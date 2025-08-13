Panašu, kad nugalėjo sveikas protas: savivaldybių klerkų išvykos už mokesčių mokėtojų pinigus gali pasibaigti

Kauno regiono plėtrą kuruoja dvi vienijančios organizacijos
Oficialiai VšĮ Kauno regiono plėtros agentūra save pristato kaip kompetentingą ir kūrybingą organizaciją, kurios misija – mažinti regiono ekonominius ir socialinius skirtumus, skatinti investicijas bei įgyvendinti ES regioninę politiką. Tačiau realybė, panašu, gerokai skiriasi nuo skambių deklaracijų.
Svarbu pabrėžti, kad Kauno regione veikia ir kita, gerokai našesnė struktūra – Kauno regiono plėtros taryba. Būtent per ją į regioną ateina realūs europiniai pinigai, koordinuojami strateginiai regioninės plėtros projektai.
Tuo tarpu KRPA veikla, kaip rodo pačios agentūros viešinama informacija, dažnai apsiriboja žygių organizavimu ir savivaldybių klerkų išvykomis į užsienio parodas, pavyzdžiui, Vroclave, kur buvo pristatomi agurkai šokolade. Visa tai apmokama, žinoma, mokesčių mokėtojų pinigais, mat kiekviena savivaldybė kasmet turi agentūrai susimokėti apvalią sumelę pinigų už tai, kad agentūra išsilaikytų ir iš esmės jiems organizuotų tokias išvykas už mokesčių mokėtojų pinigus.
Kaimynai traukiasi neatsitiktinai: „Agentūra nepateisino lūkesčių“
Atrodo, kad trijų savivaldybių – Kauno, Prienų ir Raseinių – sprendimas palikti agentūrą nebuvo spontaniškas. Kitų savivaldybių vadovai aiškiai ir be užuolankų įvardija pasitraukimo priežastis.
„Kauno miesto savivaldybė Kauno regiono plėtros agentūros veikloje aktyviai nedalyvauja nuo 2015 ar 2016 metų“, – teigia Kauno vicemeras Andrius Palionis, pripažindamas, kad pasikeitus įstatymams ir Regiono plėtros taryboms suteikus platesnius įgaliojimus, agentūros veiklos tikslingumas apskritai tapo abejotinas.
Raseinių rajono meras Arvydas Nekrošius kalba dar tiesmukiau: „Pagrindinis motyvas – Kauno regiono plėtros agentūra nepateisino mūsų lūkesčių, nevykdė mums naudingų projektų. Už mokėtas kasmetines įmokas mes geresnes paslaugas įgyvendiname patys“.
Tuo tarpu Kėdainių rajono vadovai, panašu, kad šito padaryti, matyt, negeba. Jie mūsų pinigus atiduoda bei nori ir toliau atiduoti svetimoms agentūroms…
Prienų rajono savivaldybės mero patarėja Viktorija Ignatavičienė pabrėžia, kad Prienai pastaraisiais metais agentūros veikloje apskritai nedalyvavo, o visas jėgas ir resursus koncentruoja į darbą Kauno regiono plėtros taryboje, kur mato realią naudą ir dalyvauja priimant sprendimus.
Ką duos daugiau balsų, neaišku
Nepaisant akivaizdžių signalų, Kėdainių rajono savivaldybės tarybai buvo teikiamas sprendimo projektas neatlygintinai perimti du Kauno miesto ir vieną Raseinių rajono balsą, taip padidinant Kėdainių turimų balsų skaičių nuo penkių iki aštuonių. O kaip rodo praktika, kuo turi daugiau balsų agentūroje, tuo ir moki didesnius pinigus, tad perėmus balsus, artimoje ateityje, neabejotina, juos reikėtų padengti ir ženkliai didesniu piniginiu įnašu. Tad tarybos posėdyje netruko įsiplieksti aštri diskusija.
Opozicijos atstovas, demokratas Paulius Aukštikalnis ragino atkreipti dėmesį į tai, kad trijų savivaldybių pasitraukimas jau šviečia raudonomis vėliavėlėmis: „Pats faktas, kad dalininkai traukiasi, nėra geras ženklas. Gal ir mums verta pasekti jų pavyzdžiu ir visus savo finansus bei mero darbą koncentruoti į Kauno regiono plėtros tarybą, per kurią ateina ir Europos Sąjungos lėšos? Gal tikrai neverta mėtytis per kelias vietas?“
Jis taip pat atkreipė dėmesį, kad mero ataskaitoje apie agentūros veiklą ir naudą Kėdainiams nėra nė žodžio.
Klausimų kilo ir dėl balsų svarbos.
„Už ką mes nenubalsuotumėm su savo turimais penkiais balsais ir ką mums duotų dar tie papildomi trys balsai? Kodėl mums trūksta tų penkių balsų?“ – teiravosi ir Erlenda Turskienė.
Įnašas išaugo penkis kartus
Kaip minėjome anksčiau, buvimas šioje agentūroje nėra nemokamas. Keista tik, kad per vienus metus buvimo abejotinos naudos biurokratiniame aparate kaina išaugo penkis kartus.
Tarybos narė Adelė Štelmokienė abejones sustiprino konkrečiais skaičiais: „Pernai metais sumokėjom įnašą 2 800 eurų. Šiemet numatėm jau 15 tūkst. eurų. Kokių mes čia paslaugų tikimės, kad šitaip ženkliai padidėja suma? Ar ne geriau tuos 15 tūkst. atiduoti Kėdainių TVIC’ui?“
Ji ironiškai paminėjo, kad agentūros veikla apsiriboja „vienu žygiu pėsčiomis“ ir „kelione į Olandiją“.
Rajono meras Valentinas Tamulis bandė ginti agentūrą, minėdamas organizuojamas televizijos laidas, pavyzdžiui, „Maisto kelią“, žygius ir dalyvavimą parodose. Tačiau jo argumentai tarybos narių neįtikino.
Meras ne kartą kartojo, kad šiemet papildomų pinigų nereikės, o dėl tolimesnio dalyvavimo bus sprendžiama svarstant kitų metų biudžetą.
Žiniasklaida pačios agentūros prašė įvardyti, ar didesnis balsų skaičius ateityje nereikš, kad Kėdainiams reikės dar daugiau pinigų sumokėti, tačiau agentūra į spaudos klausimus neatsakė, o jų pagrindinis elektroninis paštas, nurodytas interneto svetainėje, pasirodė esąs net neveikiantis.
Vis dėlto opozicijos pastabos apie tai, kad didesnis balsų skaičius ateityje neišvengiamai reikš ir didesnius finansinius įsipareigojimus, bei abejonės dėl realios agentūros naudos nulėmė balsavimo rezultatus. Sprendimo projektui nepritarta: 11 tarybos narių balsavus „už“, 12 susilaikius, Kėdainiai neprisijungė prie bandymo gaivinti aiškiai lūkesčių nepateisinusią struktūrą.
Atrodo, bent kol kas nugalėjo sveikas protas ir noras efektyviau naudoti mokesčių mokėtojų pinigus. Tad panašu, kad dabar jau rajono vadovai, važiuodami į keliones ar parodas, jei ir toliau nenorės kelionių išlaidų apmokėti iš savo pinigų, turės pasiieškoti kitų būdų, kaip tai padaryti.
