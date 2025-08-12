D. Trumpas jau rado kuo pakeisti atleistą Darbo statistikos biuro vadovę

D.Trumpas savo platformoje „Truth Social“ pareiškė, kad į biuro komisaro postą nominuoja E.J.Antonį. „Mūsų ekonomika klesti, o E. J. užtikrins, kad skelbiami skaičiai būtų sąžiningi ir tikslūs“, – tvirtino D.Trumpas ir kartu nurodė manantis, jog „E.J. Antonis puikiai dirbs eidamas šias naujas pareigas“.
E.J.Antonis yra „Heritage Foundation“ federalinio biudžeto centro vyriausiasis ekonomistas, sakoma šios ekspertų grupės internetinėje svetainėje. „Heritage Foundation“ paskelbtuose E.J.Antonio komentaruose nuolat giriama D.Trumpo ir kritikuojama jo pirmtako, buvusio prezidento Joe Bideno politika.
Nepateikdamas jokių įrodymų, D.Trumpas praėjusią savaitę dar kartą pakartojo, kad neseniai pasirodžiusi užimtumo ataskaita „buvo suklastota“. Jis tvirtino, kad darbo statistikos komisarė Erika EcEntarfer manipuliavo duomenimis, kad sumenkintų jo administracijos pasiekimus, ir dėl to susilaukė griežtos ekonomistų iš viso politinio spektro kritikos.
Darbo statistikos biuro duomenys parodė, kad JAV darbo vietų skaičiaus augimas liepos mėnesį neatitiko lūkesčių, o pakoreguoti pastarųjų mėnesių samdymo rodikliai pasiekė žemiausią lygį nuo COVID-19 pandemijos laikų. Praėjus kelioms valandoms po šių duomenų paskelbimo D. Trumpas įsakė nušalinti E. McEntarfer.
E.McEntarfer postą anksčiau užėmęs ekonomistas Williamas Beachas sukritikavo šį D. Trumpo sprendimą kaip kuriantį „pavojingą precedentą“. E. McEntarfer atleidimą kritikavo ir Nacionalinė verslo ekonomikos asociacija (angl. National Association for Business Economics, NABE).