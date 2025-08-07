Kur dirba ir kokius turtus valdo į premjeres nusitaikiusios I. Ruginienės vyras

Kandidatų į Seimo narius sąrašuose prie I.Ruginienės pavardės nurodytos trys V.Ruginio darbovietės, o dviejose įmonėse jis – akcininkas. Pati I.Ruginienė nurodo turinti 45 tūkst. eurų piniginių lėšų.
V.Ruginio deklaracijoje įrašyta, kad jam priklauso 144 tūkst. eurų vertės gyvenamieji namai, 24 tūkst. eurų vertės žemės sklypai ir 11,3 tūkst. eurų vertės turimos pinginės lėšos.
„Ekonota“
„Ekonota“ turi vos vieną darbuotoją, ją valdo vienas akcininkas – V.Ruginis. Kaip matyti iš viešai prieinamų duomenų, jau ištisus metus šioje įmonėje tėra vienas darbuotojas.
Vilniuje, Perkūnkiemio gatvėje, registruotai įmonei nuo jos įkūrimo 2022 m. balandžio viduryje vadovauja Andrius Ambroza. „Rekvizitai.vz.lt“ skelbiama, kad „Ekonota“ verčiasi didmenine prekyba – tiekia plastiko plėveles, spaustuvės paslaugomis, leidyba. Kaip nurodoma įmonės tinklapyje, „didžiausias produktas – karšto laminavimo plėvelės spaudai, pakuotėms.“
2024 m. „Ekonotos“ pardavimo pajamos siekė 598 207 eurus, grynasis pelnas buvo 18 777 eurai. 2023 m. pajamos – 443 395 eurai, pelnas – 7 332 eurai. Palyginti su 2022 m. pernai gautos pajamos apčiuopiamai išaugo: 2022-aisiais jos buvo 172 102 eurai, o pelnas tais metais – 5 623 eurai.
Šių metų rugpjūčio 5 d. duomenimis, įmonė Valstybinei mokesčių inspekcijai buvo įsiskolinusi – turėjo 5157 eurų dydžio pradelstą nepriemoką.
„Poligrafa“
Kita su V.Ruginiu susijusi įmonė – Riovonių g., Vilniuje, veikianti „Poligrafa“. 2017 m. lapkritį įsteigtos įmonės pagrindinė veikla – prekyba spausdinimo įrenginiais.
V.Ruginis joje – direktorius.
Čia ir vėl – vienas darbuotojas. Tiek jų būta ir visus pastaruosius metus. Akcininkas taip pat vienas. Tai – ukrainietis Rafetas Gulijevas.
Iš ataskaitų matyti, kad skolų nei VMI, nei „Sodrai“ „Poligrafa“ neturi. Paskutinį kartą apčiuopiama – 3782,06 euro – skola VMI buvusi 2024 m. liepą (2024 m. liepos gale fiksuota 1,09 euro pradelsta mokesčių nepriemoka).
Pastarąjį kartą skola „Sodrai“ fiksuota šių metų balandžio viduryje. Tuo metu įmonė buvo įsiskolinusi 20,39 euro.
2022 m. „Poligrafa“ gavo 291 100 eurų pardavimo pajamų, 2023 m. – 233 906 eurus, 2024-aisiais – gerokai mažiau, 184 340 eurų.
Grynojo pelno skaičiai atitinkamai keitėsi taip: 2022 m. – 37 339 eurai, 2023 m. – 49 369 eurai, 2024 m. – 48 362 eurai.
„Magnio forma“
V.Ruginis vadovauja ir 10 metų ir 7 mėnesius veikiančiai „Magnio formai“. Čia jis ir akcininkas. Grigiškėse, Paupio g., veikianti įmonė verčiasi leidyba, spaustuvės paslaugomis.
Schema ta pati, kaip ir aukščiau paminėtose įmonėse: čia rasite tik vieną akcininką ir vieną darbuotoją. Įdomu tai, kad 2024 m. spalį įmonėje apdraustų darbuotojų apskritai nebuvo.
Vis dėlto finansiniai rezultatai nuo anksčiau išvardintų įmonių skiriasi: 2024 m. „Magnio formos“ pardavimo pajamos siekė 294 948 eurus, o grynasis nuostolis buvo 29 017 eurų.
Dar 2023 m. 320 697 eurų pajamų gavusi „Magnio forma“ turėjo 13 293 eurų grynojo pelno, o 2022 m., gavusi 187 761 pajamų, skaičiavo 51 664 eurus pelno.
„Eurospauda“
Nuo 2005 m. lapkričio veikiančiai „Eurospaudai“ vadovauja Paulius Rutavičius. Iki šių metų kovo prie jos vairo stovėjo V.Ruginis. Kaip nurodoma „rekvizitai.vz.t“, Vilniuje, Laisvės pr. 60, registruota įmonė turi vieną akcininką, o „Eurospaudos“ veikla vėlgi iš esmės susijusi su tuo pačiu, kuo verčiasi ir kitos su V.Ruginiu siejamos įmonės: spaustuvės paslaugos, leidyba.
6 darbuotojus turinčios įmonės pardavimo pajamos 2024 m. siekė 940 598 eurus, grynasis pelnas – 86 261 euras.
Inga Ruginienėsutuoktinisakcininkas
Rodyti daugiau žymių