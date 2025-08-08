Galutinai demontuos tarpsistemines elektros jungtis su Kaliningradu ir Baltarusija

Atlaisvinus žemės plotus ir panaikinus servitutus, žemės sklypų savininkai galės be apribojimų naudoti savo žemes.
„Demontuodami paskutines elektros perdavimo linijas su Kaliningradu ir Baltarusija, užbaigiame istorinį infrastruktūros pertvarkos etapą, kuris simbolizuoja mūsų visavertę integraciją į kontinentinės Europos elektros tinklus.
Viešųjų pirkimų procedūras šiems darbams jau pradėjome – jos paskelbtos Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje. Demontavus linijas ir atlaisvinus plotus, žemės savininkai galės naudotis savo teritorijomis be jokių su infrastruktūra susijusių apribojimų“, – sako „Litgrid“ vadovas Rokas Masiulis.
Su Baltarusija iš viso atjungtos ir bus demontuotos 12 tarpsisteminių linijų, iš jų penkios – 330 kV įtampos ir septynios – 110 kV įtampos. Su Rusija atjungtos ir bus demontuotos trys 330 kV įtampos elektros perdavimo linijos ir trys 110 kV įtampos linijos. Bendrai bus demontuota per 182 kilometrus linijų, kuriose – 544 atramos. Demontuojamų laidų ilgis viršys 231 kilometrą.
„Litgrid“ jau paskelbė viešuosius pirkimus dėl linijų su Baltarusija visiško demontavimo (330 kV įtampos Alytus–Gardinas, Vilnius–Molodečno, Pabradė–Podolcai, 110 kV Šalčininkai–Voronovas, Kalveliai–Ašmena, Leipalingis–Gardinas).
2025 m. rugpjūčio 6 dieną pasirašytos rangos darbų sutartys dėl „330 kV oro linijų Postavai–Ignalinos AE, Utena–Postavai, ir dvigrandės 110 kV oro linijos Ignalinos AE–Vydžiai / Ignalinos AE–Opsa“ demontavimo.
2025 m. liepos 29 d. paskelbti viešieji pirkimai dėl linijų su Kaliningradu visiško demontavimo (330 kV įtampos Bitėnai–Sovetskas I ir II, Kruonio HAE–Sovetskas bei 110 kV įtampos Pagėgiai–Sovetskas, ir Kybartai–Nesterovas).
Visų elektros perdavimo linijų su Kaliningradu visiškas demontavimas bus įgyvendintas iki 2026 m. trečiojo ketvirčio pabaigos, o linijų su Baltarusija didžiosios dalies demontavimo darbai bus atlikti iki 2026 m. pabaigos.
Šių metų vasario 8 dieną Baltijos šalys atsijungė nuo Rusijos valdomos IPS / UPS elektros sistemos, o vasario 9 dieną sėkmingai sujungė savo elektros sistemas su kontinentinės Europos sinchronine zona.
Sinchronizacija su kontinentine sudaro sąlygas Baltijos šalims valdyti savo elektros sistemas glaudžiai bendradarbiaujant su kitomis kontinentinės Europos šalimis, užtikrinant stabilų ir patikimą dažnio reguliavimą, taip sustiprinant energetinę nepriklausomybę ir padidinant energetinį saugumą visame regione. Baltijos šalys prisijungė prie kontinentinės Europos tinklo, aptarnaujančio daugiau kaip 400 mln. vartotojų 26 šalyse.
