Po žinių apie artėjantį V. Putino ir D. Trumpo susitikimą šoktelėjo Rusijos akcijų indeksas

2025 m. rugpjūčio 7 d. 16:42
Kremliui ketvirtadienį, rugpjūčio 7 d., paskelbus apie artimiausiomis dienomis planuojamą Vladimiro Putino ir Donaldo Trumpo susitikimą, šoktelėjo Rusijos akcijos, praneša portalas „The Moscow Times“.
Maskvos vertybinių popierių biržos (MOEX) indeksas, kuris atspindi 40 didžiausių šalies viešai kotiruojamų bendrovių, iki vidurdienio Maskvos laiku šoktelėjo daugiau nei 5 proc. ir pasiekė apie 2905 punktus – aukščiausią lygį per du mėnesius.
Šis kilimas laikomas didžiausiu vienos dienos prieaugiu nuo vasario 13 d., kai Rusijos ir JAV prezidentai sausio mėnesį pirmą kartą po D.Trumpo inauguracijos antrai kadencijai pašnekėjo telefonu.
Didžiausi šuoliai fiksuoti tarp energetikos bendrovių akcijų: „Gazprom“ akcijos pakilo 3,65 proc., o „Novatek“ – 5,44 proc. Valstybinio banko „Sberbank“ akcijos pakilo vos 1,43 proc., o „VTB“ – 0,77 proc.
Kilimas stebėtas ir valiutų rinkose. Rusijos rublis sustiprėjo 0,7 proc. juanio, 0,8 proc. JAV dolerio ir 0,7 proc. euro atžvilgiu, rašo „The Moscow Times“.
