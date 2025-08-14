Dėl „Joniškio vandens“ – žinia gyventojams: vanduo saugus gerti ir naudoti maisto gaminimui

VMVT specialistai, rugpjūčio 5 d. gavę informaciją apie nepatenkinamus mikrobiologinių tyrimų rezultatus, nedelsiant nurodė UAB „Joniškio vandenys“ šalinti neatitikimus ir aiškintis jų priežastis, informuoti vartotojus.
„Lietuvoje geriamajam vandeniui tiekti naudojamas požeminis, dažniausiai giluminis vanduo, kuris paprastai yra gerai apsaugotas nuo taršos. Užterštumo priežastys gali būti labai įvairios – nuo paviršinio vandens ar nuotekų patekimo į šaltinį ar tiekimo sistemą, didelių liūčių, tinklų avarijų, nelegalių nuotekų išleidimo iki prastos vamzdynų būklės.
Po šio įvykio vandens tiekėjui nurodėme dažniau atlikti savikontrolės mėginių tyrimus, kad tokios situacijos būtų pastebimos ir suvaldytos kuo greičiau“, – kalbėjo VMVT Šiaulių apygardos priežiūros skyriaus patarėja Viktorija Timinskaitė.
Pasak VMVT specialistų, vandens tiekėjas operatyviai įgyvendino visas priemones, kad būtų pašalintos galimos taršos priežastys ir užtikrintas vartotojų saugumas.
