Vidurvasarį NT rinka įkaito: liepą – didžiausias aktyvumas šiemet

„NT sandorių rinka po trumpo stabtelėjimo vasaros pradžioje, antrąjį vasaros mėnesį, panašu, įjungė aukštesnę pavarą ir spurtavo. Per liepą įregistruotų NT pirkimo-pardavimo sandorių skaičius buvo didžiausias net tik šiais metais, bet ir per pastaruosius kelis metus. Iki tol didesnis per mėnesį įregistruotų sandoriu kiekis fiksuotas tik 2022 metų birželį“, – sako Registrų centro duomenų analitikas Paulius Rudzkis.
Per septynis šių metų mėnesius visoje Lietuvoje iš viso įregistruota 75 tūkst. pirkimo-pardavimo sandoriais perleistų NT objektų – 22,5 proc. daugiau nei 2024 m. sausį-liepą, kai buvo įregistruota 61,2 tūkst. NT objektų pardavimų. Vien tik per šių metų liepą įregistruota 12,1 tūkst. NT sandorių – 18 proc. daugiau nei pernai liepą (10,3 tūkst.)ir 16,6 proc. daugiau nei šių metų birželį (10,4 tūkst.).
Šiemet visoje šalyje įregistruota 21,1 tūkst. butų pardavimų – 30,1 proc. daugiau nei 2024 m. sausį-liepą, kai buvo įregistruota 16,2 tūkst. butų sandorių. Vien tik per liepą įregistruota 3,4 tūkst. butų sandorių, arba 34,8 proc. daugiau nei 2024 m. liepą ir 20,5 proc. daugiau nei šių metų birželį.
Vilniuje šiemet įregistruota 7,5 tūkst. butų pardavimų, arba 41,5 proc. daugiau nei 2024 m. sausį-liepą, Kaune – 2,9 tūkst. (21,8 proc. daugiau), Klaipėdoje – 1,8 tūkst. (31,4 proc. daugiau).
„Per liepą įregistruotų butų sandorių skaičius buvo didžiausias mėnesio rezultatas nuo rekordiniais buvusių popandeminių 2021 m. gruodžio. Apskritai viršyti simbolinę 3 tūkst. butų sandorių kartelę pastaraisiais metais pavykdavo retai. Be didmiesčių, reikšmingi butų pardavimo augimai fiksuoti Anykščiuose, Kėdainiuose, Palangoje, Plungėje, Utenoje ir Trakuose“, – kalba P.Rudzkis.
Per septynis mėnesius Lietuvoje įregistruota ir 7,1 tūkst. individualių gyvenamųjų namų pardavimų – 21,2 proc. daugiau nei 2024 m. sausį-liepą, kai buvo įregistruota 5,9 tūkst. namų pardavimų. Vien tik liepos mėnesį įregistruota 1,2 tūkst. gyvenamųjų namų sandorių, arba 16,2 proc. daugiau nei pernai liepą ir12,6 proc. daugiau nei šių metų birželį.
Šiais metais visoje šalyje taip pat įregistruota 34,9 tūkst. žemės sklypų savininkų pasikeitimų – 19 proc. daugiau nei 2024 m. sausį-liepą, kai buvo įregistruota 29,3 tūkst. žemės sklypų sandorių. Vien tik liepos mėnesį įregistruota 5,6 tūkst. žemės sklypų sandorių, arba 7,7 proc. daugiau nei pernai liepą ir 14,5 proc. daugiau nei šių metų liepą.
Tirdamas Lietuvos NT rinkos aktyvumą, Registrų centras apibendrina NT sandorių duomenis, kuriems priskiriamas pirkimas iš fizinių ar juridinių asmenų, varžytynėse, lizingu ar išsimokėtinai ir kt., nepriskiriami – valstybinės žemės pirkimo sandoriai.
