Tai, dėl ko susitarė milžinė „Nvidia“ ir Baltieji rūmai – labai neįprasta, bet apie tai jau plačiai kalbama

Bendrovės „Nvidia“ vadovas Jensenas Huangas trečiadienį Baltuosiuose rūmuose susitiko su JAV prezidentu Donaldu Trumpu ir susitarė atiduoti federalinei vyriausybei dalį savo pajamų – tai labai neįprastas susitarimas tarptautinėje technologijų pramonėje, rašoma žiniasklaidos priemonių „The Financial Times“, „Bloomberg“ ir „The New York Times“ publikuotuose pranešimuose.
AFP negalėjo šių pranešimų iš karto patikrinti.
Investuotojų nuomone, dirbtinis intelektas pakeis pasaulio ekonomiką, o praėjusį mėnesį „Nvidia“ – pirmaujanti pasaulyje puslaidininkių gamintoja – tapo pirmąja įmone, kurios rinkos vertė pasiekė 4 trln. JAV dolerių.
Tačiau ši Kalifornijoje įsikūrusi įmonė buvo įvelta į įtemptą prekybos kovą tarp Kinijos ir Jungtinių Valstijų, aršiai kovojančių dėl dominuojančios pozicijos DI mikroschemų gamybos srityje.
JAV nacionalinio saugumo sumetimais yra nustačiusios apribojimų dėl to, kurias mikroschemas bendrovei „Nvidia“ bus leidžiama eksportuoti į Kiniją.
Praėjusį mėnesį „Nvidia“ pranešė, kad Vašingtonas pažadėjo leisti bendrovei Kinijoje pardavinėti jos gaminamas mikroschemas „H20“ – ne tokią galingą šios technologijų milžinės specialiai Kinijos rinkai sukurtą mikroschemų versiją.
Iki pranešimo apie susitikimą Baltuosiuose rūmuose D.Trumpo administracija nebuvo išdavusi jokių licencijų, leidžiančių bendrovei „Nvidia“ prekiauti mikroschemomis.
Tačiau penktadienį Prekybos departamentas pradėjo išduoti licencijas pardavinėti mikroschemas, teigiama pranešimuose.
15 proc. nuo Kinijai parduodamų mikroschemų „MI308“ apyvartos mokės ir Silicio slėnyje įsikūrusi bendrovė „Advanced Micro Devices“ (AMD), kuriai pirmiau buvo uždrausta eksportuoti minėtąsias mikroschemas į šią šalį.
Pasak leidinio „The New York Times“ publikuoto pranešimo, iš šio sandorio JAV vyriausybė gali uždirbti daugiau nei 2 mlrd. dolerių.
Šis žingsnis buvo žengtas po to, kai D.Trumpo administracija įvedė didžiulius muitus, kuriais siekiama spręsti JAV prekybos disbalanso problemą, paremti gamybą šalyje ir daryti spaudimą užsienio šalių vyriausybėms pakeisti savo politikos nuostatas.
Praėjusią savaitę daugeliui importuojamų puslaidininkių įsigaliojo 100 proc. tarifas, kuris nebus taikomas technologijų bendrovėms, paskelbusioms apie dideles investicijas JAV.
Donaldas Trumpas (Donald Trump)Nvidiapuslaidininkiai
Rodyti daugiau žymių