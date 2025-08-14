Ilgasis Žolinės savaitgalis: kaip dirbs prekybos tinklai, bankai, kursuos viešasis transportas

Į prekybos tinklus – įprastai
Prekybos tinklai „Maxima“, „Iki“, „Lidl“, „Rimi“ ir „Norfa“ naujienų portalui Lrytas patvirtino, kad parduotuvės dirbs kaip įprasta, todėl ilgajam šventiniam savaitgaliui pirkėjai galės apsirūpinti be rūpesčių.
Vilniaus, Klaipėdos ir Šiaulių „Akropoliai“ per Žolinę taip pat dirbs įprastu darbo grafiku.
Dalis bankų padalinių nedirbs
Tuo metu finansinius reikalus vertėtų susitvarkyti iki šventinio savaitgalio.
„Luminor“ bankas informuoja, kad Šiaulių „Akropolio“ klientų konsultavimo centras per Žolinę dirbs nuo 10 iki 21 val., o kiti klientų konsultavimo centrai nedirbs, nekonsultuos ir klientų skambučių centras. Tačiau jeigu prireiktų užblokuoti mokėjimo kortelę, tai galima padaryti paskambinus tel. +370 5 239 3444.
Taip pat, „Luminor“ banko atstovai atkreipia dėmesį, kad rugpjūčio 15 dieną, pervedimai eurais (SEPA) ir kita valiuta į Lietuvoje ir užsienyje registruotus bankus nebus vykdomi, mat daugelyje Europos šalių rugpjūčio 15 d. yra nedarbo diena, o SEPA sistema neveikia savaitgaliais ir per šventes.
Pervedimai banko viduje ir momentiniai mokėjimai tarp bankų bus vykdomi įprastai.
„Maloniai prašome visus pervedimus atlikti iki ketvirtadienio, rugpjūčio 14 d., 16 val. Jei pervedimus atliksite po 16 val., pinigai į gavėjo sąskaitą bus įskaityti kitą artimiausią darbo dieną po švenčių, t. y. rugpjūčio 18 d.“, – nurodo „Luminor“ bankas.
Jei naudojatės „Citadele“ banko paslaugomis, svarbu nepamiršti, kad šio banko skyriai rugpjūčio 14 d. Kaune, Klaipėdoje ir Panevėžyje dirbs viena valanda trumpiau – iki 16 val.
Rugpjūčio 15 d. visi „Citadele“ padaliniai nedirbs, išskyrus Vilniaus „Akropolio“ ir Šiaulių „Akropolio“ skyrius, kurie dirbs įprastai.
Tuo metu visi „Swedbank“ padaliniai rugpjūčio 15 d. nedirbs. Konsultacijų telefonu centras per Žolinę dirbs kaip įprastai – vakarais bei sekmadieniais, kuomet klientams suteikiamos būtiniausios paslaugos. Bus galima kreiptis dėl prarastos kortelės ar prisijungimo priemonės blokavimo, draudimo žalos registravimo.
Švenčių dienomis SEB banko skyriai nedirba, todėl nedirbs ir rugpjūčio 15 d. Tačiau banko savitarnos zonos (bankomatai, kuriuose galima pasiimti grynųjų arba įnešti grynuosius į sąskaitą) veikia visą parą, klientai gali skambinti telefonu dėl sukčiavimo atvejų, taip pat kortelių ar interneto banko blokavimo bei naudotis interneto banku ar mobiliąja programėle.
Savaitgalį SEB banko „Akropolio“ skyrius Vilniuje dirbs įprastu grafiku.
Keičiasi pašto skyrių darbo laikas
Per Žolinę dirbs tik dalis prekybos centruose esančių pašto skyrių. Šią dieną taip pat nebus teikiamos laiškininkų bei kurjerių paslaugos.
LP EXPRESS tinklo paštomatai veiks kaip įprasta, tačiau siuntos į juos nebus pristatomos ir išimamos iš jų. Dalies prekybos centruose įsikūrusių pašto skyrių darbo laikas bus kitoks ir prieššventinę dieną, rugpjūčio 14-ąją.
Pateikiame prekybos centruose esančių pašto skyrių darbo laiką rugpjūčio 14–15 dienomis:
Kauno ir Vilniaus viešasis transportas
Tuo metu Vilniuje viešasis transportas visą rugpjūčio 15 d. (penktadienį) kursuos pagal savaitgalio tvarkaraštį. Likusias savaitgalio dienas viešojo transporto eismas vyks įprastai – pokyčių neplanuojama.
Kauno viešojo transporto grafiko pokyčių nedaug.
Rugpjūčio 15 d. viešasis važiuos pagal sekmadienio grafiką. Suklusti reikėtų tik keliaujantiems 29-uoju maršrutu – autobusas važiuos penktadienio grafiku.
Jis iš Kauno vyksta į Karmėlavą, oro uostą, todėl maršrutas derinamas su lėktuvų skrydžių laiku.
