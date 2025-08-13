ESO perspėja apie masiškai išsiųstus klaidingus pranešimus

Teigta, kad laiškai išsiųsti automatizuotai dėl sistemoje įvykusios klaidos, o ESO koreguoja procesus, kad daugiau ši klaida nepasikartotų – perspėjimus dėl viršytos galios tikrins specialistai.
„Atsiprašome mūsų klientų – gaminančių vartotojų – už klaidingą informaciją ir sukeltus rūpesčius. Jei gavote pranešimą apie viršytą galią, prašome jį ignoruoti. ESO savo ruožtu koreguoja procesus, kad klaida, kurią lėmė netiksliai suveikusi automatinė laiškų generavimo sistema, nepasikartotų“, – sako ESO atstovė ryšiams su visuomene Rasa Juodkienė.
Pasak ESO atstovės, laiškų siuntimas klientams yra robotizuotas. Dėl klaidos elektroninių laiškų generavimo ir išsiuntimo sistemoje trečiadienį netikslūs pranešimai apie viršytą galią išsiųsti apie 80 tūkst. klientų.
„ESO specialistai operatyviai sureagavo ir užfiksavo klaidą. Nuo šiol procesas yra pakeistas – pranešimus tikrins specialistai. Tikslią informaciją apie viršytą galią išsiųsime kitą savaitę, kai surinksime ir atnaujinsime informaciją“, – informuoja ESO atstovė.
ESO primena, kad informaciją apie leistiną generuoti galią galima pasitikrinti ESO savitarnoje.
Lietuvoje yra daugiau kaip 150 tūkst. gaminančių vartotojų.
