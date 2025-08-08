Liūdnai pagarsėjusi NT agentūra išnyko palikusi skolas: klientams darė psichologinį spaudimą, o būsto nė nesistengė parduoti 

Pagal nukentėjusių žmonių prašymus pradėto tyrimo metu išsiaiškinta, kad su būsto pardavėjais susisiekdavę bendrovės darbuotojai apsimesdavo pirkėjais, atvykdavo į namus ir siūlydavo tarpininkavimo paslaugas.
Klaipėdoje veikusi nekilnojamojo turto tarpininkavimo paslaugų įmonė „Visi butai“ atsidūrė istorijos šiukšlyne – nors skelbėsi, kad yra išskirtinė ir sėkminga kompanija, jos egzistencija baigėsi, liko tik negrąžinta penkiaženklė skola.
Remiantis Registrų centro informaciniu leidiniu, rugpjūčio 6-ąją bendro „Visi butai“ išregistruota, priežastis – likvidacija bankrutavus.
Klaipėdos apygardos teismas sprendimą dėl bendrovės pabaigos paskelbė anksčiau šią vasarą.
„Įmonė neturi jokio turto, piniginių lėšų, skirtinų administravimo išlaidoms padengti ir kreditorių finansiniams reikalavimams tenkinti, teismas daro išvadą, kad nėra kliūčių priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos“, – teigiama birželio 25-osios sprendime.
Jame taip pat teigiama, kad likviduojamos bendrovės kreditorių finansiniai reikalavimai siekia beveik 94 tūkst. eurų.
Šie pinigai taip ir liko negrąžinti.
Bendrovė liko skolinga Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai, kuri ne vieną kartą „Visi butai“ skyrė baudas už tai, kad ji sutartis su vartotojais sudarydavo apgaule.
Pagal nukentėjusių žmonių prašymus pradėto tyrimo metu išsiaiškinta, kad su būsto pardavėjais susisiekdavę bendrovės darbuotojai apsimesdavo pirkėjais, atvykdavo į namus ir siūlydavo tarpininkavimo paslaugas.
Tie, kurie sutikdavo, turėdavo sumokėti iki 3 tūkst. eurų už būsto pardavimo per trumpą laiką paslaugą, tačiau buvo įtraukę sąlygą, kad mokestis privalomas ir tuo atveju, jeigu būstas nebus parduotas.
„Be to, paslaugos teikėjas nevykdė visų numatytų įsipareigojimų ir darė spaudimą vartotojams: neteikė numatytų ataskaitų, nesistengė dėti pastangų parduodant būstą, nesiekė gauti aukščiausios kainos, siūlydavo gerokai mažinti būsto kainą, taip pat prieš vartotojos valią pradėjo jai ieškoti kitos gyvenamosios patalpos, taip sukeldamas psichologinį spaudimą. Nutraukti su vartotojais sudarytas sutartis „Visi butai“ atsisakydavo“, – teigiama tarnybos pranešime apie Klaipėdos įmonei skirtą 93,5 tūkst. eurų baudą.
Kita bauda bendrovei skirta už tai, kad ji, be kitų pažeidimų, nesilaikė pareigos atsakyti į vartotojo rašytinę pretenziją.
Į tarnybos prašymą pateikti paaiškinimus bendrovė taip pat neatsakė, ji neteikė atsiliepimų ir bylą dėl bankroto iškėlimo pradėjus nagrinėti teismui.
Be to, tarnyba įspėjo vartotojus, kad bendrovė taikė dar 2018 m. teismo sprendimu negaliojančiomis pripažintas sutarties sąlygas.
Internete taip pat apstu neigiamų komentarų apie šios įmonės veiklą, apgaules.
„Visi butai“ įkurta 2013 m., dokumentuose nurodyta, kad jos steigėjomis buvo dvi Klaipėdos gyventojos Aina Šeputytė ir Monika Žilinskaitė – pastaroji vėliau liko vienintele akcininke, tačiau, kaip rodo Registrų centrui pateikti dokumentai, kviečiama neatvykdavo į akcininkų susirinkimus.
Įmonė niekada neteikė finansinių ataskaitų.
Jai kurį laiką vadovavo Darius Overlingas, aktyviai reklamavęs „Visi butai“ paslaugas socialiniame tinkle „Youtube“, kvietęs prie jos jungtis darbuotojus ir užsidirbti.
Prieš dvejus metus paskelbtame įraše metus jis ragino Lietuvos gyventojus palikti šalį, kaltino valstybines įstaigas korupcija, apgaule, sukčiavimu, teigė, kad „gaujelė nusikaltėlių valdo šalį“, vardijo kitus valstybės trūkumus, sakė, kad „Lietuvoje niekada nebus gerai“, todėl jis išvyko gyventi į JAV.
Nors bankroto byla Klaipėdos apygardos teisme „Visi butai“ iškelta 2023 m., „Youtube“ kanale „Visi butai“ pernai paskelbtame įraše D.Overlingas vis dar ieškojo darbuotojų Lietuvoje, siūlė jiems atlygį už brokerio darbą.
