JAV stabdo muitų įvedimą Kinijai: skelbia, kiek dienų truks pauzė

„Visi kiti susitarimo elementai liks tokie patys“, – socialiniame tinkle „Truth Social“ pareiškė D. Trumpas.
Remiantis D.Trumpo vykdomuoju įsaku, Jungtinės Valstijos „ir toliau diskutuoja“ su Kinija, kad išspręstų „prekybos abipusiškumo stoką mūsų ekonominiuose santykiuose ir dėl to kylančias nacionalinio ir ekonominio saugumo problemas“.
„Šiose diskusijose KLR (Kinijos Liaudies Respublika) ir toliau imasi reikšmingų veiksmų, kad pagerintų neabipusius prekybos susitarimus ir išspręstų Jungtinėms Valstijoms susirūpinimą keliančius klausimus, susijusius su ekonomikos ir nacionalinio saugumo reikalais“, – tvirtinama įsake.
JAV nuo balandžio mėnesio keliais etapais padidino importo muitus kiniškoms prekėms iki 145 proc. Skirtingai nei daugelis kitų šalių, Kinija sureagavo atsakomaisiais muitais, siekiančiais 125 proc., ir darė spaudimą tam tikrų medžiagų eksporto apribojimais.
Gegužę abi pusės Ženevoje susitarė 90-čiai dienų stabdyti naujų muitų įvedimą. Dviejų didžiausių pasaulio ekonomikų delegacijos liepos pabaigoje susitiko Stokholme, tačiau joms nepavyko pasiekti proveržio. Po dvi dienas trukusių derybų abiejų pusių pareigūnai paliko atvirą klausimą, ar muitų paliaubos bus pratęstos. Sustabdymo terminas turėjo baigtis antradienį.
Tiesioginis D. Trumpo ir Kinijos prezidento Xi Jinpingo susitikimas laikomas labai svarbiu siekiant nustatyti politinę kryptį, nebekalbant tik apie technines detales.
Įtampa tarp Vašingtono ir Pekino tvyro ne tik dėl muitų. Kinija taip pat paprieštaravo JAV vykdomai puslaidininkių ir dirbtinio intelekto lustų eksporto kontrolei, dėl kurios, pasak jos, Kinijos įmonės negali gauti prieigos prie pažangių technologijų. Tuo tarpu JAV kaltina Kiniją sąmoningai nesidalinant tam tikromis žaliavomis.