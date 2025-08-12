Dar vienas bankrotas – duris uždaro Vilniuje veikęs restoranas

Azijietiško maisto restoranas Vilniaus gatvėje veikti pradėjo 2009 m. ir dirbo po Amsterdamo tinklo „Wok to Walk“ franšizės sparnu.
Teismas tenkino „Jungtinių maitinimo pajėgų“ vadovo pareiškimą dėl nemokumo bylos iškėlimo. Pareiškime teismui bendrovės vadovas nurodė, kad ilgai sėkmingai veikusią įmonę ištiko „finansiniai sunkumai, kurių įveikti nepavyko ir, akivaizdu, nepavyks“, todėl nusprendė veiklos nebetęsti.
Bendrovės „Jungtinės maitinimo pajėgos“ skola Valstybinei mokesčių inspekcijai (VMI) rugpjūčio 8 d. buvo per 24 tūkst. eurų, „Sodrai“ – beveik 15 tūkst. eurų, rodo „Rekvizitai“ duomenys.
Teismo nutartyje nurodoma, kad bendrovė faktiškai veiklos nebevykdo, jos veikla nutraukta 2025 m. vasario pradžioje.
Registrų centro duomenimis, įmonė nuo 2020 m. kasmet dirbo nuostolingai. 2023 m., kai paskutinį kartą pateikė metinę finansinę ataskaitą, bendrovės pajamos sudarė 845,6 tūkst. eurų, o nuostolis viršijo 126 tūkst. eurų.
„Jungtinės maitinimo pajėgos“ yra viena iš daugelio maitinimo sektoriaus bendrovių, kuri šiais metais nutraukė savo veiklą. Gegužę bankrutavo Vilniaus pyraginės „Piestro“, balandį darbus užbaigė „Drama Burger“ restoranai Vilniaus Gedimino prospekte ir Šiaurės miestelyje.
Anksčiau vasarį apie inicijuojamą bankrotą pranešė maitinimo verslas „Burokėlis ir krapas“, valdęs restoranus „Jurgis ir Drakonas“, „Brooklyn Brothers“ ir „Detroito sesės“, o metų pradžioje bankrotą paskelbė ir restoranų grupės „Amber Food“ įmonė „Saldi kava“, valdžiusi prekių ženklus „Sugamour“ bei „Mollusca“.