Dėl ypač populiarių atostogų vietų – nerimo banga: paaiškino, kokia situacija su „Ryanair“ skrydžiais

Ispanijos profesinė sąjunga „General Union of Workers“ (UGT) paskelbė visos šalies masto streiką „Azul Handling“ įmonėje. „Azul Handling“ teikia antžemines paslaugas „Ryanair“ grupės oro linijoms daugelyje Ispanijos oro uostų.
Įspėjama, kad šis ginčas tarp kompanijos ir profesinės sąjungos gali lemti skrydžių vėlavimus ar atšaukimus. Tačiau „Ryanair“ tvirtina, kad streikas veiklos nepaveiks ir skrydžių neatšaukė.
UGT reikalauja geresnių sąlygų savo darbuotojams
UGT teigia, kad streikai rengiami dėl nuolatinių darbo teisių pažeidimų: nesuteikiamos garantuotos darbo valandos nuolatiniams ne visą dieną dirbantiems darbuotojams, primetamos papildomos valandos, taikomos perteklinės drausminės nuobaudos, ribojama galimybė grįžti į darbą po nedarbingumo, atsisakoma sudaryti lankstų darbo grafiką.
Kaip teigiama, darbo sustabdymai vyks visuose įmonės darbo centruose ir bazėse Ispanijoje nuo rugpjūčio 15 d. Tai apima Madridą, Barseloną, Seviliją, Malagą, Alikantę, Ibizą, Maljorkos Palmą, Žironą, Tenerifę, Lansarotę ir Santjago de Kompostelą.
Iš pradžių streikas vyks rugpjūčio 15 d., 16 d., ir 17 d. dienomis trimis laikotarpiais: nuo 05.00 iki 09.00, nuo 12.00 iki 15.00 ir nuo 21.00 iki 23.59. Vėliau jis tęsis kiekvieną trečiadienį, penktadienį, šeštadienį ir sekmadienį iki 2025 m. gruodžio 31 d.
Nepaisant Jungtinės Karalystės žiniasklaidoje pasirodžiusių pranešimų, „Ryanair“ laikraščiui „Majorca Daily Bulletin“ rugpjūčio 8 d. pareiškė, kad profesinės sąjungos UGT paskelbtas streikas „Azul Handling“ krovinių tvarkymo įmonėje Ispanijoje, prasidėsiantis rugpjūčio 15 d., neturės jokios įtakos jos veiklai.
Aviakompanija išplatino pareiškimą: „Tai (žiniasklaidos pranešimai) nėra teisinga – mes neatšaukėme skrydžių dėl šių trečiųjų šalių bagažo tvarkytojų streikų Ispanijoje. Mūsų pozicija nesikeičia – „Ryanair“ nesitiki jokių veiklos sutrikimų dėl šių trečiųjų šalių bagažo tvarkytojų streikų Ispanijoje.“
Visgi, jeigu nuo rugpjūčio vidurio keliaujate į ar iš bet kurio iš aukščiau nurodytų oro uostų, patariama pasitikrinti oficialiuose puslapiuose, ar jūsų „Ryanair“ skrydis nebus paveiktas šio streiko.
Ankstesnių ginčų metu „Ryanair“ laikinai uždrausdavo registruotą bagažą tam tikruose maršrutuose, priversdama keleivius naudotis tik rankiniu bagažu, kad būtų išvengta problemų dėl be priežiūros paliktų bagažo juostų.
Parengta pagal majorcadailybulletin.com ir nationalworld.com
Ryanairaviakompanijaskrydžių kryptys
