Turkijos viešbučiuose nori naikinti turistų pamėgtą „viskas įskaičiuota“ sistemą

2025 m. rugpjūčio 15 d. 13:47
Lietuvaičių pamėgtuose Turkijos viešbučiuose planuojama naikinti sistemą „viskas įskaičiuota“. Taip siekiama kovoti su maisto švaistymu.
Turkijos vyriausybė rengia teisės aktų pakeitimus, kuriais siekiama apriboti maisto švaistymą viešbučiuose ir restoranuose. Prezidento žemės ūkio ir maisto politikos tarybos parengtas įstatymo projektas artimiausiu metu bus pateiktas Turkijos parlamentui. Apie tai skelbia turkų leidinys „Sabah“.
Populiarią švediško stalo „viskas įskaičiuota“ sistemą šios šalies viešbučiuose siūloma pakeisti vadinamąja à la carte sistema. Tai toks formatas, pagal kurį svečiai renkasi ir užsisako iš meniu tik tuos patiekalus, kuriuos žada valgyti.
Prezidento žemės ūkio ir maisto politikos tarybos narys ir Visų restoranų ir turizmo asociacijos prezidentas Ramazanas Bingölas, negailėjo kritikos dabartinei tvarkai ir pareiškė, kad 50 proc. švediško stalo principu pateikiamų pusryčių yra išmetami.
Jis taip pat pažymėjo, kad kad atviri viešbučių bufetai taip pat yra švaistūniška praktika: „Žmonės ima viską, nes yra įvairių pasirinkimų, bet jie visko nesuvalgo. Švaistomi milijonai lirų.“
Leidinyje taip pat rašoma, kad restoranų taip pat prašoma uždrausti versti klientus užsisakyti maistą „kiekvienam asmeniui“. Pavyzdžiui, trys lankytojai galėtų užsisakyti pusryčius dviems asmenims be papildomų porcijų, kurios dažnai lieka nepaliestos ir išmetamos.
Šiuo siūlymu siekiama sumažinti maisto švaistymą. Remiantis Atliekų prevencijos fondo duomenis, Turkijoje kasmet išmetama 23 mln. tonų maisto, o 35 proc. daržovių ir vaisių nepatenka ant stalo.
Ypatingas dėmesys bus skiriamas duonai, nes kasmet šalyje išmetama apie 4,38 mlrd. kepalų duonos.
Taip pat planuojama uždrausti išmesti maistą į gatves, kur jį valgo benamiai gyvūnai. Laikomasi nuomonės, kad tai teršia miestus ir platina įvairias bakterijas. Vietoje to siūloma maisto likučius perduoti prieglobsčiu besirūpinančioms įstaigoms.
