti gresiančių didesnių muitų.
Tačiau kitoms šalims, pavyzdžiui, Indijai, taikomas 25 proc. muitas, kuris per tris savaites bus padvigubintas, o Sirijai, Mianmarui ir Laosui taikomas stulbinantis 40-41 proc. tarifas.
Tuoj po vidurnakčio D. Trumpas savo platformoje „Truth Social“ paskelbė: „VIDURNAKTIS!!! MILIJARDAI DOLERIŲ IŠ MUITŲ DABAR ĮPLAUKIA Į JUNGTINES AMERIKOS VALSTIJAS!“
Naujausia „abipusių“ muitų banga, kuria siekiama kovoti su, Vašingtono nuomone, nesąžininga prekybos praktika, išplečia priemones, kurias D. Trumpas įvedė grįžęs į prezidento postą.
Tačiau šie didesni muitai netaikomi importui iš konkrečių sektorių, pavyzdžiui, plieno, automobilių, vaistų ir mikroschemų, nes jiems skiriamas atskiras dėmesys.
D. Trumpas trečiadienį pareiškė, kad planuoja 100 proc. tarifą puslaidininkiams, nors Taipėjus teigė, kad lustų gamybos milžinei TSMC bus taikoma išimtis, nes ji turi gamyklų JAV.
Nepaisant to, bendrovės ir pramonės grupės įspėja, kad naujieji mokesčiai smarkiai pakenks mažesnėms Amerikos įmonėms. Ekonomistai teigia, kad jie gali paskatinti infliaciją ir ilgainiui apsunkinti ekonomikos augimą.
Kai kurie ekspertai sako, kad poveikis kainoms bus vienkartinis, kiti mano, kad dar neaišku, kaip ten bus iš tiesų.
Džordžtauno universiteto profesorius Marcas Buschas mano, kad kol šalių muitų dydžiai bent jau laikinai stabilizavosi, JAV įmonės didesnę sąnaudų dalį perkels vartotojams.
Jo teigimu, ankstesnė 90 dienų pauzė dėl šių didesnių „abipusių“ tarifų suteikė importuotojams laiko apsirūpinti atsargomis.
Tačiau, nors dėl laukimo strategijos įmonės iš pradžių prisiėmė didesnę tarifų naštą, atsargos mažėja ir vargu ar tai bus daroma neribotą laiką, sakė jis AFP.
„Kadangi iki mokyklinių prekių pirkimo liko vos kelios savaitės, tai turės politinės reikšmės“, – sakė tarptautinės prekybos politikos ekspertas M. Buschas.
Velnias slypi detalėse
Ketvirtadienį įsigaliojęs įsakas dėl muitų taip pat palieka neišspręstų klausimų partneriams, kurie neseniai sudarė susitarimus su D. Trumpu.
Pavyzdžiui, Tokijas ir Vašingtonas nesutaria dėl svarbiausių jų susitarimo dėl muitų detalių, pavyzdžiui, kada bus pradėti taikyti mažesni mokesčiai japoniškiems automobiliams.
Vašingtonas kol kas nenurodė datos, kada Japonijai, ES ir Pietų Korėjai įsigalios sumažinti tarifai automobiliams. Apskritai JAV automobilių importui dabar taikomas 25 proc. muitas pagal konkrečiam sektoriui nustatytą tvarką.
Baltųjų rūmų pareigūnas AFP sakė, kad, nepaisant Tokijo lūkesčių dėl tam tikrų nuolaidų, Japonijai taikomas 15 proc. tarifas prisideda prie galiojančių muitų.
Tuo tarpu ES ir toliau siekia muitų išimties savo svarbiai vyno pramonei.
Neseniai D. Trumpui adresuotame laiške JAV Vyno prekybos aljansas ir kiti pramonės atstovai ragino šiam sektoriui netaikyti muitų: „Vyno pardavimai sudaro iki 60 proc. tradicinių restoranų bendrosios pelno maržos“.
Nauji frontai
D. Trumpas taip pat nepaliauja kariauti prekybos karų.
Trečiadienį jis atidarė naują frontą, padvigubindamas planuojamus muitus Indijos prekėms iki 50 proc., motyvuodamas tuo, kad Naujasis Delis toliau perka rusišką naftą. Tačiau papildomas 25 proc. muitas įsigalios po trijų savaičių.
D. Trumpo įsake dėl papildomų muitų Indijai taip pat grasinama sankcijomis kitoms šalims, kurios „tiesiogiai ar netiesiogiai“ importuoja rusišką naftą – pagrindinį pajamų šaltinį Maskvos karui Ukrainoje.
Galiojančios išimtys vis dar taikomos, kol kas jos negalioja vaistams ir išmaniesiems telefonams.
Be to, D. Trumpas atskirai nusitaikė į Braziliją dėl jo dešiniojo sparno sąjungininko, buvusio prezidento Jairo Bolsonaro, kuris kaltinamas perversmo planavimu, teismo proceso.
JAV muitai įvairioms Brazilijos prekėms trečiadienį išaugo nuo 10 iki 50 proc., tačiau manoma, kad smūgį sušvelnins plačios išimtys, įskaitant apelsinų sultims ir civiliniams orlaiviams.
Vis dėlto nukentėjo tokie svarbūs produktai kaip braziliška kava, jautiena ir cukrus.
Daugeliui D. Trumpo įvestų plataus masto tarifų gresia teisiniai ginčai dėl jo naudojimosi nepaprastosiomis ekonominėmis galiomis, o bylos galiausiai, matyt, pasieks JAV Aukščiausiąjį Teismą.