„Pigu.lt“ įsibėgėjo prekyba mokyklinėmis prekėmis

„Lankytojų susidomėjimą mokyklinėmis prekėmis fiksuojame jau nuo rugpjūčio mėnesio pradžios. Dabar, pradėję šiuos produktus siūlyti su nuolaida, stebime keliskart aktyvesnę prekybą“, – teigia Nerijus Mikalajūnas, „Pigu.lt“ komunikacijos vadovas.
Anot jo, kaip ir praėjusiais metais, mokslo metų pradžiai besiruošiančius moksleivius ir jų tėvelius domina ne tik kuprinės, penalai ir kanceliarinės prekės.
„Rašomieji stalai ir kėdės, nešiojami kompiuteriai bei išmanieji telefonai taip pat vyrauja tarp prekių, kurių išaugusią paklausą siejame su artėjančiu mokslų sezono startu“, – sako N.Mikalajūnas.
Jo teigimu, ankstesnių metų pardavimų rezultatai rodo, kad artėjant rugsėjui mokyklinių baldų pardavimai vidutiniškai išauga iki 60 procentų. „Panašių rezultatų tikimės ir šiemet“, – teigia N.Mikalajūnas.
Įprasta, kad daugiausia pirkėjų dėmesio sulaukia reguliuojami rašomieji stalai ir žaidimų kėdės. „Tokie baldai yra universalūs – reguliuojamas stalas patogiai pritaikomas skirtingo ūgio naudotojams, todėl tinka tiek vaikams, tiek suaugusiesiems. Žaidimų kėdė užtikrina komfortą ne tik ruošiant pamokas, bet ir leidžiant laiką prie kompiuterio laisvalaikiu“, – sako N.Mikalajūnas.
Lygiai prieš metus „Pigu.lt“ fiksavo, kad lietuviai mokyklinėms prekėms skyrė mažiausiai lėšų Baltijos šalyse.
Vidutinė mokyklinių prekių krepšelio suma Lietuvoje 2024-ųjų rugpjūtį sudarė 60 eurų. Latviai išleido apie 62 eurus, Estijoje mokyklinių prekių krepšeliui buvo išleidžiama daugiausiai tarp Baltijos šalių – 76 eurai. Suomijoje šioms prekėms pirkėjai skyrė apie 100 eurų.
„Pigu.lt“ priklauso didžiausiai Baltijos šalyse e. prekybos bendrovei „PHH Group“. Ji buvo suformuota „Pigu.lt“ susijungus su Suomijos prekybos kompanija „Hobby Hall“. „PHH Group“ valdo e. parduotuvių platformas Suomijoje, Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje. Grupės valdomoje Marketplace ekosistemoje (e. prekyvietėse) prekiauja daugiau nei 4 000 pardavėjų, asortimentą sudaro daugiau nei 7,7 mln. prekių. Sesijų skaičius per metus siekia apie 150 milijonų.