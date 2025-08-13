Ekonomistas apie krintančius degalų pardavimus: perėjome į dviženklį nuosmukį

„Mūsų skaičiavimai remiantis Valstybės duomenų agentūros duomenimis rodo, kad degalų mažmeninė prekyba Lietuvoje pirmą pusmetį baigė nuosmukiu, kurio tempai gilėja – iš vienaženklio kritimo perėjome į dviženklį degalų pardavimų nuosmukį“, – teigia ekonomistas.
Anot jo, vasaros pradžioje jau buvo pasiektas žemiausias lyigs per keletą metų.
„Birželį degalų mažmeninės prekybos apyvarta panaikinus kainų ir sezono įtaką (6 mėn. slankusis vidurkis) Lietuvoje pasiekė žemiausią lygį per 47 mėn., t.y. per 4 metus. Gilėja ir degalų pardavimų nuosmukis: birželį degalų mažmeninės prekybos apimčių 6 mėn. slankaus vidurkio kritimas jau siekė beveik 12 proc., t.y. jau turime dviženklį kritimo tempą“, – vardija jis.
Kaip pastebi A.Izgorodinas, tendencija degalus pilti užsienyje – išlieka.
„Duomenys rodo, kad rinkoje ir toliau egzistuoja kainų arbitražas, t.y. vežėjai ir toliau pilasi degalus už Lietuvos ribų“, – sako ekonomistas.
Anksčiau Lrytas skelbė, kad krintantiems degalų pardavimams įtakos gali turėti nuo Naujųjų didėję akcizai.
degalaiLietuvos vežėjaiPrekyba
Rodyti daugiau žymių