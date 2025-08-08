Aprūpina tuo, kas šviežiausia, – paiso tvarumo

Pirmadienį grįždama senuoju Molėtų plentu iš Utenos į Vilnių sustojau apsipirkti „Norfos“ parduotuvėje Molėtuose. Buvo pavakarys, maždaug pusė penkių. Buvau primiršusi, kad būtent pirmadieniais nuo 17 valandos šviežiems vaisiams ir daržovėms pradedama taikyti 50 proc. nuolaida.
Išvydusi didžiules eiles žmonių, laukiančių ties savitarnos bei įprastinėmis kasomis, nustėrau. Man tereikėjo duonos, varškės ir pieno, tad nejaugi turėčiau stovėti tokioje milžiniškoje eilėje?
Tik pamačiusi, kad pirkėjų krepšiai prikrauti melionų, bulvių, pomidorų, svogūnų ir kitokių daržovių, susivokiau, kodėl eilė nejuda. Mat visi tie žmonės laukė, kol prasidės nuolaidų valanda. Taigi skubiai atsiskaičiau „be eilės“ už savo prekes, palikdama pirkėjus laukti, kol stuktelės 17 valanda.
Keleriopa nauda
Pasak bendrovės „Norfos mažmena“ valdybos pirmininko ir gamybos bei logistikos įmonės „Rivona“ generalinio direktoriaus Dainiaus Dundulio, 2024-ųjų sausį prasidėjusi akcija, kurios metu pirmadieniais nuo 17 val. švieži vaisiai ir daržovės parduodami taikant 50 proc. nuolaidą, padėjo pasiekti kelių tikslų.
Vienas jų – smarkiai sumažėjo šviežių vaisių ir daržovių nurašymas: nurašomas jų kiekis tapo kelis kartus mažesnis nei kituose mažmeninės prekybos tinkluose.
Tai reiškia, kad dauguma šių prekių nebeužsibūna parduotuvėse – nepasensta ir jų nebereikia išvežti į bioatliekų perdirbimo įmones kompostuoti.
Pirkėjai netruko įvertinti ir to, kad pirmadieniais ištuštintas lentynas kitos dienos rytą „Norfos“ darbuotojai užpildo ypač šviežiais vaisiais ir daržovėmis. Jos būna papildomos ir kitomis savaitės dienomis.
„Lietuvos pirkėjų jau esame vertinami kaip šviežiausių gaminių pardavėjai. Pirmiausia tokio palankaus įvertinimo sulaukė „Norfos“ parduotuvėse parduodama šviežia mėsa. Juo labiau kad modernizavus „Rivonos“ skerdyklą mėsa iš jos „Norfos“ vitrinas pasiekia greičiau nei per parą.
Dabar įrodėme, kad ir daržoves bei vaisius gebame pasiūlyti pačius šviežiausius. Tai pirkėjai netruko pastebėti. Jie mūsų tinklo parduotuves specialiai pasiekia ir dėl šių prekių“, – sakė D.Dundulis.
Pasak jo, šviežumas ir tvarumas nėra lozungai, bet konkrečių sprendimų rezultatas, kurį regi klientai.
Įvertina ir išvaizdą
Anot D.Dundulio, pirmadieninis išpardavimas tapo savitu atskaitos tašku. Pirkėjai žino, kad kitą dieną „Norfoje“ bus gausu šviežių, ką tik iš centrinio sandėlio suvežtų vaisių ir daržovių.
Išpardavimas leido koreguoti ir asortimentą. Tai daroma atsi– žvelgiant į pardavimo apimtį, todėl „Norfos“ parduotuvėse vaisių ir daržovių asortimentas kiek mažesnis nei kituose mažmeninės prekybos tinkluose.
„Mes ne tik kalbame apie tvarumo svarbą, bet ir realiai jo siekiame. Todėl sudarydami šviežių vaisių ir daržovių asortimentą pirmiausia atsižvelgiame į paklausą – į savo klientų poreikius.
Pavyzdžiui, galėtume pasiūlyti nors ir 20 rūšių desertinių obuolių, bet patirtis rodo, kad perkamos vos kelios jų rūšys. Jeigu to neįvertintume, tam tikrų rūšių obuoliai užsigulėtų lentynose, prarastų prekinę išvaizdą ir būtų nurašyti – išvežti kompostuoti.
Kartu vertiname ir vaisių bei daržovių augintojų triūsą – svarbu, kad jie augintų tai, ko reikia vartotojams.
Visa tai padarė įtaką tam, kad „Norfoje“ šviežių vaisių ir daržovių nurašymas taptų 3–5 kartus mažesnis nei kituose mažmeninės prekybos tinkluose“, – teigė „Norfos“ vadovas.
Anot jo, „Norfa“ veiksmais, o ne žodžiais siekia nešvaistyti maisto ir pasirūpina, kad pirkėjams jo būtų pasiūlyta kuo natūralesnio.
„Kartais atrodo, kad daliai pirkėjų reikia ne kokybiškų vaisių ir daržovių, o „plastikinių“. Juk siekdami išauginti akiai patrauklius vaisius ir daržoves ūkininkai yra priversti naudoti daug įvairių augalų apsaugos priemonių kovai su kenkėjais bei ligomis.
