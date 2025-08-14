Žinios, kurios šviečia.
Lrytas Premium prenumerata vos nuo 1 Eur
Prenumeruoti
VerslasRinkos pulsas

Dėl „Joniškio vandens“ – žinia gyventojams: vanduo saugus gerti ir naudoti maisto gaminimui

2025 m. rugpjūčio 14 d. 15:52
Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba
Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) pakartotiniai laboratoriniai tyrimai patvirtino, kad centralizuotai tiekiamas geriamasis vanduo Joniškio mieste atitinka higienos normos reikalavimus ir yra saugus gerti bei naudoti maisto gaminimui. Nuo rugpjūčio 14 d. UAB „Joniškio vandenys“ tiekiamas geriamasis vanduo gali būti vartojamas be apribojimų, rašoma tarnybos žiniasklaidai išplatintame pranešime.
Daugiau nuotraukų (1)
VMVT specialistai, rugpjūčio 5 d. gavę informaciją apie nepatenkinamus mikrobiologinių tyrimų rezultatus, nedelsiant nurodė UAB „Joniškio vandenys“ šalinti neatitikimus ir aiškintis jų priežastis, informuoti vartotojus.
„Lietuvoje geriamajam vandeniui tiekti naudojamas požeminis, dažniausiai giluminis vanduo, kuris paprastai yra gerai apsaugotas nuo taršos. Užterštumo priežastys gali būti labai įvairios – nuo paviršinio vandens ar nuotekų patekimo į šaltinį ar tiekimo sistemą, didelių liūčių, tinklų avarijų, nelegalių nuotekų išleidimo iki prastos vamzdynų būklės.
Po šio įvykio vandens tiekėjui nurodėme dažniau atlikti savikontrolės mėginių tyrimus, kad tokios situacijos būtų pastebimos ir suvaldytos kuo greičiau“, – kalbėjo VMVT Šiaulių apygardos priežiūros skyriaus patarėja Viktorija Timinskaitė.
Pasak VMVT specialistų, vandens tiekėjas operatyviai įgyvendino visas priemones, kad būtų pašalintos galimos taršos priežastys ir užtikrintas vartotojų saugumas.
 
JoniškisVanduoValstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT)
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.