Skelbia mokesčių čempionus: per pusmetį įmonės į biudžetą supylė beveik 9 mlrd. eurų

2025 m. rugpjūčio 8 d. 10:02
Per pirmą šių metų pusmetį daugiausiai mokesčių mokėjo degalinių tinklas „Orlen Lietuva“, skelbia „Verslo žinios“. Sausio-birželio mėnesiais į Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) sąskaita įmonės pervedė 8,92 mlrd. eurų mokesčių – 8 proc. daugiau nei 2024 m. antrą pusmetį.
100 mln. eurų sumą peržengė 6 įmonės – prekiautojai degalais „Orlen Lietuva“ (198,7 mln. eurų), „Circle K Lietuva“ (170,9 mln. eurų mokesčių) ir „Okseta“ (166,9 mln. eurų), tabako produktų gamintoja „Philip Morris Baltic“ (135,7 mln. eurų), energetikos bendrovė „KN Energies“ (132,3 mln. eurų) ir didmeninė prekybininkė „Sanitex“ (118,6 mln. eurų).
Atskaičius akcizus ir pridėtinės vertės mokestį (PVM), į sąrašo viršų šokteli bankai „Swedbank“ – 74,8 mln. eurų bei „SEB“ – 70,1 mln. eurų, mokslinių produktų bendrovė „Thermo Fisher Scientific Baltics“ – 41 mln. eurų, valstybinė įmonė „Valstybinių miškų urėdija“ – 32,4 mln. eurų, ir kriptoturto įstaiga „Bifinity“ – 29,3 mln. eurų.
Pastarųjų įmonių dvidešimtuke, kur nurodytos daugiausia mokesčių be akcizų ir PVM sumokėjusios bendrovės, pasak portalo, pirmą kartą pasirodė gynybos pramonės atstovas – „NT Service“, kuri yra Lietuvos gynybos ir saugumo asociacijos narė.
14-oje vietoje esanti įmonė į VMI sąskaitą pirmąjį pusmetį pervedė beveik 13 mln. eurų mokesčių.
33,2 proc. visų mokesčių į VMI sąskaitą sumokėjo didmeniniai ir mažmeniniai prekybininkai, 10,8 proc. – apdirbamoji gamyba, po 5,8 proc. – transporto bei nekilnojamojo turto paslaugų bendrovės ir 5,5 proc. – finansine ir draudimo veikla užsiimančios įmonės.