„Retas pirkėjas pagalvoja apie tai, kad visi kaip vienas obuoliai, agurkai, pomidorai, morkos ar persikai taip atrodo tik todėl, jog buvo pamaitinti chemija. Juk bet kuris žmogus, puoselėjantis savo sodą ar daržą, žino, kad vienodų kaip iš paveiksliuko vaisių ir daržovių natūraliai neįmanoma užauginti.
Vaisius, daržoves puola įvairūs kenkėjai bei ligos. Tad ne paslaptis: kuo gražesni vaisiai ar daržovės, kuo jie vienodesni, tuo daugiau ragavo chemijos.
Pastebėjau, kad nemažai pirkėjų ir Lietuvoje, ir kitose šalyse daržovių ir vaisių skyriuose ieško grožio, o ne to, kas naudingiau sveikatai. Į tai tenka reaguoti augintojams, kurie yra priversti atliepti tokioms „grožio“ paieškoms“, – kalbėjo D.Dundulis.
Atsižvelgia į poreikį
Pasak D.Dundulio, „Norfos“ parduotuvėse prieš didžiąsias šventes lentynose vietos skiriama ir egzotiniams vaisiams: mangams, papajoms, ličiams, dumplainiams, o kartu prekiaujama ir sezoniniais vaisiais ar uogomis.
„Tačiau tvarumas ir prekyba egzotiniais bei sezoniniais vaisiais ar uogomis yra sunkiai suderinami.
Pavyzdžiui, avietės ar braškės ypač greitai praranda prekinę išvaizdą. Kokybiškos, išaugintos Lietuvos ar Lenkijos ūkininkų jos ima gesti vos po poros dienų.
Pirkėjai yra labai išrankūs. Pamatę indelyje vos vieną pradėjusią gesti uogą jo nebededa į pirkinių krepšį. Vadinasi, tenka išmesti visą indelį ir perniek nueina augintojų triūsas.
Prekybos metu gali būti išmesta net 70 proc. sezoninių uogų. Ar tai dera su daugelio deklaruojama tvaria veikla, kai nurašymui pasmerktas prekes reikia ne tik atsivežti, bet ir išvežti kompostuoti?
Todėl, vertindami augintojų darbą, sezoninių ar egzotinių uogų bei vaisių užsakome nedaug ir prekiaujame jais tik išimtiniais atvejais – prieš šventes ar savaitgalius“, – paaiškino „Norfos“ vadovas.
Jis taip pat atkreipė dėmesį į tai, kad nurašant vaisius ir daržoves susidaro dideli kiekiai jų pakuočių.
„Norfoje“ šios prekės išimamos iš parduoti skirtų pakuočių ir perpilamos į specialius atliekų konteinerius, o popierinė ar plastikinė tara surenkama ir atiduodama perdirbti.
Visa tai, kas surenkama konteineriuose, išvežama į bioatliekų perdirbimo įmones. „Dalis kitų mažmeninės prekybos tinklų nurašytus vaisius ir daržoves išgabena iš parduotuvių su tara, kuri vėliau sumalama ir patenka į šiukšlynus“, – užsiminė pašnekovas.
Akcija ir tvarumas
„Taigi kiekvieną pirmadienį nuo 17 val. iki pat darbo dienos pabaigos vykstantis šviežių vaisių ir daržovių išpardavimas iš esmės realiai pasitarnauja tvarumui. Per kelias valandas būna parduoti beveik visi vaisiai ir daržovės, todėl jų nurašoma ypač mažai – vos keli procentai.
Žinoma, visada atsiranda pirkėjų, kurie dėl ko nors yra nepatenkinti. Vis dėlto per pusantrų metų, kai vykdome išpardavimo akciją, sulaukiame kur kas daugiau palankių atsiliepimų nei neigiamų.
Pirkėjai yra garantuoti, kad nuo antradienio „Norfoje“ nusipirks tik šviežiausių vaisių ir daržovių, – apibendrino D.Dundulis. – Per pirmus akcijos mėnesius maždaug trečdaliu padidėjęs šviežių vaisių ir daržovių pardavimas tokią tendenciją išlaikė ir šiemet. Tai – realus „Norfos“ darbuotojų pastangų įvertinimas.“
„Norfos“ vadovas atkreipė dėmesį ir į tai, kad, šoktelėjus šviežių vaisių ir daržovių pardavimui, jų nurašymas sumažėjo.
„Svarbiausia mums – paklausa. Juk pirkėjams galime pasiūlyti daug didesnį ne tik šviežių vaisių ir daržovių, bet ir kitų prekių asortimentą. Bet ar tai bus patrauklu? Ar užsigulės lentynose ir tos prekės bus išmestos sunaikinti?
Turime balansuoti tarp realios paklausos ir protingos pasiūlos, kad ir pirkėjai būtų patenkinti, ir mūsų veikla būtų realiai tvari.
Pavyzdžiui, anksčiau siūlėme vos poros rūšių pomidorų, o dabar jų – per 10. Asortimentą padiktavo paklausa – pirkėjams jų reikia, todėl nurašyti tenka minimalius kiekius“, – paaiškino „Norfos“ vadovas.
Pasak D.Dundulio, „Norfa“ ir toliau laikosi nuostatos – siekia kuo labiau trumpinti kelią nuo augintojų iki pirkėjų, kad jie tinklo parduotuvėse galėtų įsigyti pačių šviežiausių vaisių ir daržovių.