Numatoma svarbi naujovė, bet ne visi Lietuvos oro uostai tam pasiruošę – pasitempti teks vienam miestui

Tačiau net ir patvirtinus šią tvarką, keleiviai tokia privilegija galėtų naudotis tik tuose oro uostuose, kur bagažo patikrai naudojama 3D skenavimo įranga. Keliautojai ėmė spėlioti, ar visi Lietuvos oro uostai pasirengę naujovei ir ar jie galės į rankinį bagažą krautis daugiau skysčių skrendant iš Lietuvos.
Naujienų portalui Lrytas Lietuvos oro uostų atstovas Tadas Vasiliauskas pripažino, toks EK sprendimas buvo ilgai lauktas daugelio oro uostų Europoje.
„Galime patvirtinti, kad Lietuvos oro uostai yra technologiškai pasirengę taikyti atlaisvintą skysčių gabenimo tvarką, kai tik bus dar priimti tolesni reikalingi galutiniai sprendimai. Naujausios kartos rankinio bagažo skeneriai jau veikia Vilniaus bei Kauno oro uostuose“, – teigė T.Vasiliauskas ir pridūrė, kad kol kas 3D skenavimo įrangos nėra tik Palangos oro uoste.
Lietuvos oro uostų atstovas taip pat priminė, kad el. prietaisai jau ir šiuo metu gali likti rankiniame bagaže patikros metu tiek Vilniaus, tiek Kauno oro uostuose.
Tuo metu likusioje Europos Sąjungoje (ES) tinkama 3D skenavimo įranga įmontuota toli gražu ne visuose oro uostuose.
Leidinys POLITICO skelbia, kad 21-oje valstybėje narėje įrengta maždaug 700 tokių skenerių.
Portalas Lrytas primena, kad sprendimą keleiviams rankiniame bagaže leisti įsinešti iki 2 litrų skysčių talpas, dar turi patvirtinti Europos civilinės aviacijos konferencija.
Oro uostasbagažaspatikra
Rodyti daugiau žymių