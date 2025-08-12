Seimo narė pratrūko dėl maisto kainų mokyklose: situaciją vadina gėdinga

„Pirmiausia į akis krenta tai, kad viešųjų pirkimų konkursus laimintys tiekėjai akiplėšiškai laužo savo įsipareigojimus.
Kaip žinome, konkursą laimi tie, kurie pasiūlo mažiausią kainą. Bet vaikams mokykloje jie pasiūlo visai kitokią, žymiai didesnę kainą. Tai kokia tokio konkurso prasmė?“, – komentuoja parlamentarė.
„Negana to, vaikams dažnai brukamas pasibaigusio galiojimo maistas ir produktai su sveikatai kenksmingais priedais.
Vaikai verčiami brangiai susimokėti už nesveiką maistą arba išvis mažiau valgyti“, – komentuoja J.Zailskienė.
Ji atkreipia dėmesį, kad pagrindinis tiekėjų interesas – „pasiimti“ pinigus, kuriuos valstybė skiria nemokamam vaikų maitinimui, tačiau jie nepraleidžia progos pasipinigauti.
Parlamentarė įsitikinusi, kad problema blogėja dėl to, jog tiekėjai žino, kad nutraukti sutartį yra itin sudėtinga, ir mokyklos linkusios kęsti tiekėjų piktnaudžiavimus.
Siūlo nustatyti kainų lubas, griežtinti administracinę atsakomybę
„Mokyklos retai inicijuoja kokias nors procedūras prieš maitinimo tiekėjus.
Pirmiausia verta giliau paanalizuoti, kodėl mokyklos nenori imtis veiksmų prieš įsipareigojimų nevykdančius tiekėjus. Ką galime padaryti, kad mokykloms būtų paprasčiau imtis veiksmų, jeigu tiekėjas lupikauja? Kartu reikia persvarstyti tiekėjų atrankos procedūras. Gal įmanoma jau atrankos metu atsijoti tuos, kurie galvoja tik apie pinigus, o ne apie vaikų gerovę?“ – svarsto J. Zailskienė.
Tačiau parlamentarė sako įžvelgianti rizikų kai kurių mokyklų atstovų siūlyme reitinguoti tiekėjus.
„Kas sudarys tuos reitingus? Čia gali kilti naujų rizikų, kai apsukresni verslininkai ims rūpintis reitingo pakėlimu, o ne paslaugų kokybe“, – įspėja J.Zailskienė.
Parlamentarė svarsto, kad vykdant maitinimo paslaugų viešuosius pirkimus būtų galima nustatyti maisto kainų lubas, griežtinti administracinę atsakomybę už aplaidų sutarčių vykdymą.
„O dėl sutarties nutraukimo – VPT turėtų numatyti lankstesnių variantų, kad mokyklos galėtų operatyviau spręsti maisto tiekimo klausimus.
Juk mokykla negali sau leisti palikti vaikus be maitinimo, kol vyksta naujas konkursas“, – pažymi Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto vicepirmininkė J.Zailskienė.
VPT kartu su Valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba atliko 8 ugdymo įstaigų Kaune ir Vilniuje maitinimo sutarčių vertinimus. Tiekėjų pasiūlymuose nurodytų ir faktiškai taikomų kainų analizė atskleidė: faktinės kainos reikšmingai viršijo tiekėjo pasiūlyme nurodytas kainas. „Pvz., vietoj 0,84 Eur apskaičiuotos patiekalo (guliašo / troškinio) kainos pagal sutartyje nurodytą įkainį, tiekėjas faktiškai šį patiekalą pardavinėjo už 4,00 Eur, t. y. net 376 proc. brangiau“, – praneša VPT.
