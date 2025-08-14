Krizė sektoriuje tęsiasi: bankrotai, atleidžiami darbuotojai, o pelną pernai skaičiavo tik kas antra įmonė

„Visoje Lietuvoje veikia keli šimtai įvairių drabužių siuvimo veikla užsiimančių bendrovių. Būdamos palyginti nedidelės jos labai priklauso nuo ekonominių ir geopolitinių pokyčių, kurie neretai daro įtaką Lietuvos įmones valdančių didesnių tarptautinių siuvimo koncernų veiklai.
Augantys energijos išteklių kaštai, darbo jėgos sąnaudos ir pokyčiai pasaulinėse žaliavų rinkose lemia tai, kad Lietuvos siuvyklose mažėja užsakymų, tuomet tenka atleisti darbuotojus, o kai kurioms netgi inicijuoti bankrotą“, – sako Registrų centro duomenų analitikas Paulius Rudzkis.
Registrų centro analitikai išanalizavo kelis šimtus drabužiu siuvimo bendrovių pateiktų finansinių ataskaitų už 2024 metus. Atlikta analizė parodė, kad pardavimo pajamas per praėjusius metus, palyginti su 2023 metais, sugebėjo padidinti tik kas antra įmonė (54 proc.).
Tuo tarpu mažesnę apyvarta fiksavo taip pat beveik kas antra siuvykla (44 proc.), dar nedidelė dalis nurodė, kad pajamų neturėjo. Palyginti, iš visų įmonių savo pajamas pernai augino beveik 60 proc. įmonių, mažesnę apyvartą, palyginti su 2023 metais, fiksavo kiek daugiau nei trečdalis bendrovių.
Bendra visų savo finansines ataskaitas Registrų centrui pateikusių drabužių siuvimo įmonių apyvarta 2024 metais sudarė 332,6 mln. eurų ir palyginti su 2023 metais buvo beveik dešimtadaliu mažesnė.
Pelningai praėjusiais metais pavyko dirbti taip pat tik kas antrai siuvimo bendrovei, o nuostolingai metus baigė kas trečia įmonė. Likusi dalis nefiksavo nei pelno, nei nuostolių. Pelningai veikusios siuvyklos pernai sugeneravo bendrą 20,6 mln. eurų ikimokestinį pelną, o nuostolingai dirbusios įmonės patyrė bendrą 8,7 mln. eurų ikimokestinį nuostolį.
„Finansiniai įmonių rezultatai tik patvirtina sudėtingus laikus išgyvenančio drabužių siuvimo verslo problemas. Tai, kad sektorius susiduria su iššūkiais, byloja mažėjantis darbuotojų skaičius ir išaugęs šios pramonės šakos atstovų bankrotų skaičius. Vien per praėjusius metus bankroto procesą pradėjo 18 drabužių siuvimo įmonių, 2023 metais tokių buvo 12. Palyginti ankstesniais metais bankrutuojančių siuvyklų būdavo vos po kelias per metus“, – kalba P.Rudzkis.
Iš finansines ataskaitas Registrų centrui pateikusių siuvyklų darbuotojų skaičius per metus išaugo tik 16 proc. įmonių, trečdalyje – sumažėjo, o kas antroje įmonėje darbuotojų skaičius nesikeitė. „Sodros“ duomenimis, bendras visų ataskaitas pateikusių siuvyklų darbuotojų skaičius šių metų pradžioje siekė beveik 7,6 tūkst. ir buvo dešimtadaliu mažesnis nei prieš metus.
Darbužių siuvimo sektoriaus įmonių finansinių rezultatų analizė atlikta remiantis bendrovių Registrų centrui iki liepos 1 d. pateiktomis finansinėmis ataskaitomis.
Į analizę įtrauktos bendroves, kurios pagrindine savo veikla yra nurodžiusios drabužių, išskyrus kailinius drabužius, siuvimą (gamybą), apatinių drabužių siuvimą, kitų drabužių siuvimą ir drabužių priedų gamybą, kitų viršutinių drabužių siuvimą arba darbo drabužių siuvimą. Iš viso analizei pasitelkta apie 550 įmonių finansinių ataskaitų.